México

Destrozan a Pedro Sola y al resto de Ventaneando tras la publicación del comunicado de Tv Azteca

Las disculpas de la televisora no calmaron los ánimos de los críticos y la funa contra el programa y el conductor continúa

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Ventaneando reafirmó su compromiso con el bienestar animal durante su transmisión. (Video: Instagram/ventaneandouno)

TV Azteca emitió un comunicado por la polémica de Pedro Sola y fue leído por el equipo completo de Ventaneando. A pesar de intentar calmar las aguas, las críticas se intensificaron en las redes sociales: internautas condenaron al conductor y a los miembros del programa en su cuenta de X.

Estos son los comentarios contra Pedro Sola y el resto del programa que se pueden leer en redes sociales:

“Lo dicen ahora, la dijeron sin titubear, sin leer nada, por lo cual es lo que opinan y creen realmente. Ustedes que se incluyeron en las disculpas; los que queremos que paguen son Paty y Pedro”

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¡Ya nadie les cree! Todo leído en un teleprónter, eso no es genuino. Como gran parte del país se les fue encima, ahora sí están comprometidos. Por favor, que les crean los que los quieren. ¡No más Ventaneando!"

Un hombre con gafas y bigote, y una mujer con blusa estampada, sentados. Hay flores en primer plano y un fondo con estantes y objetos decorativos.
Ventaneando no logra calmar la furia de los animalistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entonces, ¿por qué el aplauso y secundar a quien declaró y promovió envenenar a los perros y tirarles a los dueños? Esto se vuelve falso y es solo por intereses publicitarios. Adiós".

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“Creen que convencen con comunicados que les escriben sus equipos. Convencen con sus acciones, y sus acciones ya hablaron: ustedes llamando al maltrato animal abiertamente. Ojalá acabe su programa”.

El mensaje institucional llegó después de días de protestas, críticas y convocatorias a manifestaciones, en medio de exigencias para que la televisora fijara una postura clara.

El documento se difundió en redes sociales con el título “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”. Ahí, la televisora sostuvo que TV Azteca y Grupo Salinas creen firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos.

¿TV Azteca castigará a Pedro Sola?

TV Azteca comunicado -México- 16 julio
(Instagram)

La respuesta directa de la empresa fue institucional, no disciplinaria. El comunicado no informó sobre castigos, suspensiones ni salida del conductor, y se centró en deslindar a la organización de las expresiones que detonaron la controversia.

La empresa recordó que durante años ha abierto sus pantallas para reconocer el trabajo de fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con el bienestar animal. En esa misma línea, añadió una referencia explícita al caso: “Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización”.

Añadieron: “asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representan sus valores”. Como medida posterior, TV Azteca anunció un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción.

El posicionamiento cerró con una frase que busca fijar la postura oficial de la compañía: “Seguiremos siendo aliados de los animales”.

Los dichos en vivo desataron protestas y presión de marcas

Pedro Sola
El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

La crisis comenzó por declaraciones de Pedro Sola en Ventaneando sobre los llamados “perrhijos”. Hace unos días, en vivo, dijo: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Esos comentarios fueron leídos por muchos como un llamado al maltrato animal. Aunque el conductor ofreció una disculpa pública, la molestia no se apagó y dio paso a movilizaciones de usuarios y colectivos animalistas tanto en redes sociales como en las calles.

La presión se extendió a varios frentes. Marcas patrocinadoras se deslindaron del programa, mientras parte de la audiencia expresó su rechazo en foros digitales y exigió la salida del conductor por la falta de sanciones claras.

Al debate también se sumaron figuras públicas, expertos y defensores de derechos animales, que cuestionaron la responsabilidad social de los medios y el alcance real de las disculpas públicas. El descontento salió del entorno digital con llamados a manifestaciones presenciales frente a las instalaciones de TV Azteca.

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