México Deportes

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces

El Apertura 2026 arrancará con el regreso de un clásico con casi un siglo de historia, tras más de una década sin verse en el máximo circuito

Guardar
Google icon
El reencuentro en la Liga MX reactiva una rivalidad nacida en 1927 y marcada por una paridad notable en la Primera División. (X/ @LigaBBVAMX)
El reencuentro en la Liga MX reactiva una rivalidad nacida en 1927 y marcada por una paridad notable en la Primera División. (X/ @LigaBBVAMX)

El regreso del Necaxa vs Atlante al escenario de la Liga MX no sólo inaugurará el Apertura 2026, sino que también anticipa revivir uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano.

La expectativa no sólo gira en torno al resultado inmediato del encuentro, sino a la historia compartida y a los datos que definen esta rivalidad.

PUBLICIDAD

El partido Necaxa vs Atlante inaugurará el Apertura 2026 tras más de una década separados en distintas categorías. (X/ @ClubNecaxa)
El partido Necaxa vs Atlante inaugurará el Apertura 2026 tras más de una década separados en distintas categorías. (X/ @ClubNecaxa)

Ambos equipos, tras años separados en distintas categorías, vuelven a medirse con un balance que acentúa el atractivo del encuentro inaugural. El duelo, cargado de memoria colectiva, suma un capítulo más a su larga lista de enfrentamientos.

La última vez que Necaxa y Atlante se enfrentaron

El antecedente más reciente entre estos equipos en la máxima división marcó el cierre de una etapa y el inicio de una larga pausa en su rivalidad directa. El reencuentro en la Liga MX agrega valor simbólico al partido inaugural.

PUBLICIDAD

  • El último enfrentamiento en Primera División sucedió el 16 de abril de 2011, con empate 1-1.
  • Christian ‘Hobbit’ Bermúdez marcó para AtlanteArturo Ledesma para Necaxa.
  • Posteriormente, coincidieron en la Liga de Expansión, donde Necaxa eliminó a Atlante en la semifinal de 2016.
  • El Apertura 2026 representa el regreso de este clásico al principal escenario del futbol nacional.
Christian ‘Hobbit’ Bermúdez anotó para Atlante y Arturo Ledesma marcó para Necaxa en el empate de 2011. (X/ @Atlante)
Christian ‘Hobbit’ Bermúdez anotó para Atlante y Arturo Ledesma marcó para Necaxa en el empate de 2011. (X/ @Atlante)

De esta manera, el retorno de Atlante a Primera División y el reencuentro con Necaxa actualizan una rivalidad que permaneció latente más de una década.

Quién ha ganado más veces: el balance del Padre de los Clásico

La historia entre Rayos y Potros está marcada por un registro que subraya la igualdad a lo largo del tiempo. Cada encuentro se ha mostrado como una oportunidad para inclinar la balanza.

  • En 102 partidos de Primera División, Necaxa y Atlante suman 36 victorias cada uno, con 30 empates.
  • Ambos equipos cuentan con tres títulos de liga.
  • Episodios destacados incluyen la final ganada por Atlante en 1931-32, la revancha de Necaxa con un 9-0 en 1932-33 y el 7-0 de Necaxa en 1994-95.

Este balance tan cerrado distingue a este Clásico de otros en el futbol mexicano, donde la supremacía cambia de manos con cada resultado.

El balance histórico en Primera División registra 102 partidos entre Necaxa y Atlante, con 36 victorias por bando y 30 empates. (X/ @LeaguesCup)
El balance histórico en Primera División registra 102 partidos entre Necaxa y Atlante, con 36 victorias por bando y 30 empates. (X/ @LeaguesCup)

Una rivalidad que resiste el paso del tiempo

El enfrentamiento entre Necaxa y Atlante representa casi un siglo de historia compartida, y su vigencia reside en su capacidad de adaptarse a los cambios:

  • La rivalidad nació en 1927 y ha sobrevivido mudanzas, descensos y la aparición de nuevas rivalidades.
  • Ambos clubes iniciaron en la Ciudad de México antes de mudarse a otras ciudades.
  • El regreso de Atlante a la Liga MX reaviva la memoria y la pasión por este enfrentamiento.
  • El duelo del Apertura 2026 suma un capítulo más, con la supremacía histórica y el orgullo de generaciones en disputa.
El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes se disputó el 2 de octubre de 1927, durante la época amateur del futbol mexicano. (Especial)
El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes se disputó el 2 de octubre de 1927, durante la época amateur del futbol mexicano. (Especial)

En este sentido, el nuevo choque no sólo inaugurará una temporada, sino que promete reactivar una de las conexiones más antiguas del balompié mexicano.

Temas Relacionados

AtlanteNecaxaLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

La publicación del nuevo reglamento de competencia temporada 2026 - 2027 mostró los cambios y la eliminación de sanciones a los equipos por bajo rendimiento

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Sin refuerzos y con cuatro bajas: América ajusta su plantilla para el Apertura 2026

Tres de los futbolistas reforzaron a las Águilas en el torneo anterior, pero no llenaron el ojo para ser parte de la plantilla de Guillermo Almada

Sin refuerzos y con cuatro bajas: América ajusta su plantilla para el Apertura 2026

Quién es Juan Martínez, el futbolista más joven en Liga MX después de Gilberto Mora

Queretaro se hizo de los servicios de Martínez, joven promesa de futbol mexicano

Infobae

Dos mexicanos entre los mejores 50 futbolistas del mundo, según el New York Times tras el Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue cosechando elogios por su actuación en el Mundial pese a ser eliminados en octavos de final

Dos mexicanos entre los mejores 50 futbolistas del mundo, según el New York Times tras el Mundial 2026

Keylor Navas asegura que, por Lionel Messi, Argentina parte como favorita en la final del Mundial 2026

El capitán de Pumas destacó la evolución de la Selección Española y el carácter de la albiceleste, que llega con el peso histórico de su excompañero en el PSG

Keylor Navas asegura que, por Lionel Messi, Argentina parte como favorita en la final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Detienen a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, presunto líder huachicolero de alto rango en el Edomex

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Puebla reduce feminicidio en 66.7% durante primer semestre de 2026

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: Masad Altamimi revela su estrategia, desea hacer equipo con Karina Torres

La Casa de los Famosos México 2026: Masad Altamimi revela su estrategia, desea hacer equipo con Karina Torres

Destrozan a Pedro Sola y al resto de Ventaneando tras la publicación del comunicado de Tv Azteca

Pati Chapoy habla en televisión nacional sobre el compromiso con el bienestar animal

Productora de La Casa de los Famosos México responde a Poncho de Nigris y aclara sus polémicas declaraciones

Critican a Masad Altamimi por juntarse con Wendy Guevara para La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Sin refuerzos y con cuatro bajas: América ajusta su plantilla para el Apertura 2026

Quién es Juan Martínez, el futbolista más joven en Liga MX después de Gilberto Mora

Dos mexicanos entre los mejores 50 futbolistas del mundo, según el New York Times tras el Mundial 2026

Keylor Navas asegura que, por Lionel Messi, Argentina parte como favorita en la final del Mundial 2026