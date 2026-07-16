Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces

El reencuentro en la Liga MX reactiva una rivalidad nacida en 1927 y marcada por una paridad notable en la Primera División. (X/ @LigaBBVAMX)

El regreso del Necaxa vs Atlante al escenario de la Liga MX no sólo inaugurará el Apertura 2026, sino que también anticipa revivir uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano.

La expectativa no sólo gira en torno al resultado inmediato del encuentro, sino a la historia compartida y a los datos que definen esta rivalidad.

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El partido Necaxa vs Atlante inaugurará el Apertura 2026 tras más de una década separados en distintas categorías. (X/ @ClubNecaxa)

Ambos equipos, tras años separados en distintas categorías, vuelven a medirse con un balance que acentúa el atractivo del encuentro inaugural. El duelo, cargado de memoria colectiva, suma un capítulo más a su larga lista de enfrentamientos.

La última vez que Necaxa y Atlante se enfrentaron

El antecedente más reciente entre estos equipos en la máxima división marcó el cierre de una etapa y el inicio de una larga pausa en su rivalidad directa. El reencuentro en la Liga MX agrega valor simbólico al partido inaugural.

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El último enfrentamiento en Primera División sucedió el 16 de abril de 2011 , con empate 1-1 .

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez marcó para Atlante y Arturo Ledesma para Necaxa .

Posteriormente, coincidieron en la Liga de Expansión , donde Necaxa eliminó a Atlante en la semifinal de 2016 .

El Apertura 2026 representa el regreso de este clásico al principal escenario del futbol nacional.

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez anotó para Atlante y Arturo Ledesma marcó para Necaxa en el empate de 2011. (X/ @Atlante)

De esta manera, el retorno de Atlante a Primera División y el reencuentro con Necaxa actualizan una rivalidad que permaneció latente más de una década.

Quién ha ganado más veces: el balance del Padre de los Clásico

La historia entre Rayos y Potros está marcada por un registro que subraya la igualdad a lo largo del tiempo. Cada encuentro se ha mostrado como una oportunidad para inclinar la balanza.

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En 102 partidos de Primera División, Necaxa y Atlante suman 36 victorias cada uno , con 30 empates .

Ambos equipos cuentan con tres títulos de liga .

Episodios destacados incluyen la final ganada por Atlante en 1931-32, la revancha de Necaxa con un 9-0 en 1932-33 y el 7-0 de Necaxa en 1994-95.

Este balance tan cerrado distingue a este Clásico de otros en el futbol mexicano, donde la supremacía cambia de manos con cada resultado.

El balance histórico en Primera División registra 102 partidos entre Necaxa y Atlante, con 36 victorias por bando y 30 empates. (X/ @LeaguesCup)

Una rivalidad que resiste el paso del tiempo

El enfrentamiento entre Necaxa y Atlante representa casi un siglo de historia compartida, y su vigencia reside en su capacidad de adaptarse a los cambios:

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La rivalidad nació en 1927 y ha sobrevivido mudanzas, descensos y la aparición de nuevas rivalidades.

Ambos clubes iniciaron en la Ciudad de México antes de mudarse a otras ciudades.

El regreso de Atlante a la Liga MX reaviva la memoria y la pasión por este enfrentamiento.

El duelo del Apertura 2026 suma un capítulo más, con la supremacía histórica y el orgullo de generaciones en disputa.

El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes se disputó el 2 de octubre de 1927, durante la época amateur del futbol mexicano. (Especial)

En este sentido, el nuevo choque no sólo inaugurará una temporada, sino que promete reactivar una de las conexiones más antiguas del balompié mexicano.