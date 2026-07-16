Quién es Juan Martínez, el futbolista más joven en Liga MX después de Gilberto Mora

El jugador promete mucho y busca tener un camino similar al de Mora. @monomartinez

Antes de que el Apertura 2026 comience, Querétaro ya presume a una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Se trata de Juan Martínez, un atacante de apenas 16 años que fue registrado con el primer equipo de los Gallos Blancos, convirtiéndose en el futbolista más joven de la Liga MX después de Gilberto Mora en alcanzar ese logro.

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Su llegada no solo representa una apuesta por el talento juvenil, sino también la oportunidad de seguir el camino de otros jugadores que irrumpieron en el máximo circuito desde temprana edad.

¿Quién es Juan Martínez, la nueva joya de Querétaro?

Con apenas 16 años y cuatro meses, Juan “Mono” Martínez ya es considerado uno de los prospectos con mayor proyección del futbol mexicano. Nacido en Los Ángeles, California, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, aunque desde categorías juveniles decidió representar a México a nivel internacional.

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Su formación futbolística se dio en la academia del LA Galaxy, una de las canteras más reconocidas de la Major League Soccer (MLS), donde comenzó a destacar por su capacidad goleadora y sus condiciones como atacante.

Durante su desarrollo llamó la atención de distintos visores gracias a su movilidad, velocidad y facilidad para definir frente al arco.

Antes de llegar a Querétaro, el juvenil también despertó el interés de otros clubes de la Liga MX, equipos de la MLS e incluso de algunos conjuntos europeos.

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Sin embargo, los Gallos Blancos lograron convencer al delantero para continuar su desarrollo en el futbol mexicano.

Ya fue registrado con el primer equipo del club. Créditos: Liga MX

Martínez también ha sido parte de los procesos de la Selección Mexicana. Con el combinado Sub-15 disputó 13 partidos y marcó 10 goles durante 2024, cifras que lo colocaron entre los atacantes más prometedores de su generación. En 2026 dio el salto a una categoría superior, donde ya suma apariciones con las selecciones menores del Tri y continúa su proceso de crecimiento.

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El club queretano decidió registrarlo con el primer equipo incluso antes de que cumpliera 17 años, una muestra de la confianza que existe en su potencial.

Aunque eso no garantiza un debut inmediato, sí confirma que la institución contempla al joven atacante dentro de su proyecto deportivo para los próximos años.

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Solo Gilberto Mora debutó más joven que él en la Liga MX

El registro de Juan Martínez adquiere un significado especial porque únicamente Gilberto Mora logró ser inscrito con un primer equipo de la Liga MX a una edad menor.

El mediocampista de Xolos de Tijuana fue registrado con 16 años y dos meses, mientras que el delantero de Querétaro lo hizo con 16 años y cuatro meses, colocándose como el segundo futbolista más joven en conseguirlo.

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La comparación entre ambos, sin embargo, responde únicamente a la precocidad con la que alcanzaron el primer equipo. En cuanto a sus características futbolísticas, sus perfiles son diferentes.

Mientras Gilberto Mora se consolidó como un mediocampista ofensivo con capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros, Juan Martínez destaca como un atacante con vocación goleadora, acostumbrado a jugar cerca del área rival.

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Martínez buscará tener una proyección similar a Mora (X/ @miseleccionmx)

En Querétaro esperan que el joven pueda seguir un proceso similar al de otras promesas mexicanas que encontraron minutos desde muy temprano en la Liga MX, aunque el cuerpo técnico buscará llevar su desarrollo con paciencia para evitar acelerar etapas innecesarias.

El hecho de haber sido registrado con el primer equipo también incrementa las expectativas alrededor del delantero, quien ahora tendrá la misión de competir por un lugar en el plantel y demostrar que está preparado para afrontar la exigencia del máximo circuito.

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