Puebla reduce feminicidio en 66.7% durante primer semestre de 2026

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó este julio de 2026 que el feminicidio en la entidad registró una baja de 66.7% durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025. La reducción se atribuye a la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a la operación de las Casas Carmen Serdán y los Centros LIBRE, mecanismos que ofrecen atención integral a mujeres en situación de violencia.

La fiscal general Idamis Pastor Betancourt presentó las cifras ante el mandatario y ratificó que la descentralización de la Fiscalía fortaleció la confianza de las mujeres en las instituciones. Armenta Mier también vinculó estos avances a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la violencia de género.

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Casas Carmen Serdán y Centros LIBRE, piezas centrales de la estrategia

Los Centros LIBRE —cuyas siglas responden a Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación— y las Casas Carmen Serdán operan como espacios de atención especializada para mujeres víctimas de violencia en Puebla. Estos centros disponen de médicas legistas, investigadoras y peritas, lo que permitió abrir miles de carpetas de investigación contra agresores que permanecieron en la impunidad durante años.

El gobernador subrayó que estos espacios ofrecen refugio, atención especializada y acompañamiento a las víctimas. La fiscal Pastor Betancourt atribuyó directamente a estos mecanismos parte de la caída en el índice de feminicidios.

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La policía acordonó una calle de Puebla con cinta amarilla durante la investigación de un presunto feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Armenta Mier afirmó que su administración garantiza la seguridad de la población con acciones coordinadas y con pleno acceso a la justicia para las víctimas. El gobierno estatal alinea sus acciones a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Fiscalía detalla la caída en delitos de alto impacto

Más allá del feminicidio, la fiscal registró descensos en una quincena de delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026. El secuestro bajó 61.5%, la extorsión 30.5% y el robo de mercancía 35.6%, en comparación con el primer semestre de 2025.

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El homicidio doloso disminuyó 21.5% y el homicidio culposo 23.4%. El robo de vehículo retrocedió 25.2%, mientras que el robo de vehículo con mercancía lo hizo 23.4%.

La privación ilegal de la libertad bajó 27.3% y la desaparición de personas 12.8%. Las lesiones dolosas registraron una reducción de 12.1% y las lesiones culposas de 8.2%.

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Una cinta amarilla con la leyenda "No Pasar Feminicidio Puebla" delimita un área en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En robo a comercio la baja fue de 9.3%; en robo al interior de vehículo, de 10.6%; en robo a transeúnte, de 1.8%; en robo en motocicleta, de 1.5%; y en robo a casa habitación, de 0.8%. La tentativa de robo cayó 27.8% y la tentativa de homicidio doloso 8.3%.

La Fiscalía también reportó una recuperación de vehículos con reporte de robo superior en 28.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Pastor Betancourt afirmó que “estos resultados reflejan la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado”.

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La Alerta de Violencia de Género en Puebla, pendiente desde 2019

Los datos presentados por el gobierno de Puebla contrastan con señalamientos de organizaciones civiles. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ (IDHIE) advirtieron, el 3 de julio de 2026, que no existen condiciones para levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.

La alerta fue decretada el 8 de abril de 2019 para 50 municipios de Puebla, ante el aumento de agresiones hacia las mujeres. De las 45 medidas establecidas en esa declaratoria, solo 4 se cumplieron en su totalidad, 28 continúan en proceso, 2 presentan cumplimiento parcial, 1 permanece pendiente, 1 fue pospuesta y 9 fueron incumplidas, según las organizaciones.

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Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El OCNF y el IDHIE señalaron que la posición en el ranking nacional de feminicidios “no constituye, por sí misma, un indicador de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género”. Las organizaciones precisaron que el levantamiento del mecanismo exige cumplimiento efectivo de las medidas, avances institucionales verificables y resultados en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), encargado de dar seguimiento a la alerta, lleva más de un año sin sesionar. Esa parálisis impidió la elaboración de nuevos dictámenes y una evaluación integral de los avances del Estado.

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La directora del OCNF, María de la Luz Estrada, advirtió que en 2026 el gobierno de Puebla solo acreditó 4 feminicidios de los 38 asesinatos de mujeres registrados entre enero y mayo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Este año, simplemente solo han acreditado cuatro feminicidios de 38 asesinatos de mujeres. Entonces, esto es importante porque los estados no están acreditando el delito”, declaró Estrada.

A esa cifra se suma, según las organizaciones, una grave problemática de desaparición de mujeres y niñas en la entidad. El informe federal sobre medidas de desaparición, concluido en 2024 por la Secretaría de las Mujeres, permanece sin publicarse; la dependencia, además, sigue sin titular, ya que la senadora Laura Itzel Castillo —propuesta por Sheinbaum— asumirá funciones hasta septiembre de 2026.

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