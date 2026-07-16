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Para Felipe Calderón, el populismo en México “va en la misma vía” que Venezuela

El exmandatario advierte que el rediseño de tribunales abriría un escenario en el que los ciudadanos quedarían sin defensa ante decisiones del Estado

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El militante del PT además respondió al dirigente nacional del PRI
Calderón advirtió que, con el nuevo modelo judicial, “nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno” y quedarían sin protección los derechos de los ciudadanos. Crédito: Cuartoscuro

El expresidente Felipe Calderón afirmó en Madrid que México tiene ya un problema parecido al de Venezuela, al vincular esa comparación con la reforma del Poder Judicial y con un escenario en el que, según dijo, “nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno”, lo que a su juicio dejaría sin protección los derechos de los ciudadanos.

La declaración ocurrió este jueves 16 de julio durante el Libertas Forum del Partido Popular Europeo, un encuentro de dos días que reunió a políticos iberoamericanos conservadores, algunos de ellos por vía telemática, entre ellos la opositora venezolana María Corina Machado, de acuerdo con EFE.

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Calderón sostuvo que Venezuela llegó a ese punto porque “el populismo venezolano destruyó la economía, destruyó el Poder Judicial y se apoderó de las elecciones. Añadió que México “va en la misma vía.

Calderón vincula la reforma judicial con abogados leales al Gobierno

Una norma interna obliga a evaluar los riesgos y asegurar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades
El expresidente cuestionó las elecciones populares de magistrados y jueces y sostuvo que entraron abogados leales al Gobierno, incluidos abogados de narcotraficantes. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Durante su intervención, el exmandatario se refirió a la reciente reforma del Poder Judicial mexicano y cuestionó las elecciones populares de magistrados y jueces. Dijo que “entraron a la lista abogados leales al Gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes.

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Calderón también planteó que perfiles con trayectoria quedaron fuera del proceso. “Si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista. Eso es el nuevo poder judicial en México”, dijo citado por la agencia.

En ese mismo pasaje fijó la consecuencia que, a su juicio, tendría ese modelo judicial: “En estas condiciones, en las que nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno, ¿quién va a proteger los derechos de los ciudadanos?”

El expresidente describió además a México como “una potencia enorme a la que ahora se le complican los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Atribuyó esa dificultad a que la administración de Donald Trump “desgraciadamente no prefiere la libertad económica irrestricta”.

Ariadna Montiel acusa a los gobiernos de Fox y Calderón de complicidad con el Cártel de Sinaloa

Fox - Calderón, 2006
La presidenta de Morena acusó este 14 de julio a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón de complicidad con el Cártel de Sinaloa y ligó el señalamiento a Genaro García Luna. Crédito: Cuartoscuro.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó este 14 de julio a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón de haber sido cómplices del Cártel de Sinaloa, y ligó ese señalamiento al crecimiento de la organización durante la gestión de Genaro García Luna, mientras el partido defendió la separación del cargo de Rubén Rocha Moya y retomó el llamado de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la situación de mexicanos en Estados Unidos.

Montiel dijo en conferencia de prensa que el Cártel de Sinaloacreció y se fortaleció” de la mano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos. A partir de esa relación, la dirigente atribuyó complicidad a las administraciones panistas de Fox y Calderón.

La morenista recordó que Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del penal federal de Puente Grande en 2001, cuando gobernaba Vicente Fox. Agregó que no fue recapturado durante el gobierno de Calderón y que permaneció prófugo por más de 13 años.

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Ariadna Montiel afirmó que el Cártel de Sinaloa creció y se fortaleció con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. (Cuartoscuro)

Montiel también afirmó que el PAN hizo candidata y diputada local a Lucero Guadalupe Sánchez, a quien identificó como pareja sentimental del líder del cártel. Con ese hecho, sostuvo que se reafirma la complicidad que, según su versión, ese partido habría tenido con el crimen organizado.

La dirigente lanzó además una acusación directa contra García Luna. En sus palabras: “Y no se olvida que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era el principal socio cómplice de esta agrupación delictiva; hoy está detenido en Estados Unidos, justo acusado de estar en complicidad con ellos”.

En otra parte de su mensaje, Montiel respondió a la versión del PAN sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo que es falso que el mandatario vaya a retomar su responsabilidad, como aseguró la dirigencia panista el fin de semana.

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