EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: Jalisco busca tipificar como delito el acceso de menores a máquinas tragamonedas

Jalisco busca tipificar como delito el acceso de menores a máquinas tragamonedas
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que presentará al Congreso local una iniciativa para castigar con penas de prisión a quienes permitan, promuevan o induzcan que menores de edad utilicen máquinas tragamonedas o dispositivos de juegos de azar. La propuesta busca modificar el artículo 142-A del Código Penal estatal para incluir esta conducta entre los delitos contra el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El anuncio ocurre mientras este negocio ilegal continúa siendo una fuente de ingresos para organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que además ha utilizado estos establecimientos como puntos para la venta de droga y el reclutamiento de jóvenes, según investigaciones y operativos de autoridades federales.