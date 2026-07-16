México

Detienen a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, presunto líder huachicolero de alto rango en el Edomex

Elementos de la FGR lo aprehendieron en el Puente Internacional de Nuevo Laredo y posteriormente fue trasladado al centro del país

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Fue detenido en Tamaulipas y trasladado hasta Ecatepec. Crédito: Redes Sociales
Fue detenido en Tamaulipas y trasladado hasta Ecatepec. Crédito: Redes Sociales

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el pasado martes 14 de julio a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, en el Puente Internacional No. 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Medios nacionales lo han identificado como el mayor líder huachicolero con operación en el Estado de México; según los reportes preliminares, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y era considerado objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades mexiquenses.

El Registro Nacional de Detenciones generó dos fichas a su nombre el día de su arresto, lo que documenta el proceso de su traslado: fue detenido por la Policía Federal Ministerial de la FGR a las 9:25 de la mañana y entregado horas después a la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México, para ser remitido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

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El lugar de la detención —a media altura del Puente Internacional No. 2, que conecta Nuevo Laredo con Laredo, Texas— abre interrogantes que las autoridades no han respondido: si Vargas Rivera intentaba cruzar hacia Estados Unidos, si fue entregado por autoridades estadounidenses o si su presencia en el puente fue una coincidencia.

Cabe señalar que ya contaba con un arresto previo en 2021 y no se sabe el motivo por el cual recuperó su libertad.

La primera ficha del RND lo ubica en el Puente Internacional a las 9:25 de la mañana

La Policía Federal Ministerial, brazo operativo de la FGR, aprehendió a “El Ocran” en el Puente Internacional No. 2, colonia Centro de Nuevo Laredo, a media altura del puente Juárez-Lincoln.

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En ese momento vestía sudadera blanca, pantalón negro y tenis blancos. Tiene pelo corto blanco y estatura de aproximadamente 1.80 metros, con tatuajes en el cuello con la leyenda “Memento Mori” y dibujos de una brújula, leones y un Cristo en el antebrazo y brazo izquierdo.

Tras la aprehensión, quedó a disposición de personal de la Policía de Investigación del Estado de México, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el trámite administrativo ante la autoridad requirente en las instalaciones de la FGR en la subsede de Nuevo Laredo.

La segunda ficha lo registra dos horas después en la colonia Campestre, sin alias

A las 11:30 de la mañana, la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México levantó un segundo registro en la colonia Campestre de Nuevo Laredo. El registro señala que fue puesto a disposición de un juez local y trasladado al penal de Ecatepec, lo que significa que elementos federales lo entregaron posiblemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Ocra, detenido en Nuevo Laredo y trasladado a Ecatepec. Crédito: Redes Sociales
El Ocra, detenido en Nuevo Laredo y trasladado a Ecatepec. Crédito: Redes Sociales

Reportes de medios nacionales señalaron este 16 de julio que “El Ocra” fue detenido en inmediaciones del AICM por personal operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina y policías adscritos a la Secretaría de Seguridad del municipio mexiquense gobernado por Azucena Cisneros.

Habría operado con un comando de al menos 30 sicarios y se le vinculó con 50 asesinatos

De acuerdo con investigaciones publicadas por Infobae México en enero de 2021, Vargas Rivera habría contado con un comando de por lo menos 30 sicarios, entre ellos policías municipales de Melchor Ocampo, Tecámac y Zumpango, a quienes pagaba por protección. Las autoridades lo relacionaron con alrededor de 50 asesinatos.

Entre los delitos que se le adjudicaron figuró el homicidio del fiscal de Zumpango, acribillado junto con sus dos escoltas mientras comía en un restaurante. La FGJEM intensificó los trabajos para capturarlo tras ese crimen.

David Vargas, El Ocra (Foto: Twitter@FiscalEdomex)
Fotografía de "El Ocra" tras su captura en 2021. (Foto: Twitter@FiscalEdomex)

Los reportes señalan que cuando se sintió acorralado en el Estado de México, “El Ocra” presuntamente se trasladó a Nuevo León, donde rentó una bodega y construyó un túnel con iluminación y ventilación para acceder a tomas clandestinas de combustible. El costo fue estimado en alrededor de 2 millones de pesos.

Fue capturado por primera vez en enero de 2021 en Hidalgo y remitido a un penal del Estado de México. Aun desde prisión, habría continuado vinculado a operativos de robo de combustible y tráfico de drogas con apoyo de su esposa y su cuñado.

Se desconocen los motivos por los cuales se encontraba libre hasta el pasado 14 de julio de 2026.

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