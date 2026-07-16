Dos mexicanos entre los mejores 50 futbolistas del mundo según el New York Times tras el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La Selección Mexicana concluyó su participación en la Copa Mundial 2026 al ser eliminada en octavos de final ante Inglaterra. El equipo de Javier Aguirre no logró el “quinto partido”; sin embargo, a diferencia del papel que tuvieron en Qatar 2022, en esta edición se mostró un cambio drástico en el nivel de competencia del combinado nacional.

Javier Aguirre integró una convocatoria de seleccionados experimentados y debutantes quienes vivieron su primera Copa Mundial, lo que dio como resultado una fase de grupos perfecta con tres victorias y nueve puntos. En una reciente evaluación por el New York Times, el periodista Liam Twomey enlistó los mejores 50 jugadores del Mundial 2026 hasta la ronda de semifinales y en la lista sobresalió el nombre de dos mexicanos.

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Y uno de los jugadores que habló por su trabajo en cancha fue Julián Quiñones, el naturalizado mexicano comandó el ataque ofensivo y lideró la tanda goleadora durante la participación del Tri en el Mundial. Roberto Alvarado también tuvo una gran aportación en el mediocampo y la distribución del esférico a lo largo de los juegos de México en el Estadio Azteca.

¿Quiénes son los mejores jugadores mexicanos del Mundial 2026?

Según The New York Time, Julián Quiñones y Roberto Alvarado fueron los dos mejores futbolistas evaluados ( REUTERS/Raquel Cunha)

Según The New York Time, Julián Quiñones y Roberto Alvarado fueron los dos mejores futbolistas evaluados durante la competencia. El texto explica que el delantero Al-Qadisiyah FC se convirtió en la verdadera amenaza de los rivales que enfrentó el Tricolor, por ello, se ubicó en el lugar 24 del ranking 50 por encima de Enzo Fernández de Argentina.

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“Quiñones llevó su cuenta goleadora a cuatro al rematar un balón suelto contra Inglaterra. Fue la principal amenaza de México por la banda izquierda durante el torneo y ayudó a llevar a uno de los favoritos al límite en el Estadio Azteca”, precisó el periodista.

En cuanto al desempeño de Roberto Alvarado, el mediocampista de Chivas fue pieza clave de las jugadas de peligro que partieron desde la mitad de la cancha, y aunque con Inglaterra se vio opacado y no aumentó su número de asistencias, sí fue pieza desequilibrante en la defensa rival.

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En cuanto al desempeño de Roberto Alvarado, el mediocampista de Chivas fue pieza clave de las jugadas de peligro (REUTERS/Amanda Perobelli)

“No sumó a sus tres asistencias mundialistas ante Inglaterra, pero contribuyó al ataque mexicano con sus pases precisos de zurda. Su rendimiento ha elevado considerablemente su perfil fuera de su país”, se lee en el texto.

En qué lugar del ranking FIFA quedó México tras ser eliminado del Mundial 2026

México descendió al décimo lugar del ranking FIFA tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial 2026. Este ajuste modificó el cierre de su mejor ciclo reciente y dejó al equipo expuesto a la posibilidad de perder más posiciones antes de la siguiente actualización oficial.

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La Selección Mexicana terminó entre las 10 mejores del mundo con 1,754.30 puntos, según el ranking publicado por la FIFA. El cambio se produjo después de la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos el lunes 6 de julio, resultado que empujó al Tri un puesto abajo cuando todo indicaba que ocuparía la novena posición.

El equipo dirigido en ese momento por Javier Aguirre quedó cerca del top 9 tras una Copa del Mundo en la que llegó a octavos de final. En ese trayecto venció a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador en dieciseisavos de final.

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México descendió al décimo lugar del ranking FIFA tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

La selección nacional quedó fuera del torneo al perder ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Ese resultado marcó el fin de su participación y dejó la reconfiguración del ranking sujeta a los resultados de otros equipos que seguían en competencia y los resultados de la gran final.

Bélgica subió al octavo lugar y todavía hay selecciones que amenazan la posición de México. La lista por delante del Tricolor está integrada por Francia en el primer sitio, Argentina en el segundo, España en el tercero, Inglaterra en el cuarto, Brasil en el quinto, Marruecos en el sexto, Portugal en el séptimo, Bélgica en el octavo y Países Bajos en el noveno.

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Por debajo de México figuran Colombia en el lugar 11, Alemania en el 12 y Croacia en el 13. Esa posición, sin embargo, no garantiza que el equipo conserve el décimo puesto en la siguiente revisión.

Entre las selecciones con posibilidad de rebasar a México se encuentra Suiza, que escaló cinco posiciones y continúa en competencia en el Mundial 2026. Su siguiente partido será ante Argentina en cuartos de final.

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