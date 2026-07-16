Critican a Masad Altamimi por juntarse con Wendy Guevara para La Casa de los Famosos México 2026

La ganadora de la primera temporada fue la encargada de presentar al noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de contenido saudí Masad Altamimi se convirtió el en el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026. En Arabia no ven con buenos ojos a Masad Altamimi por juntarse con Wendy Guevara, pues fue ella quien lo reveló como habitante.

La confirmación del influencer se dio la noche del pasado miércoles 15 de julio. La ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, lo presentó y tuvo una breve charla con él. El intercambio entre el árabe y la mexicana fue amable y divertido.

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Pero aunque los mexicanos se divirtieron la presentación, tal parece que en otras partes del mundo no ha sucedido lo mismo. Recordemos que los derechos de las personas LGBT en países como Arabia son aún sujetos de debate, y su cultura y religión no aceptan a las mujeres trans como sí lo hacemos en nuestro país.

Internautas árabes reaccionaron de diversas formas al encuentro entre Altamimi y Wendy (Redes)

Diversas cuentas árabes en redes sociales han criticado a Altamimi no sólo por convivir con normalidad con Wendy Guevara, sino por usar el traje de su región, algo que consideran “ofensivo”.

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En algunas publicaciones se han armado debates: desde los árabes más conservadores hasta los que defienden a la influencer. También, algunos mexicanos han intercedido por Wendy asegurando que México es un país que respeta los derechos humanos y fomenta el respeto a las personas de la diversidad sexual.

La Casa de los Famosos México 2026: horarios, fechas clave y todo lo que debes saber

Masad fue el noveno confirmado de La Casa de los Famosos México (Jovani Pérez/Infobae)

El reality de Televisa que arranca el 26 de julio por Las Estrellas y VIX con un premio de 4 millones de pesos para el ganador.

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Altamimi se integra a una lista que ya incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna.

La producción prevé revelar un total de 13 integrantes antes del primer programa, lo que deja cuatro lugares todavía sin anunciar.

Galilea Montijo encabeza la conducción del programa. Diego de Erice y Odalys Ramírez participan en las galas semanales, mientras que Guevara y Ricardo Margaleff se encargan de las pre y postgalas. Marie Claire Harp es la host digital.

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El calendario de emisiones queda así: las galas de eliminación van los domingos a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y VIX; las galas semanales, los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 p.m. por Canal 5 y VIX; y las nominaciones, los miércoles a las 10 p.m. La transmisión en directo las 24 horas estará disponible en la app de VIX.

¿Quién es Masad Altamimi?

(ig/masadaltamimi1)

Altamimi se ha vuelto una de las figuras más comentadas en redes sociales mexicanas por una exposición constante de su vida personal, marcada por migraciones, relaciones mediáticas y episodios de controversia pública.

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El nombre de Masad comenzó a circular con fuerza entre usuarios de TikTok en México cuando inició una relación a distancia con la influencer Melissa Navarro. Ambos hicieron pública esa etapa en plataformas digitales y, de acuerdo con el medio, eso provocó una oleada de comentarios y seguimiento sobre su vida sentimental.

Esa exposición atrajo a miles de personas que siguieron de cerca cada episodio de la relación. Antes de ese periodo, Altamimi ya tenía una base considerable de seguidores gracias a videos en los que alternaba su idioma natal y el inglés.

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Ese formato le permitió conectar con audiencias de distintos países y ampliar su presencia más allá de Arabia Saudita. En paralelo, usuarios en redes han especulado sobre una posible fortuna a partir del estilo de vida lujoso que muestra en sus cuentas personales.

Uno de los episodios más comentados de su historia pública fue su decisión de dejar Arabia Saudita, a su familia y a su hijo, para instalarse en México junto a Navarro. Entre sus seguidores, ese cambio fue leído como una muestra de compromiso y elevó todavía más su visibilidad digital.

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La ruptura de 2023 abrió la etapa más controvertida de su exposición pública

La relación terminó en 2023 y, tras la ruptura, Melissa Navarro señaló al ahora participante del reality por violencia. La joven dijo entonces: “Fueron meses en los que tuve una relación y no sólo recibí maltratos físicos, sino también psicológicos. Hubo un punto en que debía cerrar el libro y abrir uno nuevo para sentir amor propio”.

Después de esa separación, Masad inició una nueva relación con la actriz y ex Miss Universo mexicana Alejandra Tijerina. Ese romance también se ha mostrado de forma abierta en redes sociales, lo que añadió nuevos focos de atención a su biografía pública.

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