El PAN acepta detención de Ernesto Ruffo y pide al gobierno seguir con Rubén Rocha y Marina del Pilar

El PAN sostuvo que Ernesto Ruffo Appel aclarará los señalamientos conforme avancen las investigaciones. Crédito: Facebook/Ernesto Ruffo Appel

El PAN exigió que las autoridades respeten el debido proceso y la presunción de inocencia tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de acuerdo con un comunicado fechado este 16 de julio.

En el mismo boletín, Acción Nacional afirmó que confía en que Ruffo Appel “aclarará los señalamientos conforme avancen las investigaciones” y remarcó que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”.

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Sostuvo el PAN que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas y contrastó la actuación inmediata en este caso con otros “graves señalamientos públicos”, como los del gobernador Rubén Rocha Moya y la gobernadora Marina del Pilar, en los que, aseguró, “hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes”, según el comunicado.

Además, el PAN agregó que la detención ocurrió en medio de “creciente atención pública” sobre el caso de Marina del Pilar, quien, afirma el partido, “continúa sin ofrecer respuestas suficientes sobre los graves señalamientos que pesan en su contra”, y pidió que las autoridades actúen con “absoluta transparencia” para demostrar que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados.

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Detienen a Ernesto Ruffo Appel por presunta delincuencia organizada

La Fiscalía informó que la captura de Ernesto Ruffo Appel fue ejecutada por elementos de la SSPC, y que hasta este jueves la ficha no estaba cargada en el Registro Nacional de Detenciones. (Archivo Infobae)

La FGR confirmó este 16 de julio la detención en Ensenada del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible, un caso que lo coloca en el centro de las indagatorias por huachicol fiscal abiertas desde 2025 por operaciones atribuidas a una empresa que fundó y que obtuvo autorización para importar 500 millones de litros de gasolina y diésel.

El exgobernador fue detenido por elementos de la SSPC, de acuerdo con la Fiscalía. Hasta este 16 de julio, la ficha correspondiente no había sido cargada en el Registro Nacional de Detenciones.

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