Sin refuerzos y con cuatro bajas: América ajusta su plantilla para el Apertura 2026

Las Águilas del Club América afinan detalles para viajar a Querétaro y medir fuerzas contra los Gallos en su primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, ya sin la presencia del técnico brasileño tricampeón André Soares Jardine.
El equipo de Coapa presentó de manera oficial a Guillermo Almada, exDT de Club Santos y Club Pachuca quien no tomará en cuenta a cuatro futbolistas extranjeros al ser excluidos de la plantilla principal para este torneo. ellos son: Rodrigo Dourado, Vinicius Lima, Thiago Espinosa y Víctor Dávila.
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Los primeros tres llegaron hace seis meses al conjunto americanista. pero ninguno cumplió con las expectativas. Por su parte, Víctor Dávila continúa en el cuadro Azulcrema, pero no tendrá minutos en el Apertura 2026 por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
El brasileño Rodrigo Dourado fue presentado por el Club América el 4 enero del 2026. Durante el campeonato de Clausura disputó 22 encuentros, de los cuales marcó un gol y dio una asistencia.
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Su compatriota, Vinicius Lima, vivió su presentación el 10 febrero del 2026. Jugó 16 partidos con los emplumados y terminó con un saldo de un gol y una asistencia. En tanto, el uruguayo, Thiago Espinosa, sólo actuó en seis partidos pero no logró anotar ni asistir.
Estas cuatro bajas se suman a las previamente confirmadas por el equipo capitalino: los mexicanos Jonathan dos Santos y Néstor Araujo terminaron su etapa con el Club América y se desconoce si continuarán en el Futbol Mexicano o tomarán una decisión sobre su futuro profesional.
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Sin altas en el Club América
Las Águilas enfrentarán a Querétaro sin previo aviso de nuevos refuerzos rumbo al Apertura 2026. Las nuevas caras que aparecen en la plantilla son de futbolistas que terminaron su calidad de préstamo, entre ellos: Emilio Lara, Franco Rossano y Miguel Ramírez.
Asimismo, los emplumados también inscribieron al brasileño, Ícaro da Conceiçao, quien era parte de la sub-23 en el Nido de Coapa. Así se confirma de momento el Club América, contando con tres plazas disponibles para jugadores No Formados en México (NFM).
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¿Cuándo y a qué hora debuta América ante Querétaro?
El partido de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará este sábado 18 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), desde el estadio Corregidora que vio el triunfo de los Cremas en el duelo más reciente entre ambos clubes.
Últimos resultados del América vs Querétaro
- Clausura 2026: Querétaro 1-2 América
- Apertura 2025: América 1-0 Querétaro
- Clausura 2025: Querétaro 0-1 América
- Apertura 2024: América 3-1 Querétaro
- Clausura 2024: América 2-0 Querétaro
- Apertura 2023: Querétaro 1-2-América
- Clausura 2023: América 0-0 Querétaro
- Apertura 2022: Querétaro 0-1 América
- Clausura 2022: América 1-1 Querétaro
- Apertura 2022: Querétaro 0-0 América
Calendario del Club América en el Apertura 2026
- Jornada 1, 18 de julio: Querétaro vs. América
- Jornada 2, 24 de julio: América vs. Atlante
- Jornada 3, 2 de agosto: América vs. Santos Laguna
- Jornada 4, 16 de agosto: América vs. Atlético de San Luis
- Jornada 5, 21 de agosto: FC Juárez vs. América
- Jornada 6, 29 de agosto: América vs. Puebla
- Jornada 7, 5 de septiembre: América vs. Tijuana
- Jornada 8, 11 de septiembre: Cruz Azul vs. América
- Jornada 9, 19 de septiembre: América vs. Chivas
- Jornada 10, 27 de septiembre: Necaxa vs. América
- Jornada 11, 10 de octubre: América vs. Monterrey
- Jornada 12, 17 de octubre: León vs. América
- Jornada 13, 21 de octubre: Atlas vs. América
- Jornada 14, 25 de octubre: América vs. Pachuca
- Jornada 15, 31 de octubre: América vs. Toluca
- Jornada 16, 7 de noviembre: Pumas UNAM vs. América
- Jornada 17, 21 de noviembre: Tigres UANL vs. América
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