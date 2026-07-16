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Productora de La Casa de los Famosos México responde a Poncho de Nigris y aclara sus polémicas declaraciones

Rosa María Noguerón mandó advertencia a Poncho de Nigris y desmintió darle guion a los panelistas del reality

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Composición fotográfica de Rosa María Noguerón a la izquierda y Poncho de Nigris a la derecha, ambos de frente y divididos por una línea delgada.
La productora Rosa María Noguerón y el conductor Poncho de Nigris (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica ya ha iniciado a unos pocos días de que arranque La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la productora Rosa María Noguerón le mandara un mensaje a Poncho de Nigris respondiendo a sus polémicas declaraciones en días anteriores, donde el conductor e influencer aseguró que les daba línea a los panelistas.

El conductor regiomontano había señalado a Rosa María de darle un guion a los panelistas sobre lo que deben opinar, o la línea que deben seguir en sus comentarios, y como no estuvo de acuerdo en seguirlas, la productora se habría molestado con él. Esto fue negado por Noguerón.

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En el mismo espacio, la productora habló ante los medios de comunicación sobre el caso de la influencer Sol León, quien llegó a sonar para formar parte de la temporada de La Casa de los Famosos México que está por arrancar.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre La Casa de los Famosos México?

Poncho De Nigris y Sian Chiong
Poncho De Nigris acusa a Sian Chiong en La Casa de los Famosos México 2024 y la producción lo regaña. (ViX)

Poncho de Nigris señaló en días anteriores durante la apertura de su pastelería “Doña Alegría”, que la producción estaba molesta con él por no seguir la línea de opiniones que tenían los panelistas de La Casa de los Famosos México en la temporada pasada, donde participó su sobrino Aldo de Nigris.

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“Quieren tener el monopolio; o sea, vas a la gala y tienes que decir esto. Y hasta tienen a la Wendy y a todos ahí diciendo lo que ellos quieran por el chícharo”, señaló el conductor y empresario.

Además, de Nigris aseguró que él no se acopló a que le marcaran línea en las galas: “Y yo soy libre, yo soy libre. Claro que marcan línea a todos por si se desnivela, que están atacando mucho a uno. Que no le tiren. No diga nada de que le tocó a este. No diga nada que escupió la comida. No diga nada que esto. Pues hay que decir la neta de lo que pasa”, comentó.

Rosa María Noguerón responde a Poncho de Nigris

Primer plano de Rosa María Noguerón, mujer de cabello oscuro, chaqueta verde brillante, aretes de aro, con una mano en la cabeza y fondo oscuro
La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

En ese sentido, la productora de La Casa de los Famosos México rompió el silencio y le respondió a Poncho de Nigris, asegurando que jamás le han gado línea a los panelistas del programa, y todos son libres de opinar lo que quieran.

“Jamás, jamás. O sea, creo que ahí están nuestros panelistas y creo que sin duda alguna, a Poncho no fue una ni dos veces de panelista. Si hubiera estado en contra, pues no hubiera regresado, ¿no? Es así de simple", comentó contundentemente.

Además, habló sobre las opiniones que dio Poncho de Nigris fuera del programa usando sus redes sociales en aquel momento, y para la productora todo es válido “siempre y cuando no transgredas los valores de quien está adentro”.

La cuenta de TikTok del influencer desapareció luego de que quedó nominado en La Casa de los Famosos TikTok: @ponchodenigris

¿Buscaron a Sol León para entrar a La Casa de los Famosos México 2026?

En el mismo espacio, Rosa María Noguerón habló del caso de la influencer Sol León, quien estuvo dentro de los rumores de posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026, y la productora señaló que nunca hubo acercamientos.

“No es verdad, nunca tuvimos ninguna conversación con ella, yo sí sé quién es ella y la verdad es que es un personaje bien interesante, lo hace muy bien, pero nunca tuvimos ningún acercamiento con ella”, aseguró la productora.

Sol León, una mujer de cabello negro liso y blazer blanco, sonríe ampliamente con maquillaje notorio y labios rojos, levantando su mano izquierda
Sol León posa sonriente, revelando que el momento coincidió con el cumpleaños de su hija, otorgándole un significado especial. (La Mansión VIP)

Cabe señalar que Sol León participó en una edición reciente de la Mansión Vip, y en una charla dentro del reality señaló que el formato de La Casa de los Famosos le parecía aburrido, ya que sólo eran interesantes los días de retos, nominación y eliminación, pero el resto de la semana no tenían actividades.

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