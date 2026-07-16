Pati Chapoy habla en televisión nacional sobre el compromiso con el bienestar animal

Ventaneando reafirmó su compromiso con el bienestar animal durante su transmisión. (Video: Instagram/ventaneandouno)

La conductora principal del programa Ventaneando, Pati Chapoy leyó en vivo junto a sus compañeros el comunicado emitido por TV Azteca en torno a los comentarios realizados por Pedro Sola.

El comunicado fue compartido a través de las redes sociales oficiales del canal y busca reafirmar el compromiso de la televisora con la protección y el bienestar animal.

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Tras su lectura, las conductoras Rosario Murrieta y Mónica Castañeda opinaron al respecto, reafirmando el compromiso de TV Azteca y Ventaneando con fundaciones orientadas al cuidado animal.

“Siempre apoyando a fundaciones desde hace mucho tiempo, desde espacios como ADN40 y de hecho ya tenemos un asociación, una fundación a la cual vamos a apoyar”, comentó la conductora Rosario Murrieta.

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Por su parte Mónica Castañeda aseguró que TV Azteca ya tienen un convenio con la fundación Yaakunah para el apoyo y bienestar de los animales.

“Platicamos con nuestro amigos de Yaakunah, una fundación que tiene a su cuidado animalitos que han sido abandonados, animalitos enfermos, vamos a hacer muchas cosas con ellos y con otras fundaciones”, comentó Castañeda.

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Los conductores de Ventaneando reafirman su compromiso con el bienestar animal (IG)

¿Qué dice el comunicado?

El documento titulado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, subraya que TV Azteca y Grupo Salinas creen firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos.

La televisora señaló que durante muchos años han acompañado y apoyado a diversas organizaciones que buscan el bienestar animal.

Abriendo su espacio para visibilizar temas de maltrato y explotación animal, recalcando que su convicción siempre ha sido y será el cuidado de los animales.

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Sobre los comentarios de Pedro Sola únicamente se limitaron a mencionar que ese tipo de comentarios y expresiones no se alinean con los valores de la empresa.

“Expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización. Por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con responsabilidad que esas palabras no representan ese compromiso”, se expresa en el comunicado.

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Para culminar mencionando que se implementará un programa de sensibilización y educación sobre el bienestar animal dirigido a sus equipos, tanto corporativos como de producción.

Respecto a sanciones directas en contra del programa o del conductor no se han pronunciado al respecto, por lo que la permanencia de Pedro Sola en el programa sigue siendo una incógnita.

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(Instagram)

¿En qué consiste el trabajo de la fundación Yaakunah?

Fundación Yaakunah es un espació que busca el bienestar animal, se encargan del rescate y rehabilitación de animales para la realización de terapias a personas con alguna discapacidad.

“En Fundación Yaakunah llevamos a cabo un proceso integral para ayudar a más personas con discapacidad o necesidad de terapia. Nuestro trabajo se hace a base de animales rescatados, rehabilitados y entrenados para desarrollar cualidades idóneas como co-terapeutas, bajo la supervisión de nuestro equipo especializado”, informan en su página oficial.

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La fundación cuenta con varias terapias, en las cuales destacan su trabajo con caballos y perros, algunas de las terapias que se pueden encontrar en Yaakunah son las siguientes:

Equinoterapia

Asinoterapia

Caninoterapia

Todas estas terapias son asistidas por un equipo totalmente capacitado para atender tanto a los animales como a las personas que asisten.

La fundación basa su sostenibilidad en la ayuda de sus aliados y sus donadores, Yaakunah ya se encuentra aliada con Fundación Azteca.

Aliados y donadores de la Fundación Yaakunah (Captura de pantalla: Página oficial/Fundación Yaakunah)

El pronunciamiento de TV Azteca busca ser una medida de contención, dejando claro su respaldo a la protección animal y la colaboración activa con distintas fundaciones.

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Aunque la empresa y el conductor ofrecieron disculpas públicas por las declaraciones. los usuarios aún esperan sanciones mayores para Pedro Sola.

La situación evidencia la importancia de mantener congruencia entre los valores institucionales y las acciones de sus representantes públicos.