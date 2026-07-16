Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla ( MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

Regresa el futbol mexicano, luego de la emoción por la Copa Mundial 2026, la afición volverá a disfrutar del torneo local con el inicio de las actividades del Apertura 2026 de la Liga MX. Y uno de los grandes cambios que tendrá el formato de competencia a partir de esta temporada 2026 - 2027 es la desaparición del ascenso y descenso a Primera División.

Los clubes de la Liga de Expansión MX no podrán acceder a una plaza en Primera División, pues los equipos ya no descenderán sin importar los bajos resultados deportivos en la temporada, se cierra la competencia a 18 clubes en Liga MX, por lo que la segunda división permanecerá como una liga secundaria de competencia.

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Estos cambios recientemente se hicieron oficiales luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó el Reglamento de Competencia Temporada 2026 - 2027. Se describe que ya no habrá ascenso, y en consecuencia la tabla del cociente tendrá otras funciones.

¿Qué pasará con la tabla de cociente de la Liga MX?

No habrá multa a los clubes que terminen en el último lugar de la tabla de cociente (REUTERS/Henry Romero)

Con la eliminación del ascenso y descenso, los 18 clubes de Primera División mantendrán su registro en la Liga MX sin importar su desempeño a lo largo de la temporada. De acuerdo con el Artículo 34 del reglamento precisa que la tabla de cociente seguirá vigente “para fines estadísticos”. Ese registro sumará los resultados de los torneos Apertura 2024, Clausura 2025, Apertura 2025, Clausura 2026, Apertura 2026 y Clausura 2027.

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En el reglamento de competencia ya no incluyó las multas económicas que se realizaban a los clubes que terminaran en los últimos lugares de la Tabla del Cociente, con la desaparición del descenso, los equipos no serán sancionados por sumar un puntaje bajo en su actuación a lo largo de la temporada.

La medida responde de forma directa al nuevo reglamento: ningún club de la Liga de Expansión MX podrá subir a Primera División por méritos deportivos y ningún equipo de Liga MX perderá la categoría por su rendimiento en la temporada.

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La tabla de cociente será únicamente estadístico en Liga MX (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Fue en 2020 cuando se implementó esta medida de multar económicamente a los clubes, para crear un fondo de inversión para auxiliar a los clubes de segunda división y esperar su estabilidad económica —principalmente por la crisis sanitaria por el COVID-19—, por lo que los equipos no descendían pero sí tenían que pagar una cantidad como sanción.

Durante este periodo, periodo se implementó un sistema de multas económicas que iban desde los 80 millones pesos (último lugar de la tabla) hasta 33 millones de pesos. Estas fueron las multas que estuvieron vigentes y que ahora ya no serán aplicables:

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Último lugar de la tabla de cociente: 80 millones de pesos.

Penúltimo lugar: 47 millones de pesos.

Antepenúltimo lugar: 33 millones de pesos.

Estas multas correspondían a los equipos que terminaran en las posiciones 16, 17 y 18 de la tabla de cociente, respectivamente, al finalizar la temporada.

El presidente de Televisa confesó cuáles han sido los problemas y el porqué no ha podido volver el Ascenso y Descenso. Crédito: YouTube / Caliente TV

Esto dice el Artículo 34 del reglamento sobre la Tabla de Cociente en la temporada 2026 - 2027 de la Liga MX:

“Para fines estadísticos, la LIGA MX llevará el registro de la Tabla de Cociente, la cual será la suma de los resultados obtenidos en los siguientes Torneos: Apertura 2024 y Clausura 2025; Apertura 2025 y Clausura 2026; y Apertura 2026 y Clausura 2027. El cociente que se obtenga será con cuatro decimales. La manera de obtener el cociente es dividiendo la suma de puntos totales obtenidos en los Torneos ya mencionados, entre la suma de partidos jugados en los Torneos referidos”, se lee en el documento oficial.

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Oficial: desaparece el descenso en Liga MX

La FMF oficializó la desaparición del ascenso y descenso en la Liga MX desde el Apertura 2026, una decisión que cierra el acceso de los clubes de Liga de Expansión MX a Primera División y garantiza que los 18 equipos del máximo circuito conserven su lugar en la temporada 2026-2027.

A menos de 24 horas del arranque del Apertura 2026, la Federación Mexicana de Futbol publicó el reglamento de competencia donde fija el nuevo formato. El cambio deja a la tabla de cociente solo como registro estadístico.

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El documento ubica la modificación en el Artículo 35. Ahí establece: “Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026–2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX, asimismo los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX”.