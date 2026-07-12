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Medallista olímpico revela cómo es hacer sparring con David Benavidez: “Es buenísimo”

Actualmente, “El Monstruo Mexicano” ostenta los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero

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Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez during his ring walk before his fight against Anthony Yarde REUTERS/Hamad I Mohammed
Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez, peleador de origen norteamericano, ecuatoriano y mexicano, se ha convertido en uno de los mejores pugilistas del momento.

Actualmente, El Monstruo Mexicano ostenta los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero. Además, también cuenta con el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 175 libras.

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Sus recientes victorias y títulos lo han puesto en la mira del boxeo mundial, pero también es conocido por su rivalidad con Canelo Álvarez afuera del ring, y es que aunque no se han enfrentado, Benavidez no se ha cansado de retar públicamente al peleador tapatío.

David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)
David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

Chino Rodríguez revela cómo es hacer sparring con David Benavidez

Misael “Chino” Rodríguez relató que su experiencia como sparring de David Benavides marcó un punto de exigencia diferente en su carrera como boxeador profesional.

En entrevista con Luis Parra, el olímpico mexicano narró cómo desde el primer momento notó el nivel de intensidad que se vivía en el campamento de los Benavides, donde el propio José Benavides, padre y entrenador, advirtió que el sparring era especialmente fuerte y demandaba máxima entrega.

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Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)
Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)
“Yo he sido sparring de Benavides. Es buenísimo. Está duro. Fíjate, no he peleado con muchos campeones mundiales, pero he hecho sparring con más de 10. Cuando iba con Benavides, pues llegué, yo el nuevo y pues José Benavides, el papá, es buena onda. Yo llego y le digo: ‘Pues vengo a hacer sparring’.”

Rodríguez señaló que, aunque compartió el ring con más de 10 campeones mundiales en sesiones de sparring, el ambiente en el gimnasio de Benavides fue singular. Ahí, explicó, la consigna era aprovechar cada sesión al límite, pues los peleadores que subían a intercambiar golpes lo hacían sin reservas. El “Chino” destacó que, en ese entorno, la mentalidad era sacarle provecho a cada asalto, ya que todos buscaban demostrar su capacidad y ganarse el respeto de los presentes.

“Llega el José y me dice: ‘Pero quiere subir primero está entero el David, que no sé qué. Pero es que aquí el sparring está muy duro, la chingada’. Digo, pues vale madre, no sabes eso, a eso vengo, ¿no? pero entendí, ahí se suben a darse duro. Con Benavides como que dicen: ‘A este güey le voy a pagar y tengo que sacarle provecho’, porque, hombre, se tiran con todo. Muy buena experiencia ahí con Benavides."

El pugilista de Chihuahua también consideró que entrenar con David representó una oportunidad única, no solo por la calidad técnica del boxeador estadounidense-mexicano, sino por la exigencia física y mental que implicaba. Para Rodríguez, esa “muy buena experiencia” le permitió medir su nivel ante uno de los mejores del mundo y, al mismo tiempo, adaptarse a la presión y el ritmo que caracterizaban a los gimnasios de élite en el boxeo internacional.

La pelea entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez está cada vez más cerca de llegar (Instagram: Misael Rodríguez)
La pelea entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez está cada vez más cerca de llegar (Instagram: Misael Rodríguez)
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué sigue para David Benavidez?

El desenlace reciente en la carrera de“El Monstruo Mexicano” lo sitúa en el centro de la escena internacional tras haber doblegado a Gilberto “Zurdo” Ramírez y obtener así dos cinturones mundiales, los de la AMB y la OMB en peso crucero. Esta victoria no solo lo posiciona como uno de los máximos referentes de la categoría, sino que también abre la puerta a un inminente combate de unificación con Noel Mikaelian, quien ostenta el título mundial del CMB.

Más allá de la disputa con Mikaelian, el equipo de Benavidez no ha ocultado su interés en explorar desafíos en otras divisiones. Una de las alternativas que más eco ha tenido es el posible cruce con Dmitry Bivol en las 175 libras, es decir, en la categoría de peso semipesado. Esta opción plantea la posibilidad de medirse con uno de los boxeadores más sólidos del momento en esa división y del mundo.

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