México

Procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX: le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

Los imputados habrían recibido depósitos por 50 mil pesos tras intimidar a la víctima con daños contra su familia y enviarle imágenes de su negocio para aparentar vigilancia

Guardar
Google icon
(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México, Fiscalía de la Ciudad de México)
(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México, Fiscalía de la Ciudad de México)

Dos personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una extorsión agravada cometida contra un comerciante en la Ciudad de México, luego de que presuntamente recibieron depósitos bancarios derivados de amenazas para obligarlo a entregar dinero.

Los imputados, identificados como Miguel “N” y Angélica “N”, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria por un plazo de dos meses, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la indagatoria, el caso comenzó el 24 de enero de 2025, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como “El Diablo”, quien presuntamente le exigió 300 mil pesos a cambio de respetar su vida y la de sus familiares.

Según la investigación, el agresor habría reforzado las amenazas mediante mensajes en los que envió fotografías del establecimiento del comerciante, con la intención de hacerle creer que lo mantenía vigilado y que conocía sus movimientos.

PUBLICIDAD

Ante el temor generado por las intimidaciones, la víctima realizó dos depósitos bancarios por un total de 50 mil pesos. El primer pago, de cinco mil pesos, fue enviado a una cuenta registrada a nombre de Angélica “N”, mientras que el segundo, por 45 mil pesos, fue depositado en una cuenta asociada con Miguel “N”.

Investigación financiera permitió identificar a los presuntos responsables

Después de que el comerciante presentó la denuncia, autoridades capitalinas realizaron diversas diligencias para rastrear los movimientos relacionados con los pagos y establecer la posible participación de los ahora imputados.

Los imputados, identificados como Miguel “N” y Angélica “N”, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)
Los imputados, identificados como Miguel “N” y Angélica “N”, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)

La investigación incluyó análisis de información financiera y digital, así como peritajes y otros actos ministeriales que permitieron reunir datos sobre las cuentas receptoras de los depósitos.

Con los elementos obtenidos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Miguel “N” y Angélica “N”, mismas que fueron autorizadas por un juez.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron labores de seguimiento, ubicación y verificación de información para localizar a los sospechosos. Como resultado, ambos fueron detenidos el 9 de julio en operativos realizados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Permanecerán en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial celebrada el 10 de julio, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los dos imputados por el delito de extorsión agravada.

Además de vincularlos a proceso, el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y presentar los elementos que permitan esclarecer el caso.

Miguel “N” y Angélica “N” deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.

Temas Relacionados

CDMXExtorsiónCobro de pisoPrisión preventivaFiscalía de la CDMXmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 12 de julio: trayecto entre Amajac y Campo Marte permanece suspendido

Ricardo Monreal presume avances del gobierno de su hermano David Monreal en Zacatecas; afirma que es uno de los estados más seguro

El Reporte de incidencia delictiva del Secretariado del Ejecutivo, con corte al 31 de mayo de 2026, coloca a Zacatecas entre las ocho entidades con 54% de los homicidios dolosos del país en 2026

Ricardo Monreal presume avances del gobierno de su hermano David Monreal en Zacatecas; afirma que es uno de los estados más seguro

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

La influencer adelantó que ya eligió a las personas que la respaldarán como panelistas; aseguró que conocen su personalidad y prometió que saldrán en su defensa cuando sea necesario

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

El pollo amarillo no es mejor que el blanco: lo que nadie te dice en el súper

El color amarillo del pollo influye en la decisión de compra de millones de mexicanos en un país que produce 39.3 millones de aves por semana

El pollo amarillo no es mejor que el blanco: lo que nadie te dice en el súper
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

Ken Salazar responde a Sheinbaum: “La verdad es la verdad”, asegura sobre caso “El Mayo” Zambada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a cuñado de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal, irá a prisión preventiva

Los acuerdos de Ovidio y Joaquín Guzmán: así negoció EEUU la cooperación de dos hijos de “El Chapo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Karina Torres revela quiénes la defenderán en La Casa de los Famosos México: “Voy con todo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes

Felicia Mercado es acusada de pedir extensiones gratis: estilista revela audios de la negociación fallida

Andrea Legarreta no se guarda nada al hablar de quienes critican la apariencia de Galilea Montijo

Lucía Méndez rompe el silencio sobre Verónica Castro y aclara si realmente existió una rivalidad

DEPORTES

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

¿Quién será el campeón del Apertura 2026? Estas son las probabilidades que tiene cada equipo

Tinieblas celebrará 55 años de historia con un homenaje especial y un cartel repleto de estrellas

Checo Pérez en la F1: ¿Cuándo es la carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Medallista olímpico revela cómo es hacer sparring con David Benavidez: “Es buenísimo”

Nueva polémica de Alejandra Jaramillo en el Mundial: su provocador posteo en redes