Procesan a dos por extorsión agravada a comerciante en CDMX: le exigían 300 mil pesos bajo amenazas

(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México, Fiscalía de la Ciudad de México)

Dos personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una extorsión agravada cometida contra un comerciante en la Ciudad de México, luego de que presuntamente recibieron depósitos bancarios derivados de amenazas para obligarlo a entregar dinero.

Los imputados, identificados como Miguel “N” y Angélica “N”, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria por un plazo de dos meses, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la indagatoria, el caso comenzó el 24 de enero de 2025, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como “El Diablo”, quien presuntamente le exigió 300 mil pesos a cambio de respetar su vida y la de sus familiares.

Según la investigación, el agresor habría reforzado las amenazas mediante mensajes en los que envió fotografías del establecimiento del comerciante, con la intención de hacerle creer que lo mantenía vigilado y que conocía sus movimientos.

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Ante el temor generado por las intimidaciones, la víctima realizó dos depósitos bancarios por un total de 50 mil pesos. El primer pago, de cinco mil pesos, fue enviado a una cuenta registrada a nombre de Angélica “N”, mientras que el segundo, por 45 mil pesos, fue depositado en una cuenta asociada con Miguel “N”.

Investigación financiera permitió identificar a los presuntos responsables

Después de que el comerciante presentó la denuncia, autoridades capitalinas realizaron diversas diligencias para rastrear los movimientos relacionados con los pagos y establecer la posible participación de los ahora imputados.

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Los imputados, identificados como Miguel “N” y Angélica “N”, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)

La investigación incluyó análisis de información financiera y digital, así como peritajes y otros actos ministeriales que permitieron reunir datos sobre las cuentas receptoras de los depósitos.

Con los elementos obtenidos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Miguel “N” y Angélica “N”, mismas que fueron autorizadas por un juez.

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Agentes de la Policía de Investigación realizaron labores de seguimiento, ubicación y verificación de información para localizar a los sospechosos. Como resultado, ambos fueron detenidos el 9 de julio en operativos realizados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Permanecerán en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial celebrada el 10 de julio, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los dos imputados por el delito de extorsión agravada.

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Además de vincularlos a proceso, el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y presentar los elementos que permitan esclarecer el caso.

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Miguel “N” y Angélica “N” deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.