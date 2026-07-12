México

Procesan a cuñado de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal: irá a prisión preventiva

Alejandro “N”, hermano del empresario Víctor Álvarez Puga, es señalado por la presunta omisión del pago del ISR correspondiente a 2016; la FGR aclaró que este caso es independiente del proceso de extradición que enfrenta el matrimonio en Estados Unidos

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(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro “N”, cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal relacionado con la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en su contra. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en un operativo realizado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la investigación, el imputado es señalado por un presunto perjuicio al fisco federal derivado del incumplimiento de sus obligaciones fiscales durante el ejercicio de 2016.

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FGR marca distancia con el caso de Inés Gómez Mont

Tras informar sobre la resolución judicial, la FGR subrayó que el proceso contra Alejandro “N” no guarda relación con los procedimientos de extradición que enfrentan Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, quienes son requeridos por autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia detalló que Víctor Álvarez Puga permanece sujeto a un procedimiento migratorio en Estados Unidos desde septiembre de 2025. Aunque obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza y el uso de un dispositivo de geolocalización, la próxima audiencia de su caso está programada para noviembre de 2026.

La FGR subrayó que el proceso contra Alejandro “N” no guarda relación con los procedimientos de extradición que enfrentan Inés Gómez Mont (en la imagen) y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga (también en la imagen). (Crédito: Facebook)
La FGR subrayó que el proceso contra Alejandro “N” no guarda relación con los procedimientos de extradición que enfrentan Inés Gómez Mont (en la imagen) y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga (también en la imagen). (Crédito: Facebook)

Respecto a Inés Gómez Mont, la Fiscalía señaló que también presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la petición formal correspondiente, la cual continúa integrándose para cumplir con los requisitos exigidos por ese país.

La resolución dictada contra Alejandro “N” corresponde exclusivamente a la investigación por presunta defraudación fiscal. Conforme al principio de presunción de inocencia, deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un juez.

Así fue la captura en Cancún la noche del 9 de julio

Alejandro Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado para quedar a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

(Crédito: X | @FGRMexico)
(Crédito: X | @FGRMexico)

El empresario, hermano de Víctor Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, ha sido mencionado en distintas investigaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos fiscales y financieros. En una de ellas, la dependencia sostiene que una red de empresas habría triangulado alrededor de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos celebrados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Esa indagatoria es distinta al proceso por presunta defraudación fiscal por el que ahora fue vinculado a proceso.

La captura de Alejandro Álvarez Puga ocurre casi cinco años después de que las investigaciones contra la familia y su círculo cercano cobraron relevancia pública. Desde entonces, distintas indagatorias federales han derivado en órdenes de aprehensión, procesos penales y solicitudes de extradición por presuntos delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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