México

Morena defiende las obras mundialistas en CDMX y lanza mensaje a la oposición: “Que se sumen a los recorridos”

Los legisladores destacan 3.7 millones de visitantes, una derrama estimada de entre 46 mil y 50 mil millones de pesos y 23 mil millones destinados a infraestructura pública

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Cuatro personas, una mujer y tres hombres, de pie en un pasillo con paredes de mármol. Al fondo, escaleras y luminarias. Un círculo rojo con texto 'morena' superpuesto
Clara Brugada posa con tres acompañantes en un pasillo de la estación del Metro Hidalgo en la Ciudad de México. (Imagen intervenida con fines ilustrativos)

Durante la conferencia de prensa dominical “La Chilanguera”, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México defendió los proyectos de infraestructura realizados por la administración de Clara Brugada en el marco del Mundial 2026, frente a las recientes críticas de la oposición.

Los legisladores de Morena destacaron el éxito de un “Mundial social” que los capitalinos pudieron hacer suyo. Reiteraron el mensaje de la Jefatura de Gobierno: las remodelaciones no fueron obras exclusivas para el torneo, sino proyectos permanentes que el Mundial ayudó a acelerar.

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Para demostrarlo, la Comisión de Seguimiento al Mundial organizó un recorrido de transparencia dirigido a los 66 diputados locales para supervisar algunas de las más de 2 mil obras terminadas. Sin embargo, la bancada oficialista criticó la falta de interés de sus opositores:

“A pesar de toda la insistencia por parte de la oposición sobre el resultado de estas obras [...] la oposición casi no asistió. Del PAN, de 15 diputados asistió uno; y de MC, solo fue una diputada. Nos llama mucho la atención que exista mucha preocupación por conocer el estado de las obras y en el momento en el que se organiza este recorrido, no hayan asistido.”

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Obras supervisadas durante el recorrido:

  • Casa de las Tres R’s (relacionada a la Ley de Cuidados), en Xochimilco.
  • Embarcadero en Cuemanco, Xochimilco.
  • Yólotl Anáhuac, en Santa Úrsula Coapa.
  • Ecotécnias, en Santa Úrsula Coapa.
  • Jardín de Lluvia, en Santa Úrsula Coapa.

Derrama económica “próspera”

El diputado Paulo Emilio García desestimó las críticas financieras, asegurando que el evento dejó un saldo sumamente positivo para la capital.

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Cifras destacadas del Mundial 2026 en CDMX:

  • 3.7 millones de visitantes.
  • Entre 46 mil y 50 mil millones de pesos en derrama económica estimada.
  • 23 mil millones de pesos invertidos en obras públicas.

Los señalamientos de la oposición

Pese a las cifras oficiales, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) han denunciado opacidad y mala gestión.

Semanas previas a la justa deportiva, la diputada Patricia Urriza (MC) denunció en redes sociales la existencia de obras incompletas y alertó ante instancias locales sobre el presunto uso de esquemas de subcontratación ilegal para el personal de limpia del gobierno capitalino.

Por su parte, el legislador panista Andrés Sánchez exigió transparencia y que el presupuesto se enfoque en problemas reales (baches, inundaciones, inseguridad y desaparecidos), acusando que Morena dejó “una larga lista de actos de corrupción”.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, mostró este martes uno de los elementos menos visibles —pero más estratégicos— de la renovación de la Línea 2: un muro de cerámica resistente al grafiti, diseñado para mantener las estaciones limpias a largo plazo y proteger la inversión millonaria que el gobierno capitalino realizó en su modernización.

Los 7 puntos de queja señalados por el PAN:

  1. Ciclovías de Tlalpan: Pago de más de 6 millones de pesos por estudios a una empresa con domicilio en una bodega.
  2. Remodelación del Metro: Gasto de 700 millones de pesos en cambios estéticos (como jardinería y candelabros), mientras los trenes siguen colapsados. Acusan que 200 millones se asignaron mediante competencia simulada.
  3. Calzada Flotante de Tlalpan: Obra de solo 2 kilómetros que costó 2 mil millones de pesos (casi tres veces más de lo presupuestado).
  4. “Xolotización” urbana: Gasto millonario constante en repintar puentes de distintos colores (morado y amarillo).
  5. Jardines verticales en el Metro: Costo de 10 millones de pesos, pagando el metro cuadrado hasta 14 veces por encima de su valor de mercado.
  6. Renovación del Tren Ligero: Inversión de más de 2 mil millones de pesos en una obra que presentó fallas antes y durante el Mundial.
  7. Rehabilitación de 100 canchas de fútbol: Gasto de 140 millones de pesos en paquetes de obra que, acusan, beneficiaron a exfuncionarios de Morena y empresas favoritas.

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