Checo Pérez en la F1: ¿Cuándo es la carrera del piloto mexicano en el Gran Premio de Bélgica 2026?

Checo Pérez vive su primer temporada con el equipo de Cadillac (Sergio Pérez)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de Bélgica este 19 de julio de 2026, con la escudería Cadillac, tras un año de ausencia en la Fórmula 1. La competencia se corre en el circuito de Spa-Francorchamps y marca la décima ronda del campeonato, donde el tapatío enfrenta un reto ante una temporada difícil.

En las nueve carreras previas de 2026, Checo Pérez no ha conseguido ubicarse dentro del top 10, en una racha que incluye abandonos y penalizaciones. Cabe recordar que la última vez que sumó puntos en Bélgica fue en 2023, cuando llegó en segunda posición con Red Bull Racing. Ahora, con Cadillac, intentará abrir su cuenta en la temporada y demostrar su experiencia en uno de los trazados más exigentes del calendario.

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Sergio "Checo" Pérez y Carlos Sainz en el Gran Premio de Bélgica 2022. Foto: @redbullracing

Checo Pérez cambia de escudería y regresa a Spa-Francorchamps

Desde su debut en 2011, Sergio Pérez ha participado en el Gran Premio de Bélgica con diferentes equipos. En 2026, vuelve al circuito de Spa-Francorchamps, luego de quedar fuera de la parrilla en 2025 al no conseguir asiento. El mexicano alternó abandonos y remontadas en Bélgica con Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora Cadillac.

Checo Pérez busca mantener su racha de éxitos en el Gran Premio de Países Bajos, después de su brillante actuación en Bélgica (Sergio Perez)

En las ediciones de 2022 y 2023, el piloto logró podios consecutivos, ambos en segundo lugar, solo detrás de Max Verstappen. En 2024, ya en lo que parecía su último año en la Fórmula 1, terminó séptimo, tras salir de la segunda posición. El año siguiente, no compitió en el circuito por falta de escudería, pero ahora, tras el registro de Cadillac, regresa con la intención de mejorar sus resultados y sumar para la nueva escudería.

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Resultados recientes de Checo y transmisión del Gran Premio de Bélgica

La temporada actual evidencia el reto para Checo Pérez. Sus posiciones han sido: décimo sexto en Australia, décimo quinto en China, décimo séptimo en Japón, décimo sexto en Miami, abandono en Canadá, décimo quinto en Mónaco por penalización, décimo cuarto en Barcelona, vigésimo primero en Austria y décimo cuarto en Gran Bretaña. Hasta ahora, no ha podido puntuar para Cadillac en 2026.

La carrera en Spa-Francorchamps está programada para el domingo 19 de julio de 2026 a las 07:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en México será por Sky Sports, Izzi TV y F1 TV. El objetivo del piloto jalisciense es claro: cortar la racha negativa y sumar sus primeros puntos en un circuito donde ya conoce el podio.

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Posiciones de Checo Pérez en la temporada 2026

Gran Premio de Australia: 16º lugar

Gran Premio de China: 15º lugar

Gran Premio de Japón: 17º lugar

Gran Premio de Miami: 16º lugar

Gran Premio de Canadá: Abandonó

Gran Premio de Mónaco: 15º lugar (por penalización)

Gran Premio de Barcelona: 14º lugar

Gran Premio de Austria: 21º lugar

Gran Premio de Gran Bretaña: 14º lugar

Surge lista de equipos que podrían contratar al mexicano (Sergio Pérez )

El historial de Checo Pérez en Bélgica incluye abandonos en 2011, 2012 y 2017; undécimo lugar en 2013; octavo en 2014; quintos puestos en 2015, 2016 y 2018; sexto en 2019 y 2020; décimo noveno en 2021; segundo en 2022 y 2023; y séptimo en 2024. La edición 76 del Gran Premio de Bélgica representa una oportunidad para el mexicano de volver a destacar, ahora con la camiseta de Cadillac.

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