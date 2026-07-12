Entra la onda tropical núm. 18 en México: ¿Cómo afectará el clima y en qué estados impactarán las lluvias intensas?

Una onda tropical impacta a México con lluvias torrenciales, inundaciones, olas grandes y deslaves, afectando áreas urbanas y rurales del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 18 ingresará este domingo 12 de julio al territorio mexicano y se desplazará sobre el sureste del país, donde interactuará con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, provocando un incremento importante en el potencial de lluvias, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema favorecerá precipitaciones fuertes a intensas en diversas entidades, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y condiciones para encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además, continuará la onda de calor en varios estados del Pacífico mexicano, aunque finalizará en Sonora a partir de este domingo.

PUBLICIDAD

El SMN también mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, aunque por el momento el principal factor que influirá en el clima nacional será el avance de la onda tropical 18.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la onda tropical 18?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las precipitaciones más importantes se concentrarán en el centro, occidente y sureste del país.

Las entidades con lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 milímetros) serán:

Michoacán (centro y costa)

Guerrero (este y oeste)

Oaxaca (norte y oeste)

Puebla (sureste)

Veracruz (centro y sur)

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Chiapas

Tabasco

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Sinaloa

Zacatecas

Ciudad de México

Estado de México

También se prevén chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California Sur y Aguascalientes.

PUBLICIDAD

El organismo advirtió que las lluvias más intensas podrían ocasionar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Inundaciones urbanas.

Encharcamientos.

Deslaves en zonas montañosas.

Reducción de la visibilidad por bancos de niebla.

Caída de granizo y actividad eléctrica.

La onda de calor continúa, aunque termina en Sonora

Aunque gran parte del país tendrá lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de México.

El SMN informó que la onda de calor seguirá presente en:

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Jalisco (sur y costa)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (costa central)

Oaxaca (sur)

La buena noticia es que este domingo concluirá la onda de calor en Sonora, donde durante los últimos días se registraron temperaturas extremadamente elevadas.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas previstas para este 12 de julio son:

40 a 45 grados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y costas de Michoacán.

35 a 40 grados: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También habrá viento fuerte y oleaje elevado

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la costa de Oaxaca, así como evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios espectaculares.

PUBLICIDAD

En las costas del Pacífico también se esperan condiciones marítimas adversas. El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros de altura en Oaxaca, mientras que en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la costa occidental de la península de Baja California se pronostican olas de 1 a 2 metros.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las entidades donde se pronostican lluvias intensas, ya que las precipitaciones podrían provocar afectaciones en zonas urbanas y de montaña durante las próximas horas.

PUBLICIDAD