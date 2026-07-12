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Muerte de mexicano a manos de ICE en Houston expone alza récord de arrestos migratorios en EEUU

Muerte de Lorenzo Salgado Araujo por ICE en Houston reabre debate sobre alza de arrestos migratorios en EU, según The New York Times

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A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un obrero de la construcción mexicano asesinado esta semana por agentes de migración en Houston, puso bajo la lupa una ofensiva migratoria que se ha intensificado en Estados Unidos “en gran medida fuera de la vista pública”, según reportó The New York Times.

De acuerdo con el diario neoyorquino, los arrestos diarios se duplicaron durante la última semana de junio y han seguido en ascenso desde entonces, con operativos en ciudades como Chicago y Las Vegas, así como en suburbios de Milwaukee y San Antonio.

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Un operativo que no lo buscaba a él

Salgado Araujo, padre de tres hijos y residente en el país por más de 30 años sin documentos, no era el objetivo original de los agentes. Según The New York Times:

  • Fue interceptado en un retén vehicular mientras agentes buscaban a otra persona.
  • Al revisar la placa de su camioneta, los oficiales confirmaron que él era el propietario.
  • Una segunda verificación reveló su estatus migratorio irregular.
  • El encuentro escaló rápidamente y terminó con un disparo en el abdomen; murió horas después en un hospital.

Autoridades de Seguridad Nacional afirmaron que la víctima habría intentado usar su vehículo como arma, versión que, según el Times, fue disputada por tres testigos presenciales. No existen videos del incidente ni cámaras corporales en los agentes involucrados.

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Ronaldo Salgado, son of Mexican motorist Lorenzo Salgado Araujo, who was fatally shot by an ICE agent, is embraced Rep. Sylvia Garcia (D-TX) on the day of a press conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian
Ronaldo Salgado, son of Mexican motorist Lorenzo Salgado Araujo, who was fatally shot by an ICE agent, is embraced Rep. Sylvia Garcia (D-TX) on the day of a press conference, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Cifras que respaldan la alerta

El citado medio tuvo acceso a documentos internos que muestran la magnitud del despliegue:

  • Más de 10 mil arrestos en cinco días, a fines de junio.
  • Entre el martes y el jueves de esta semana, más de 6 mil detenciones, un ritmo de casi 2 mil diarias.
  • Desde septiembre, agentes de migración han disparado contra más de 20 personas, casi todas dentro de vehículos.

El financiamiento respalda la escalada: un paquete republicano firmado el mes pasado por el presidente Donald Trump destinó 31 mil millones de dólares a labores de ICE, además de 350 millones adicionales para reforzar operativos en jurisdicciones que no cooperan con la agencia.

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Reacción política y protestas

El caso desató protestas masivas, exigencias de investigaciones independientes por parte de líderes latinos y organizaciones de derechos civiles, y una respuesta directa desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara medidas legales para exigir cuentas por la muerte de Salgado Araujo y la de más de una decena de mexicanos bajo custodia de ICE.

Organizadores comunitarios en Chicago, Iowa, Carolina del Norte y Puerto Rico reportaron al Times un patrón similar: trabajadores detenidos en retenes de tránsito, cerca de tribunales o en citas migratorias, bajo el argumento de que las autoridades buscaban a alguien más.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a solicitudes de comentario del diario.

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