Zona de alto riesgo sísmico: la advertencia que GPO no incluyó en su planta de Topolobampo

La obra en Ahome suma un nuevo cuestionamiento luego de que se difundiera que la MIA solo menciona de forma general los movimientos telúricos, pese a 1,405 eventos en 35 años. (Jesús Avilés | Infobae México)

La construcción de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, enfrenta un nuevo señalamiento: la compañía, filial de la alemana Proman, habría omitido el riesgo sísmico real que implica operar en esa zona, pese a que Ahome ha registrado 1,405 sismos en los últimos 35 años.

Un estudio de impacto ambiental incompleto

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la planta, la empresa sí identificó peligros potenciales como:

Fugas en la tubería de gas natural

Fugas de amoniaco en el sistema de venteo y en tanques de almacenamiento

Fallas en el almacén de sustancias químicas peligrosas

Sin embargo, sobre los riesgos sísmicos, el documento solo indica de forma genérica que “sismos, huracanes e inundaciones han sido considerados” en el diseño de la planta, sin detallar estudios específicos.

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Ante esto, el colectivo ¡Aquí No! publicó en redes sociales: “nos encontramos en una zona de alta actividad sísmica” y exigió “estudios serios” que prioricen la seguridad de las comunidades.

Semanart realizará acciones de: restauración y conservación de aproximadamente 126 hectáreas de manglar, el monitoreo continuo de la fauna acuática y la supervisión técnica permanente de las condiciones del suelo, el agua y el aire. Crédito: Cuartoscuro | Armando Quiroz

Ahome, una región de sismicidad recurrente

Según el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ahome se ubica entre las zonas sísmicas B y C, siendo esta última de alta sismicidad, justo donde se localizan Topolobampo y la Bahía de Ohuira.

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La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha documentado desde 2004 que el norte del estado es “zona de sismicidad recurrente”, derivado del roce constante entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Pacífico.

Sheinbaum defiende el proyecto pese a las protestas

En su conferencia matutina del 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la planta está al 95% de avance y defendió el proceso: “hubo una consulta pública que se ganó, y se hizo un estudio muy profundo de impacto ambiental”, además de subrayar la importancia de la soberanía alimentaria en la producción nacional de fertilizantes.

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Fuente: Gas y Petroquímica de Occidente

Escenarios de riesgo documentados

El Estudio de Riesgo Ambiental oficial contempla escenarios de ruptura en el amoniaducto, una estructura de 3,000 metros que corre paralela al camino al muelle. En un caso “catastrófico” hipotético, el área de afectación podría alcanzar instalaciones de Pemex, CFE y el extremo norte de Topolobampo.

Alerta de la ONU

En noviembre de 2025, 11 relatores especiales de la ONU enviaron cartas a los gobiernos de México y Alemania, así como a Proman, GPO y el banco IPEX de KFW, advirtiendo posibles afectaciones a pueblos indígenas, comunidades pesqueras e infancias de la región, incluyendo su derecho a un ambiente sano.

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El colectivo ¡Aquí No!, junto con comunidades Mayo-Yoreme y pescadores, mantiene su exigencia: la cancelación definitiva del proyecto.