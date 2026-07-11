No sería el Chelsea: este es el club inglés en Champions que se habría lanzado por Julián Quiñones

Quiñones demostró su gran nivel en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y se metió en los libros de historia, un impulso que ahora dispara su valor en el mercado. REUTERS/Pedro Nunes)

El futuro de Julián Quiñones sigue siendo uno de los temas más hablados del mercado de fichajes tras su explosión en el Mundial 2026.

El delantero del Al-Qadisiya no sólo se consagró como campeón de goleo en Arabia Saudita, sino que también igualó el récord histórico de cuatro goles en una sola Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

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La Panter Quiñones brilló en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, donde igualó el récord de cuatro goles de Luis y Javier Hernández. REUTERS/Daniel Becerril

Aunque los rumores iniciales apuntaban al Chelsea, el club londinense no habría presentado ninguna oferta formal. El verdadero interesado sería el Aston Villa, equipo inglés que disputará la próxima Champions League y que ya habría intensificado contactos con el entorno de “La Pantera”.

Champions como vitrina: Aston Villa apuntaría a Quiñones

El Aston Villa viene de conquistar la Europa League y clasificarse a la Champions League 2026/27. Bajo la dirección de Unai Emery, el club ha trazado un plan ambicioso para consolidarse dentro del Big 6 de Inglaterra.

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De acuerdo con información de Sacha Tavolieri de Sky Sport Suiza, Quiñones aparecería como prioridad para reforzar el ataque.

Proyecto deportivo sólido : competir en cinco torneos oficiales, incluyendo Champions y la Supercopa de Europa.

Rol protagónico : la directiva estaría dispuesta a ofrecerle titularidad como arma secreta.

Perfil ideal: potencia física, gran desborde y capacidad goleadora que encajan con el ritmo de la Premier.

Los dirigidos por Unai Emery ganaron la última edición de la Europa League, y ahora apuntan hacia la Champions. REUTERS/Kemal Aslan

De esta manera, el Aston Villa no buscaría un suplente más, sino un jugador que realmente pueda marcar la diferencia.

El muro saudí: contrato hasta 2029

El gran obstáculo para cualquier club es el Al-Qadisiya, que renovó a Julián tras su título de goleo en Arabia. El club lo considera su máxima figura y lo blindó con un contrato hasta 2029, acompañado de una cláusula de rescisión muy elevada.

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Contrato largo : firmado en mayo de 2026, blindando al jugador por tres años más.

Cláusula elevada : reportes hablan de hasta 120 millones de dólares.

Figura intocable: goleador histórico con 33 tantos en liga y 37 en todas las competencias.

El Al-Qadisiya blindó a Quiñones con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión alta. (X/ @AlQadsiahEN)

Este escenario convierte a Quiñones en un fichaje complejo: cualquier club interesado deberá estar dispuesto a pagar una cifra exorbitante.

Chelsea y otros rumores apagados

El Chelsea fue mencionado primero, pero periodistas como Fabrizio Romano desmintieron cualquier oferta formal. Otros clubes europeos, como el Atlético de Madrid y el Genoa, han aparecido en el radar, aunque sin negociaciones avanzadas.

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Chelsea : rumores iniciales, sin propuesta oficial.

Atlético de Madrid : interés reportado en Transfermarkt.

Genoa: seguimiento preliminar, sin contactos directos.

El Al-Qadisiya difícilmente cederá a su máxima estrella, quien recientemente se consagró como campeón de goleo por encima de Cristiano Ronaldo. (X/ @Alqadsiah)

En este sentido, el Aston Villa se mantendría como el único club que ha dado pasos reales hacia el fichaje de Julián Quiñones, lo que lo coloca en ventaja frente a otras supuestas propuestas. La última palabra, sin embargo, la tendrá el Al-Qadisiya, dueño de su carta y decidido a no soltar fácilmente a su goleador estrella.