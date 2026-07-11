México

Profeco emita alertas de revisión: qué modelos de autos están afectados y que hacer si tu auto está en la lista

Propietarios pueden agendar servicio gratuito para corregir riesgos reportados en la Revista del Consumidor. Profeco monitorea que no haya cobros indebidos y orienta a través de teléfonos y correos oficiales en México

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Infografía de llamado a revisión con el logo GM, un icono de advertencia, texto sobre riesgo de derrame de combustible en Corvette, y la imagen de un coche deportivo naranja
Una alerta de General Motors sobre el llamado a revisión de 96 unidades del modelo Corvette Z06/ZR1 fabricadas entre 2023 y 2026, debido a un riesgo de derrame de combustible en el motor. (Profeco)

La Profeco emitió en julio de 2026 tres alertas de revisión para vehículos comercializados en México que suman más de 6,300 unidades afectadas de las marcas General Motors, MG y Hyundai.

Los propietarios pueden acceder a las reparaciones de forma gratuita a través de los distribuidores autorizados de cada marca.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los llamados en coordinación con cada fabricante y anunció que supervisará el cumplimiento de las correcciones. Los detalles completos de cada campaña están disponibles en la Revista del Consumidor de julio.

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Corvette Z06 y ZR1: riesgo de vapores de combustible en el motor

The Corvette CX Concept vehicle and the Corvette Z06 are displayed on the Chevrolet exhibit during media day of the Detroit Auto Show in Detroit, Michigan, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Rebecca Cook
The Corvette CX Concept vehicle and the Corvette Z06 are displayed on the Chevrolet exhibit during media day of the Detroit Auto Show in Detroit, Michigan, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Rebecca Cook

General Motors de México activó una campaña de revisión para 96 unidades del Corvette Z06/ZR1 de los modelos 2023 a 2026. El problema afecta a las unidades equipadas con radiador y ventilador en el costado izquierdo del vehículo.

Según la alerta, si se produce un derrame de combustible en la compuerta durante el abastecimiento, el líquido podría alcanzar el radiador, evaporarse y desplazarse hacia el compartimiento del motor, lo que representa un riesgo potencial de incendio.

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Como medida correctiva, los distribuidores instalarán gratuitamente un nuevo marco de sellado del tubo de llenado de combustible. La intervención no tiene costo para el propietario.

MG3: falla en el asiento del conductor detectada en pruebas de impacto

SAIC International México, fabricante de la marca MG, emitió un llamado para cerca de 6,000 unidades del MG3 modelos 2024, 2025 y 2026. La falla fue identificada durante pruebas de colisión controladas realizadas por el organismo internacional Euro NCAP.

En dichas pruebas, el asiento del conductor —equipado con ajuste manual de seis vías— registró un desplazamiento de 11.5 milímetros hacia el frente en el costado más cercano a la consola central tras un impacto frontal. La empresa aclaró que la condición no representa un riesgo inmediato en condiciones ordinarias de manejo y que no existen registros de incidentes relacionados ni en México ni en otros mercados.

Los distribuidores autorizados instalarán un kit de soporte en el asiento del conductor sin cargo. La campaña no tiene fecha de cierre, por lo que los propietarios pueden solicitar el servicio mientras el programa permanezca vigente.

Los propietarios de un MG3 pueden contactar a la marca en el sitio mgmotor.com.mx/campanas-de-servicio, al teléfono 55 3684 6970 o al correo contacto@mgmotor.com.mx.

Ilustración de un vehículo utilitario deportivo Hyundai Palisade Hybrid azul oscuro. Un icono de exclamación en un círculo se ubica en el fondo rojo y amarillo
Una ilustración muestra un SUV Hyundai Palisade Hybrid de color azul oscuro con un icono de exclamación en un fondo rojo y amarillo. (Profeco)

Hyundai Palisade Híbrida: asientos de tercera fila sin protección anti-pinzamiento

Hyundai Motor de México convocó a revisión a 273 unidades de la Palisade Híbrida 2026 por un defecto en las funciones eléctricas de los asientos de la tercera fila. Las opciones de plegado automático y acceso rápido easytouch (walk-in) podrían carecer de suficiente protección anti-pinzamiento.

La Profeco advirtió que el asiento podría moverse mientras una persona —en particular niñas y niños— se encuentre cerca, lo que podría generar lesiones. La solución consiste en una actualización de software que optimizará la lógica de funcionamiento del sistema.

La campaña inició el 1 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 19 de septiembre de 2028. Los propietarios pueden contactar a Hyundai a través de sus distribuidores autorizados, al número 800 9 Hyundai o en su página oficial.

Cómo contactar a la Profeco

Para cualquiera de los tres llamados, la Profeco puso a disposición de los consumidores los siguientes canales: teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, y los correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

La dependencia informó que mantendrá seguimiento activo sobre el cumplimiento de las tres campañas para garantizar que las reparaciones se realicen sin costo para los propietarios afectados.

Consideraciones adicionales para los propietarios

Los tres llamados a revisión son campañas preventivas: ninguna de las marcas involucradas reportó accidentes, lesiones ni incidentes derivados de los defectos señalados en territorio mexicano.

En todos los casos, la reparación es gratuita y puede solicitarse directamente en la red de distribuidores autorizados de cada marca. No es necesario esperar una notificación individual para acudir al servicio.

La Profeco no interviene en la reparación, pero sí supervisa que cada fabricante cumpla con lo comprometido. Si un distribuidor cobra por el servicio o se niega a realizarlo, el propietario puede presentar una queja ante la dependencia a través de los canales ya mencionados.

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