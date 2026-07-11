México

Listo para el Apertura 2026: Cruz Azul golea a Comunicaciones en su último juego de pretemporada

La Máquina liquidó al equipo guatemalteco antes de los 30 minutos del partido que se llevó a cabo en Ciudad Cooperativa

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Cruz Azul termina pretemporada y debutará contra San Luis en el Apertura 2026 REUTERS/Eloisa Sánchez
Cruz Azul termina pretemporada y debutará contra San Luis en el Apertura 2026 REUTERS/Eloisa Sánchez

El Club de Futbol Cruz Azul se prepara a defender la corona del siguiente Torneo Apertura 2026 de la Liga MX después de concluir su pretemporada en Jasso, Hidalgo con una victoria apabullante sobre Comunicaciones Futbol Club guatemalteco.

La escuadra de Joel Huiqui se presentó en la cancha del estadio Refundación, otrora 10 de diciembre, que recibió a toda una ciudad contenta por ver el regreso del Club Cruz Azul después de levantar el título de la Liga Mexicana en mayo de este año.

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La Máquina organizó el duelo amistoso en Ciudad Cooperativa, porque Comunicaciones FC se convirtió en su primer adversario en un duelo de carácter internacional en dicho estadio desde 1969.

Al saber que la Liga Mx comenzará la siguiente semana, Huiqui no escatimó y utilizó a sus mejores hombres: Kevin Mier, Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Christian Ébere, Jeremy Márquez, Luka Romero, Charly Rodríguez, José Paradela y Carlos Rotondi,

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A la entrada del equipo cementero, la afición comenzó a gritar en repetidas ocasiones: “¡Campeón, campeón!”, por volver a levantar el campeonato tras un lustro sin tocar la copa local.

Los celestes bailaron al club guatemalteco en Ciudad Cooperativa Cruz Azul
Los celestes bailaron al club guatemalteco en Ciudad Cooperativa Cruz Azul (X / CRUZ AZUL)

Las ovaciones de la gente que atiborró el estadio Refundación cargó la batería de los jugadores celestes, que de inmediato salieron a batir el marco rival:

Christian Ébere (1′ y 3′) marcó doblete. Charly Rodríguez (6′) anotó el tercero, poco después el autogol de Karel Espino (9´) extendió la ventaja cruzazulina y Luka Romero (26′, 66′) sentenció el juego con par de anotaciones. 6-0 oficial.

¿Cuándo comienza el Apertura 2026 para Cruz Azul?

La Máquina volvió a ser campeón de la Liga Mx. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Máquina volvió a ser campeón de la Liga Mx. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina empezará su itinerario rumbo a la fecha 1 del torneo mexicano, en el que tomará el papel de campeón vigente. A Cruz Azul le harán pasillo en el estadio Libertad Financiera al tener que visitar al Club Atlético San Luis.

La cita es para el viernes 17 de julio a las 19:00 horas (tiempo de México). Su primera disputa en condición de local será hasta la jornada 2, cuando reciba al Club Puebla, aunque aún se desconoce si lo hará en un escenario distinto al estadio Azteca.

Volverían a la Ciudad de los Deportes

La Ciudad de los Deportes volvería a ser la casa del Club Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Ciudad de los Deportes volvería a ser la casa del Club Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul solicitó a la Liga MX el cambio de sede por las modificaciones unilaterales del contrato que la administración ya había acordado para compartir el Coloso de Santa Úrsula con el Club América y Atlante FC.

“El Club Cruz Azul solicitó a la Liga Mx cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026 al estadio Ciudad de los Deportes“, se lee en su comunicado de prensa.

“De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables. Una vez concluido dicho proceso, la Liga Mx determinará lo conducente e informará con oportunidad”, concluye el reporte.

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