Caen cuatro de la Anti Unión Tepito en plena guerra para controlar la zona centro de la CDMX

. Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” quedaron en posesión de dos armas cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga Foto: SSC CDMX

Pablo Vázquez Camacho informó que un operativo de la SSC en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza dejó cuatro detenidos por presunta generación de violencia. Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” quedaron en posesión de dos armas cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga.

Los arrestos ocurrieron en las colonias Morelos y Zona Centro, donde los jóvenes con antecedentes delictivos posiblemente realizaban actividades para un grupo que mantenía una disputa con otra célula delictiva en la zona centro de la capital.

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“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y la detención de quienes los cometen, para cumplir con nuestra encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, afirmó el secretario.

Les fueron encontradas e incautadas dps armas de fuego

Capturaron a Emiliano, de 19 años, de La Unión Tepito

Emiliano P. , de 19 años, es acusado de pertenecer a una banda de presuntos extorsionadores y matones que pelean contra la Anti Unión.

Lo señalan por participar en el asesinato de un hombre que vendía aguas en el centro histórico, lo acusó de ser también narcomenudista.

Detienen a mujer de 37 años con droga, 3 veces pisó la cárcel

Una mujer de 37 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante un operativo de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser sorprendida en posesión de dosis de aparente marihuana y cocaína.

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De acuerdo con la corporación, la detenida estaría presuntamente relacionada con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital y que es investigado por actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros y Jesús Carranza, en la colonia Morelos, donde policías realizaban recorridos preventivos para combatir la incidencia delictiva.

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Los uniformados observaron a una mujer manipulando varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la venta de narcóticos.

Al notar la presencia de los agentes, la sospechosa intentó escapar, pero fue interceptada metros adelante.

La mujer tiene antecedentes penales y estuvo tres veces en la cárcel a sus 37años

Tras una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales aseguraron:

20 envoltorios con una hierba verde con características similares a la marihuana.

Cinco dosis de una sustancia sólida con apariencia de cocaína en piedra.

La posible droga fue asegurada y entregada al Ministerio Público junto con la detenida para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las investigaciones, la SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que la mujer cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

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Dos de ellos ocurrieron en 2024 por delitos contra la salud, mientras que el tercero se registró en 2025 por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Los cuatro presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito trañian dosis de marihuana que repartían en una motocicleta Foto: SSC CDMX

Cae El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, en Coyoacán

El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido durante un cateo en la alcaldía Coyoacán.

Derivado de una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, elementos de la Fiscalía de Justicia capitalina ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado al sur de la demarcación.

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Durante la intervención, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado como objetivo prioritario de autoridades y probable integrante de la célula delictiva.

Además, en el inmueble fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía CDMX, el imputado estaría relacionado con:

Homicidios

Lesiones por disparo de arma de fuego

Extorsión

Narcomenudeo

Y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Detienen a hombre de 74 años con marihuana en Tlalpan

Personal de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto en posesión de varias bolsitas con probable marihuana y un cargador de arma de fuego abastecido, en calle de la alcaldía Tlalpan.

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La acción policial se registró cuando los uniformados de la PA realizaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia y al circular por el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Cerrada 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, y observaron a un hombre que en actitud nerviosa y evasiva comenzó a acelerar el paso.

Para descartar un probable hecho delictivo le dieron alcance y en apego a los protocolos de actuación policial le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una mochila en la que llevaba un cargador para arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y seis bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana.

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Por lo anterior, el hombre de 74 años de edad, quien no pudo comprobar la legal portación del cargador fue detenido, enterado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.