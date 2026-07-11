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Julián Quiñones genera críticas por visitar a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

El goleador del Tri dijo que está enfrentando un proceso para gestionar la aprobación tras su participación en el Mundial 2026

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La reunión en Monterrey circuló ampliamente y detonó cuestionamientos sobre el trasfondo de la invitaciónm a Quiñones. (X/ @AdrianDeLaGarza)
La reunión en Monterrey circuló ampliamente y detonó cuestionamientos sobre el trasfondo de la invitaciónm a Quiñones. (X/ @AdrianDeLaGarza)

La visita de Julián Quiñones al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en plena resaca del Mundial 2026, generó una cadena de reacciones encontradas en la esfera pública.

El máximo goleador de la Selección Mexicana en la justa fue recibido en la oficina municipal, episodio que reavivó el debate sobre el papel de los deportistas y el uso de su imagen en el ámbito político.

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La aparición de “La Pantera” días después de la derrota ante Inglaterra divide opiniones entre aficionados y analistas. REUTERS/Raquel Cunha
La aparición de “La Pantera” días después de la derrota ante Inglaterra divide opiniones entre aficionados y analistas. REUTERS/Raquel Cunha

La aparición de “La Pantera” apenas días después de la derrota ante Inglaterra dividió opiniones entre aficionados y analistas. Mientras algunos aplaudieron su desempeño, otros cuestionaron la exposición mediática del futbolista junto a autoridades locales.

Opiniones divididas tras el recibimiento en Monterrey

El recibimiento de Julián Quiñones en Monterrey activó reacciones en redes sociales, tanto críticas como favorables, tras la participación mundialista.

  • El evento fue difundido ampliamente, generando cuestionamientos como: “Sólo los invitan para tomarse fotos, ¿qué beneficio tiene la ciudad con recibirlo?”
  • Otros usuarios pusieron en duda el trasfondo político de la invitación: “Ay Julián, fuiste a dar con un narco político, tan buen ejemplo que eres para la juventud y con este gobernante”.
  • También hubo mensajes de respaldo al delantero: “Julián es ejemplo de disciplina, ojalá más jóvenes lo sigan”.

El discurso oficial destacÓ el vínculo de Quiñones con Monterrey y su valor simbólico para la comunidad, según Adrián de la Garza. (X/ @AdrianDeLaGarza)

Ante la ola de comentarios, el alcalde se limitó a enmarcar la visita como un reconocimiento a la trayectoria y el esfuerzo del futbolista.

El discurso oficial tras el éxito de Quiñones

La exposición mediática tras la visita fue motivo de análisis. El discurso oficial buscó resaltar el vínculo de Quiñones con la ciudad y su valor simbólico para la comunidad.

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  • Adrián de la Garza destacó que Monterrey “siempre será especial para recibir de vuelta a un jugador que vivió en nuestra ciudad y que aquí también dejó huella”.
  • Quiñones admitió que enfrentar el reconocimiento masivo es un aprendizaje: “Ahora me toca aprender a saber manejar la aprobación de la gente en México por mi desempeño con la selección”.
Quiñones tuvo un paso por Monterrey cuando defendió los colores de los Tigres de la UANL. EFE/Miguel Sierra
Quiñones tuvo un paso por Monterrey cuando defendió los colores de los Tigres de la UANL. EFE/Miguel Sierra

Así, la difusión del encuentro reavivó el debate sobre el uso de la imagen de los deportistas en la agenda pública y el aprovechamiento político tras episodios de alta visibilidad.

Quiñones, figura del Tri en el Mundial 2026

El desempeño de Quiñones en la Copa del Mundo fue uno de los temas más citados por quienes criticaron el recibimiento oficial.

  • Julián Quiñones sumó cuatro goles y una asistencia en cinco partidos, igualando a Javier y Luis Hernández como máximos goleadores históricos de México en Copas Mundiales.
  • Sus goles ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra lo colocaron entre los mejores diez jugadores del torneo, según el ranking de la FIFA.
  • Fue el jugador más productivo de CONCACAF, participando en cinco anotaciones, una marca sin precedentes para futbolistas de la región.
Julián Quiñones suma cuatro goles y una asistencia en cinco partidos del Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Julián Quiñones suma cuatro goles y una asistencia en cinco partidos del Mundial 2026. REUTERS/Pedro Nunes

En este sentido, el rendimiento sostenido de Quiñones mantiene su nombre vigente en la discusión pública, aún después de la eliminación del Tri.

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