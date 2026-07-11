De ser víctima de racismo en España al ícono más grande del futbol mexicano: Hugo Sánchez celebra su cumpleaños 68

Hugo Sánchez posa de perfil mostrando su rostro, con un estadio de fútbol difuminado y en tonos verdosos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de julio no es una fecha cualquiera para el fútbol internacional, y mucho menos para el balompié mexicano. Hoy celebra su cumpleaños Hugo Sánchez Márquez, el atleta que transformó la mentalidad del futbolista azteca y grabó su nombre con letras de oro en los libros de historia del Real Madrid y de la Liga de España.

A sus 68 años de edad, el popular ‘Hugol’ o ‘Pentapichichi’ se mantiene como el referente absoluto cuando se debate quién es el mejor jugador en la historia de la Concacaf. Repasamos la biografía, los momentos clave de su trayectoria y el legado del hombre que hizo de las chilenas y las volteretas una expresión de arte.

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El universitario se destacó por su movilidad dentro del área rival. (X@hugosanchez_9)

El origen del mito: de la UNAM para el mundo

Nacido en la Ciudad de México en 1958, el idilio de Hugo Sánchez con el deporte estuvo marcado por el ADN familiar. Su padre, Héctor Sánchez, había sido jugador del Asturias y el Atlante, mientras que su hermana Herlinda —gimnasta olímpica en Montreal 1976— fue la encargada de enseñarle la espectacular voltereta en el aire con la que Hugo celebraba cada una de sus anotaciones.

Formado en las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, Hugo debutó en el primer equipo en la temporada 1976-1977, conquistando de inmediato el primer título de liga en la historia de la institución. En el cuadro universitario no tardó en demostrar su jerarquía:

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Se consagró campeón de goleo en la campaña 1978-1979 (compartido con Cabinho).

Lideró al equipo para obtener una segunda liga en la temporada 1980-1981.

Conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Interamericana.

Paralelamente a sus éxitos deportivos, Sánchez dio muestras de su disciplina fuera de las canchas al graduarse como Cirujano Dentista por la máxima casa de estudios, ganándose a pulso el mote complementario del ‘Niño de Oro’.

(Zurisaddai González/UNAM)

La conquista de España: del sufrimiento al olimpo

En 1981, el destino lo llamó a cruzar el Atlántico para fichar con el Atlético de Madrid. Los inicios en el Viejo Continente no fueron sencillos; Hugo tuvo que sobreponerse al rechazo inicial de la grada y a campañas mediáticas hostiles. No obstante, su inquebrantable mentalidad rindió frutos. En la temporada 1984-1985 explotó de forma definitiva: ganó su primer trofeo Pichichi (máximo goleador de la liga española con 26 tantos) y levantó la Copa del Rey.

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La era dorada con la ‘Quinta del Buitre’

Su rendimiento llamó la atención del gigante vecino, el Real Madrid, club que lo contrató en 1985. Fue en el Santiago Bernabéu donde Hugo Sánchez pasó de ser un gran delantero a convertirse en una leyenda atemporal del fútbol mundial.

Junto a elementos históricos como Emilio Butragueño, Míchel y Martín Vázquez, Hugo conquistó:

5 Ligas consecutivas (1986 a 1990).

1 Copa de la UEFA (1986).

4 trofeos Pichichi adicionales vestido de blanco (1986, 1987, 1988 y 1990).

Su campaña más memorable fue la de 1989-1990, cuando igualó el récord de la época con 38 goles en una sola temporada de liga, con una particularidad que raya en lo imposible: todos los goles fueron anotados a un solo toque. Dicha cuota lo hizo acreedor a la Bota de Oro europea.

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Hugol logró un pichichi con los colchoneros.

MÁXIMOS PICHICHIS EN LA HISTORIA DE LA LIGA

Lionel Messi - 8 trofeos Telmo Zarra - 6 trofeos Hugo Sánchez - 5 trofeos (4 con Real Madrid, 1 con Atlético de Madrid) Alfredo Di Stéfano - 5 trofeos Quini - 5 trofeos

Su gol de chilena ante el Logroñés en 1988, bautizado popularmente como el Señor Gol (‘Logroñés’ al revés), quedó inmortalizado como la estética pura de su remate acrobático.

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Su emblemático gol con los merengues lo llevó a escribir su nombre en la historia del club. (Twitter/ @RICARDOMURGUIA)

La Selección Mexicana y el bicampeonato como técnico

Con la playera de la Selección Mexicana, el recorrido de Hugo Sánchez tuvo matices agridulces. Disputó tres Copas del Mundo (Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994).

Su momento cumbre llegó en el Mundial de 1986 en casa, donde anotó ante Bélgica en el partido inaugural y ayudó al Tri a alcanzar la ronda de cuartos de final. Asimismo, lideró al combinado subcampeón de la Copa América en 1993.

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Tras colgar los botines en 1997 con el Atlante, Hugo trasladó su mentalidad ganadora al banquillo. Regresó a los Pumas de la UNAM como director técnico y revolucionó el fútbol nacional al conseguir el primer bicampeonato en torneos cortos del balompié mexicano (Clausura 2004 y Apertura 2004), un hito que consolidó su estatus de ídolo absoluto del club universidad. Posteriormente, tuvo etapas dirigiendo a la Selección Nacional, al Necaxa y al Pachuca.

Hugo logró hacer campeón al equipo de sus amores en dos ocasiones consecutivas. (Foto: Cuartoscuro)

El legado del ‘Macho’ en la actualidad

Hoy en día, Hugo Sánchez se mantiene sumamente ligado al deporte como analista estelar para la cadena ESPN en el programa Fútbol Picante, además de conducir su propio espacio de entrevistas con figuras globales.

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En este día de celebración, el balompié internacional se rinde ante el legado de un delantero indomable que demostró que las metas más altas son alcanzables cuando se complementa el talento con una mentalidad inquebrantable. ¡Feliz cumpleaños, ‘Pentapichichi’!