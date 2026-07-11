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Galilea Montijo rompe en llanto al revelar por qué su hijo vive con su ex esposo: “Duele muchísimo”

La conductora de ‘Hoy’ se mostró vulnerable ante su situación familiar

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galilea montijo -México- 11 julio
(netas divinas)

Sentada frente a las cámaras de Netas Divinas, Galilea Montijo dejó de lado el brillo televisivo y mostró una vulnerabilidad poco habitual. Entre lágrimas, la conductora confesó sentirse “muerta en vida” tras la decisión de su hijo Mateo de mudarse con su padre, el empresario Fernando Reina, a Acapulco.

La presentadora, conocida por programas como Hoy y La Casa de los Famosos México, detalló que este proceso la obligó a buscar apoyo psicológico. Montijo reconoció que el dolor persiste, a pesar de los años que han pasado desde que Mateo eligió vivir lejos de ella.

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La decisión de Mateo y el impacto familiar

Durante una emisión reciente, Galilea Montijo compartió públicamente que el cambio en la residencia de su hijo fue una petición directa del propio Mateo.

El joven, cerca de cumplir los 12 años en ese momento, le pidió a su madre comprensión y respeto ante su deseo de instalarse con su padre.

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Primer plano de un joven de cabello castaño claro, con los ojos censurados, bebiendo de una copa de cóctel con espuma y un adorno floral, llevando una boa rosa brillante
Mateo, hijo de la reconocida conductora Galilea Montijo, sorprendió a la prensa al confesar su preferencia por la cancha de fútbol sobre una carrera en la actuación. (Instagram: @galileamontijo)

La presentadora recordó la escena con emoción: “Me dijo: ‘Mamá, me quiero ir a vivir con mi papá’. Y yo… No, o sea, muerta en vida.” La conmoción se intensificó por la sensación de vacío en casa, un sentimiento que describió como devastador para cualquier madre.

Este episodio fue tan difícil que Montijo buscó terapia. Según relató, su terapeuta le ayudó a entender la perspectiva de su hijo, quien sentía una responsabilidad especial hacia su padre.

“La terapeuta me dijo: ‘Es que para tu niño, tú eres la conocida, la que la gente quiere y se toma fotos, pero su papá no’. Entonces él se siente con la responsabilidad de estar con el papá”, compartió la conductora.

Adaptación y críticas sociales

Montijo aclaró que, a pesar de la distancia, la relación con su hijo es estable y cercana. Ambos han aprendido a adaptarse a la nueva dinámica de “idas y vueltas”, aunque ella confiesa que extraña profundamente la etapa en la que Mateo dependía de ella para todo.

Galilea Montijo con orejas de Minnie y lentes, sonríe junto a su hijo Mateo, quien usa gorro, frente al castillo azul iluminado de Disney con luces de calabaza
Galilea Montijo posa feliz junto a su hijo Mateo, quien recientemente descartó una carrera en la actuación. (Instagram: @galileamontijo)

Muchas personas se preguntan por qué el hijo de Galilea Montijo no vive con ella.

“Imagínate si lo sentí a los 11 años, mejor no te cuento porque voy a llorar. Sí, todavía me duele muchísimo, creo que es algo que nunca me va a dejar de doler. Pero tener un bebé a 11 años, no tenerlo es horrible”, dijo.

La presentadora también mencionó que ha sentido la presión y el juicio de la sociedad, que la ha señalado por no vivir con su hijo tras la separación. Con el tiempo, Montijo afirma haber aprendido a respetar los deseos de Mateo y a dejar de lado las críticas ajenas.

El proceso de sanar

A lo largo del tiempo, Montijo ha intentado compartir su experiencia con honestidad. Reconoce que el síndrome del nido vacío la golpeó con fuerza. “Para mí el nido vacío es terrible”, explicó. La nostalgia por los años en que su hijo era un bebé se mezcla con la satisfacción de verlo crecer y tomar sus propias decisiones.

La conductora reiteró que su casa siempre está abierta para Mateo y que, aunque la rutina haya cambiado, el vínculo madre-hijo sigue intacto.

Entre la exposición pública y la vida privada

La exposición mediática de Montijo ha generado comentarios sobre su aspecto y su vida personal. No obstante, la conductora ha optado por centrarse en su bienestar y el de su hijo, dejando claro que los temas de familia no siempre responden a lo que el público imagina.

Galilea Montijo se muestra dispuesta a hablar de su dolor, pero también de su aprendizaje. Su historia refleja el lado menos visible de la fama: la lucha interna por equilibrar la vida pública con las emociones más íntimas.

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