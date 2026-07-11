Reportan fuerte operativo de la Marina en El Zapote de los Cázares, Sinaloa

Un helicóptero militar de la Marina sobrevuela El Zapote de los Cázares, Sinaloa, bajo un cielo azul. La aeronave es visible sobre edificios modernos, áreas pavimentadas y palmeras. Una colina con vegetación densa se ubica en el fondo de la escena. Las tomas muestran el desplazamiento aéreo en el marco de un operativo. Un área de juegos infantiles es discernible en el suelo. Crédito: Redes Sociales

Aeronaves de la Secretaría de Marina sobrevolaron este sábado 11 de julio la comunidad de El Zapote de los Cázares, en el municipio de Mocorito, al norte de Sinaloa, en lo que fue descrito extraoficialmente como un operativo de patrullaje a baja altura.

Los videos difundidos en redes sociales muestran lo que podría ser un avión Texan T6C y un helicóptero Black Hawk de la Armada de México.

PUBLICIDAD

Helicóptero y avión que fueron grabados vigilando en la zona. Crédito: Redes Sociales

La presencia de estos recursos en la zona no sería casual. Reportes extraoficiales ubican El Zapote de los Cázares como la base de operaciones de Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko”, comandante de la facción armada conocida como Fuerzas Especiales Yuko, supuestamente alineada con El Cártel de los Beltrán Leyva o Cártel de Guasave, organización encabezada por Fausto Isidro Meza, mejor conocido como El Chapo Isidro.

En 2025 fueron reveladas imágenes de un lujoso rancho ubicado en la localidad antes mencionada, el cual sería propiedad de El Yuko.

La Marina despliega el Texan operaciones de apoyo aéreo cercano en Sinaloa

El Texan T6C es un avión monomotor turbohélice fabricado por Beechcraft Defence Company. La Armada de México opera al menos 13 unidades de este modelo, adscritas a distintos escuadrones aeronavales del país, según documentos oficiales de transparencia.

PUBLICIDAD

Avión y helicóptero de fuerzas federales sobrevolando la zona del operativo. Crédito: Redes Sociales

Su misión oficial comprende apoyo aéreo cercano, interceptación marítima y terrestre, patrullaje, búsqueda y reconocimiento. La aeronave puede artillarse con ametralladoras, cañones y cohetes no guiados.

El helicóptero Black Hawk también forma parte del inventario aeronaval y se ha utilizado en operativos previos en la sierra sinaloense, incluyendo despliegues registrados en febrero de este año en comunidades serranas de Mocorito y Badiraguato.

PUBLICIDAD

“El Yuko”, presunto delincuente que habría operado en la comunidad del operativo

Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko”, es señalado como familiar de Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koy” o “El Koyote”, otro comandante vinculado al conflicto entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Según reportes de medios nacionales, ambos figuraron en mantas firmadas presuntamente por Los Chapitos que los señalaban como traidores por cambiarse de bando.

Angulo Soto encabezaría las Fuerzas Especiales Yuko, grupo armado activo en el norte de Sinaloa.

Las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre el operativo de este sábado al cierre de esta información. La corporación tiene una mayor presencia operativa en Sinaloa desde el inicio del conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa, con acciones registradas en los municipios de Rosario y Mazatlán la semana pasada.

PUBLICIDAD

Un marino muerto y diez abatidos: el saldo del último enfrentamiento en el sur de Sinaloa

El operativo en Mocorito ocurre días después de uno de los enfrentamientos más intensos registrados en el sur del estado. El 4 de julio, elementos de la Marina que realizaban sondeos en ríos y presas cerca de la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, fueron atacados a balazos por un grupo de civiles armados. Cuatro marinos resultaron heridos; uno de ellos murió cuando recibía atención médica.

En respuesta, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo que abarcó las localidades de Cajón Ojo de Agua, Agua Verde y Chametla.

PUBLICIDAD

La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

El saldo fue de diez civiles abatidos y tres detenidos: José Luis “U”, del Estado de México; Steven Alberto “C”, de Colombia, y Yhair “A”, también del Estado de México.

Las agresiones contra elementos navales se dan en el contexto de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, que mantiene en tensión al estado desde septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD