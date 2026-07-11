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Gilberto Mora acude al Noruega vs Inglaterra en Miami para apoyar a Haaland

Días después del adiós mundialista de la Selección Mexicana, el joven mediocampista de Xolos viajó junto a su madre y su agente

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La representante de Morita compartió el momento en sus redes tras haber asegurado que varios equipos europeos le siguen la pista. (Instagram)
La representante de Morita compartió el momento en sus redes tras haber asegurado que varios equipos europeos le siguen la pista. (Instagram)

La tarde de este 11 de julio se convirtió en un punto de encuentro para jovenes promesa y figuras consolidadas del futbol mundial en el Noruega vs Inglaterra.

Las gradas del Miami Stadium recibieron a un invitado especial e inesperado: Gilberto Mora, mediocampista mexicano que, tras una gran primera experiencia mundialista con la Selección Mexicana, eligió regresar a la escena internacional desde el público.

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El Miami Stadium recibió la inesperada visita de Gil Mora con la hinchada noruega en el enfrentamiento contra Inglaterra. REUTERS/Mike Segar
El Miami Stadium recibió la inesperada visita de Gil Mora con la hinchada noruega en el enfrentamiento contra Inglaterra. REUTERS/Mike Segar

La presencia de Morita junto a su representante y a la sombra de Erling Haaland suma así otra página a su prometedora carrera.

Mora reaparece tras la eliminación con México

En los días posteriores a la eliminación del Tri en octavos de final del Mundial 2026Gilberto Mora se trasladó a Miami. Su paso por el estadio, acompañado por su madre y la agente Rafaela Pimenta, no pasó inadvertido.

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  • En la publicación de la representante brasileña, se puede observar a los tres portando los colores de Noruega y mezclandose entre los hinchas que buscan ver a si ídolo, Haaland, en acción.
  • Pimenta compartió más videos y fotografías de su experiencia en el Miami Stadium.
  • Gilberto, con apenas 17 años y una participación destacada en la Copa del Mundo, demuestra cómo está aprovechando el periodo antes de reincorporarse con Xolos para el Apertura 2026.

Así, el regreso de Mora a la vida pública ocurre en medio de diversas muestras de apoyo y reconocimiento, tanto en redes sociales como en su entorno cercano.

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