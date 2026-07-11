Gilberto Mora acude al Noruega vs Inglaterra en Miami para apoyar a Haaland

La tarde de este 11 de julio se convirtió en un punto de encuentro para jovenes promesa y figuras consolidadas del futbol mundial en el Noruega vs Inglaterra.
Las gradas del Miami Stadium recibieron a un invitado especial e inesperado: Gilberto Mora, mediocampista mexicano que, tras una gran primera experiencia mundialista con la Selección Mexicana, eligió regresar a la escena internacional desde el público.
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La presencia de Morita junto a su representante y a la sombra de Erling Haaland suma así otra página a su prometedora carrera.
Mora reaparece tras la eliminación con México
En los días posteriores a la eliminación del Tri en octavos de final del Mundial 2026, Gilberto Mora se trasladó a Miami. Su paso por el estadio, acompañado por su madre y la agente Rafaela Pimenta, no pasó inadvertido.
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- En la publicación de la representante brasileña, se puede observar a los tres portando los colores de Noruega y mezclandose entre los hinchas que buscan ver a si ídolo, Haaland, en acción.
- Pimenta compartió más videos y fotografías de su experiencia en el Miami Stadium.
- Gilberto, con apenas 17 años y una participación destacada en la Copa del Mundo, demuestra cómo está aprovechando el periodo antes de reincorporarse con Xolos para el Apertura 2026.
Así, el regreso de Mora a la vida pública ocurre en medio de diversas muestras de apoyo y reconocimiento, tanto en redes sociales como en su entorno cercano.
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