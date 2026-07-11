México

¿Dejarán el Nido? Club América saldría de Coapa para mudarse a Santa Fe

Las Águilas cambiarían de terreno para planificar sus entrenamientos del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx

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Entrenamiento del Club América. Foto: @ClubAmerica
Las prácticas del Club América serían ahora en Santa Fe. Foto: @ClubAmerica

A una semana de su debut en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, las Águilas del Club América pensarían en abandonar el Nido de Coapa de acuerdo a vigentes reportes que apuntan a una mudanza en Santa Fe, dentro de la Ciudad de México.

De acuerdo con Luis Castillo, narrador y comentarista deportivo, la deuda que Grupo Ollamani tiene con la empresa Televisa, —dueño mayoritario del Club América—, forzaría a una vente en los espacios que abarcan las canchas de Coapa.

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“Les platico que el Grupo Ollamani le debe 60 millones de dólares a Televisa y ya está el plan de vender las instalaciones de Coapa y mudarse a Santa Fe“, reveló en la Octava Sports durante una plática con Carlos Ponce de León.

Coapa, hoy al sur de la Ciudad de México, es donde habían un gran desarrollo. A quien se lo vendan, no ellos, pero como necesitan flujo, ya se plantearon vender Coapa y mudarse a unos terrenos en Santa Fe“. Dicen que por espacio, pero hoy el tema del Club América pasa por flujo, por pagar lo que debe después del Mundial“, agregó Luis Castillo.

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Grupo Ollamani pensaría vender las instalaciones del Nido de Coapa e irse a los terrenos que tienen en Santa Fe. La contratación de Javier Budó, vigente director de deportes del Club América, sería fundamental para la construcción de la nueva ciudad deportiva de las Águilas.

“Es un proyecto a mediano-largo plazo: vender las instalaciones que tienen hoy al sur de la Ciudad de México y mudarse a Santa Fe. Así que las Águilas podrían dejar de ser de Coapa. El Nido ya no sería para el América“, subrayó Carlos Ponce de León.

¿Nido vacío?

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Las Águilas saldrían de Coapa. Twitter/Club América

El Club de Fútbol América práctica durante la semana en las instalaciones ubicadas en Coapa, en la delegación Tlalpan, Ciudad de México. Este complejo se conoce como “El Nido” o “Nido Águila Coapa”.

En esta área entrenan tanto el primer equipo varonil y femenil como las fuerzas básicas del Club América. La ciudad deportiva abrió en 1973 y ocupa una superficie cercana a los 70,000 metros cuadrados.

Estas instalaciones son exclusivas del Club América y no son un centro deportivo público, sino el campo de entrenamiento oficial de la organización futbolística del máximo ganador del Futbol Mexicano.

Instalaciones

  • Varias canchas de pasto natural y sintético para entrenamientos del Club América.
  • Gimnasio y áreas de acondicionamiento físico.
  • Consultorios médicos y de rehabilitación.
  • Vestidores y espacios para el cuerpo técnico.
  • Oficinas del club y áreas administrativas.
  • Zonas de concentración y comedor para los equipos.

Apodo y relevancia

Al complejo de Coapa se le conoce como “El Nido” porque el apodo del América es “Las Águilas”. Es uno de los centros de entrenamiento más reconocidos del Futbol Mexicano, por la cantidad de jugadores profesionales que han salido de sus divisiones menores.

¿Cuándo debuta América en el Apertura 2026?

El mexicoamericano marcó de cabeza en los 4tos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez
El mexicoamericano marcó de cabeza en los 4tos de Final. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas enfrentarán a los Gallos de Querétaro en patio ajeno. Su partido de la fecha 1 se jugará el sábado 18 de julio desde el estadio Corregidora, previsto a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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