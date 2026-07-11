Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México

Santos Bravos anuncia programa de variedades. (X - @santos_bravos)

La banda de chicos, Santos Bravos anunció su primer programa de variedades “VAMOS, BRAVOS”, en el cual los integrantes enfrentarán retos, juegos y algunas complicadas misiones.

Esta noticia fue publicada el pasado 10 de julio, a través de las redes sociales de la agrupación, generando una gran euforia y expectativa entre sus seguidoras de México y otras partes del mundo.

PUBLICIDAD

“¡Bienvenidos a “¡VAMOS, BRAVOS!,” el primer programa de variedades de SANTOS BRAVOS!”, escribieron en su mensaje de redes sociales.

Este contenido marca su primer show desde su debut el 21 de octubre de 2025. Se espera que la boy band muestre una nueva faceta y comparta momentos inéditos con sus fanáticas.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se estrena el programa de variedades de Santos Bravos?

De acuerdo a la información proporcionada por el grupo, el primer episodio está programado para el próximo martes 14 de julio, a las 19:00 horas.

El programa podrá disfrutarse a través de los canales oficiales de Santos Bravos en YouTube y Spotify. En la primera plataforma también se compartió un tráiler en el que se pueden observar los retos y las dinámicas que protagonizarán Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kennet durante el show.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se dio a conocer que el grupo de chicos tendrá una transmisión junto a la banda de K-pop, Enhypen, el miércoles 15 de julio a las 18:00 horas, previo a su participación en el Fan Fest de Campo Marte.

Santos Bravos anuncia programa a través de YouTube y Spotify. (Video: YT - Santos Bravos)

Todo lo que debes saber del evento de ENHYPEN y Santos Bravos en la Ciudad de México

El grupo surcoreano y la banda latinoamericana se presentarán en el mismo escenario en un concierto especial en la Ciudad de México. El evento, distinto a los conciertos previos de ENHYPEN en la Arena CDMX, se llevará a cabo el miércoles 15 de julio de 2026 a las 20:00 horas en Campo Marte, como parte de la serie Música Pavilion.

PUBLICIDAD

Las entradas están disponibles en modalidad general y VIP, con precios que varían según la fase de venta: desde 850 hasta 3,200 pesos mexicanos, más cargos por servicio.

El boleto general otorga acceso al área del espectáculo, mientras que el VIP incluye ventajas como ingreso preferencial y zonas exclusivas, aunque los alimentos y bebidas se pagan por separado. Este evento es abierto a todo público, pero cada asistente debe adquirir su boleto y el límite es de ocho entradas por persona.

PUBLICIDAD

Santos Bravos, conformado por jóvenes talentos de la región, compartirá escenario con ENHYPEN, que se encuentra por primera vez en tierras mexicanas. Ambas agrupaciones fusionarán estilos y repertorios en una noche única para los fanáticos del K-pop y el pop latino.