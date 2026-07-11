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Denuncias por violaciones tumultuarias en CDMX se incrementan en últimos seis años

De acuerdo con cifras de la Fiscalía de la Ciudad de México, las denuncias por violaciones tumultuarias se han cuadruplicado

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Al alza, casos de violación tumultuaria en la CDMX. Crédito: Elizabeth Rojas / Cuartoscuro
Los casos de violación tumultuaria se cuadruplican en los últimos seis años. Crédito: Elizabeth Rojas / Cuartoscuro

Cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) revelaron que las denuncias por violación tumultuaria han tenido un incremento considerable en los últimos seis años.

En los primeros cinco meses de 2026 se abrieron 853 carpetas de investigación por violación en diferentes modalidades, desde la tentativa, equiparada y tumultuaria.

Por su parte, Carolina Jasso, doctora investigadora del Colegio de México, explicó que la violación tumultuaria ha crecido cuatro veces en los últimos seis años.

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“La violación tumultuaria ha tenido un crecimiento muy evidente en la Ciudad de México en los últimos años; los datos de la Fiscalía lo que nos indican es que el número de víctimas ha incrementado cuatro veces en seis años, en 2018 había 22 víctimas y en 2023 es el pico más alto que se ha registrado, había 108”, dijo en entrevista para La Jornada.

Diferentes factores propician este tipo de delito

La investigadora del Colegio de México consideró que existen varios factores que permiten este tipo de delito en la capital del país; el primero tiene que ver con contextos de los que se aprovechan los agresores, como círculos de socialización, horarios nocturnos y el uso de sustancias en las bebidas.

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También detalló que es un delito basado en una dinámica grupal y colectiva, “que sostiene una lógica de corresponsabilidad masculina”, lo que hace más difícil para las víctimas presentar denuncias ante las autoridades.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
Una mujer levanta una mano en un gesto de detención mientras la otra cubre su rostro, en un entorno de oscuridad que subraya la urgencia de acabar con la violencia de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan registran más casos

Datos de la Fiscalía de la Ciudad de México revelan que el mayor número de víctimas de violación tumultuaria se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, mientras que otras denuncias se reparten en las demás demarcaciones.

Cabe señalar que en todo 2025, la violación tumultuaria registró 72 carpetas en la Ciudad de México.

Sobre los casos de violación en diferentes modalidades, el mayor número de denuncias se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa; le siguen Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán.

¿Qué acciones impulsa el gobierno de CDMX para prevenir la violencia contra las mujeres?

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha impulsado Unidades Territoriales de Atención y Prevención contra la Violencia de Género.

Tales unidades están respaldadas por la Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que pronto dirigirá la actual senadora de Morena, Laura Itzel Castillo.

Fotografía de archivo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía de archivo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. EFE/ Octavio Guzmán

De acuerdo con información de su sitio web, la capital del país cuenta con 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género distribuidas en las 16 alcaldías, con servicios gratuitos para la población.

Estas unidades atienden de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Víctima fue agredida por sus propios amigos

La Jornada recordó un caso ocurrido en octubre de 2022, donde una mujer –de identidad reservada– perdió el conocimiento tras beber una última copa en una reunión con supuestos amigos, luego de que le colocaron una sustancia en su vaso.

De acuerdo con una investigación realizada por agentes de la Fiscalía General de Justicia, la víctima fue atacada sexualmente de manera tumultuaria por tres sujetos, quienes la sometieron, y las indagatorias, actualmente, se enfocan en ubicar a uno de los presuntos responsables.

Al alza, abuso sexual en línea contra adolescentes

En México, uno de cada ocho adolescentes que usan internet sufre explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales en un periodo de un año, según Disrupting Harm México, un estudio presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL.

La investigación, realizada entre 2023 y 2024, estima que este tipo de agresiones afecta a 1.6 millones de adolescentes cada año en el país y deja secuelas emocionales, psicológicas y sociales.

Retrato de Laura Itzel Castillo con cabello rubio y chaqueta roja, con la silueta de Claudia Sheinbaum de fondo. Fondo magenta con texto "Mujeres Secretaría de las Mujeres" y escudo nacional
Laura Itzel Castillo, propuesta para la Secretaría de las Mujeres, aparece en una imagen compuesta con la silueta de Claudia Sheinbaum y el logo de la institución, en el marco de discusiones en el Senado de la República. (Jovani Pérez | Infobae México)

El documento también señala que el abuso no ocurre solo en línea: en casi dos de cada tres casos, niñas, niños y adolescentes conocían a la persona agresora, principalmente amistades, parejas o familiares, lo que muestra la conexión entre los entornos digitales y presenciales.

Disrupting Harm forma parte de una iniciativa global enfocada en generar evidencia sobre cómo las tecnologías digitales facilitan distintas formas de abuso y explotación sexual contra menores de edad, y en orientar respuestas de prevención, protección y atención, de acuerdo con los organizadores.

Las cifras de la Fiscalía capitalina y el análisis de especialistas muestran que la violación tumultuaria ha registrado un incremento en los últimos años en la Ciudad de México.

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