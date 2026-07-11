Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)

Dejando de lado la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT), el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ya dejó claro que la senadora Ruth González podría ser la mejor carta del Partido Verde para encabezar la candidatura en las próximas elecciones de 2027. Durante un evento público, el pasado 9 de julio, la destacó frente a miles de militantes:

“Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar San Luis Potosí como cuida a sus hijos”.

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Ruth González se adelanta y se perfila para gobernar SLP

En el mitin que tuvo como fin la celebración de los 20 años del movimiento gallardista -como el gobernador nombra al movimiento encabezado por él y su padre, Ricardo Gallardo Juárez-, el mandatario abrazó a quien también es su esposa y le cedió el micrófono, al tiempo que los asistentes le gritaban: “¡Gobernadora! ¡Gobernadora!”.

Con un discurso similar al de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que busca separarse de la alianza oficialista, la senadora aseguró que en San Luis Potosí “Es tiempo de mujeres”, resaltando su valor y las labores que desempeñan, por lo que se dijo lista para gobernar la entidad:

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“Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras, las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”.

Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)

Y como si ya estuvieran corriendo los tiempos electorales, la legisladora del Verde aseguró que el cambio comenzó en el estado inicio cuando su esposo asumió la gubernatura, por lo que, aseguró que la línea política debe continuar y ella, “es el mejor perfil” para seguir con el proyecto.

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El Verde se salta encomienda de la presidenta y postulará a familiares en 2027

El caso de San Luis Potosí ha dividido a la alianza oficialista, debido a la diferencia de perspectivas y connotaciones que cada partido le da a la palabra “nepotismo”, aunque este término es precisado en la ley, los políticos que apoyan a Ruth González afirman que no se cae en esa práctica debido a que de llegar a ser la titular del Ejecutivo Estatal sería por medio del voto ciudadano y no por “imposición” de Ricardo Gallardo.

Al finalizar su discurso, la senadora lanzó una consigna que ya evidencia el respaldo que tiene por parte del partido del Tucán para lanzarse el próximo año como candidata: “Esto apenas comienza, nos vemos en el 2027, porque vamos a ganar”.

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Cabe destacar que el mes pasado, la presidenta volvió a aclarar que no está de acuerdo con usar el nepotismo y la equidad de género a modo, recordando que Morena será el único partido que aplicará la Ley antinepotismo el próximo año:

“No estoy de acuerdo con que se proponga a un familiar directo y tampoco con que se use el cambio en el caso de género para justificar que vaya una persona u otra persona... A la gente no le gusta que sea el familiar el que se quede, pero ya depende de cada partido político... No estoy de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular”.

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Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

Pese a que la mandataria mexicana ha enfatizado que no está de acuerdo con que alguno de los partidos de la alianza postulen a familiares en los próximos comicios, el Verde se ha desmarcado de sus aliados en San Luis Potosí para poder llevar a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura, dejando de lado cualquier opinión presidencial.