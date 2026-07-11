México

Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027

El Partido Verde Ecologista de México podría proponer a la esposa de Ricardo Gallardo para la candidatura a la gubernatura en 2027

Guardar
Google icon
Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)
Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)

Dejando de lado la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT), el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ya dejó claro que la senadora Ruth González podría ser la mejor carta del Partido Verde para encabezar la candidatura en las próximas elecciones de 2027. Durante un evento público, el pasado 9 de julio, la destacó frente a miles de militantes:

Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar San Luis Potosí como cuida a sus hijos”.

PUBLICIDAD

Ruth González se adelanta y se perfila para gobernar SLP

En el mitin que tuvo como fin la celebración de los 20 años del movimiento gallardista -como el gobernador nombra al movimiento encabezado por él y su padre, Ricardo Gallardo Juárez-, el mandatario abrazó a quien también es su esposa y le cedió el micrófono, al tiempo que los asistentes le gritaban: “¡Gobernadora! ¡Gobernadora!”.

Con un discurso similar al de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que busca separarse de la alianza oficialista, la senadora aseguró que en San Luis Potosí “Es tiempo de mujeres”, resaltando su valor y las labores que desempeñan, por lo que se dijo lista para gobernar la entidad:

PUBLICIDAD

“Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras, las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”.

Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)
Gobernador de San Luis Potosí destapa a Ruth González como su sucesora y marca distancia de Morena y el PT rumbo a 2027. (Foto: PVEM)

Y como si ya estuvieran corriendo los tiempos electorales, la legisladora del Verde aseguró que el cambio comenzó en el estado inicio cuando su esposo asumió la gubernatura, por lo que, aseguró que la línea política debe continuar y ella, “es el mejor perfil” para seguir con el proyecto.

El Verde se salta encomienda de la presidenta y postulará a familiares en 2027

El caso de San Luis Potosí ha dividido a la alianza oficialista, debido a la diferencia de perspectivas y connotaciones que cada partido le da a la palabra “nepotismo”, aunque este término es precisado en la ley, los políticos que apoyan a Ruth González afirman que no se cae en esa práctica debido a que de llegar a ser la titular del Ejecutivo Estatal sería por medio del voto ciudadano y no por “imposición” de Ricardo Gallardo.

Al finalizar su discurso, la senadora lanzó una consigna que ya evidencia el respaldo que tiene por parte del partido del Tucán para lanzarse el próximo año como candidata: “Esto apenas comienza, nos vemos en el 2027, porque vamos a ganar”.

Cabe destacar que el mes pasado, la presidenta volvió a aclarar que no está de acuerdo con usar el nepotismo y la equidad de género a modo, recordando que Morena será el único partido que aplicará la Ley antinepotismo el próximo año:

“No estoy de acuerdo con que se proponga a un familiar directo y tampoco con que se use el cambio en el caso de género para justificar que vaya una persona u otra persona... A la gente no le gusta que sea el familiar el que se quede, pero ya depende de cada partido político... No estoy de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular”.

Ruth González PVEM senadora SLP
Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

Pese a que la mandataria mexicana ha enfatizado que no está de acuerdo con que alguno de los partidos de la alianza postulen a familiares en los próximos comicios, el Verde se ha desmarcado de sus aliados en San Luis Potosí para poder llevar a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura, dejando de lado cualquier opinión presidencial.

Temas Relacionados

MorenaPTPVEMSLPRicardo GallardoRuth GonzálezElección2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No sería el Chelsea: este es el club inglés en Champions que se habría lanzado por Julián Quiñones

El Al-Qadisiya renovó al atacante tras su título de goleo en la liga saudí, buscando asegurarlo con un contrato hasta 2029 y una rescisión millonaria

No sería el Chelsea: este es el club inglés en Champions que se habría lanzado por Julián Quiñones

¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

Durante la emisión de “Los Protagonistas” dio pistas sobre el futuro del presentador tras su polémica por sus comentarios sobre perros

¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de julio

Profeco emita alertas de revisión: qué modelos de autos están afectados y que hacer si tu auto está en la lista

Propietarios pueden agendar servicio gratuito para corregir riesgos reportados en la Revista del Consumidor. Profeco monitorea que no haya cobros indebidos y orienta a través de teléfonos y correos oficiales en México

Profeco emita alertas de revisión: qué modelos de autos están afectados y que hacer si tu auto está en la lista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Los arrestados portaban armas y presunta droga, en medio de la disputa entre células delictivas por el control de la zona

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Reportan fuerte operativo de la Marina en El Zapote de los Cázares, Sinaloa

Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

Hallan cadáver dentro de un tambo azul en Los Valles, Tijuana: la víctima estaba atada de pies

Caen cuatro de la Anti Unión Tepito en plena guerra para controlar la zona centro de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

Wendy Guevara presume que Rosalía le manda audios por redes sociales

Llega la serie mexicana “No Tengo Miedo”, con un retrato de la otra cara del país durante el mundial 86

Santos Bravos estrena programa de variedades: cuándo y dónde verlo en México

Galilea Montijo rompe en llanto al revelar por qué su hijo vive con su ex esposo: “Duele muchísimo”

DEPORTES

No sería el Chelsea: este es el club inglés en Champions que se habría lanzado por Julián Quiñones

No sería el Chelsea: este es el club inglés en Champions que se habría lanzado por Julián Quiñones

¿Dejarán el Nido? Club América saldría de Coapa para mudarse a Santa Fe

De ser víctima de racismo en España al ícono más grande del futbol mexicano: Hugo Sánchez celebra su cumpleaños 68

Embajador de Noruega en México invita a la afición del Tri a apoyar a su selección ante Inglaterra

FIFA investigaría a México por el grito prohibido en el Mundial 2026: la FMF podría enfrentar una dura sanción