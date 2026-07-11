Circulaban en sentido contrario y terminaron detenidos con casi una tonelada de metanfetamina en Tecate

Elementos del Ejército aseguraron 969.75 kilogramos de cristal durante un patrullaje en Tecate, Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres señalados por su probable responsabilidad en el transporte de casi una tonelada de clorhidrato de metanfetamina, conocido como cristal, luego de ser detenidos durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Tecate, Baja California.

Los imputados fueron identificados como David “N”, Manuel “N”, Aldo “N” y Erick “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos.

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De acuerdo con la información difundida por la FGR, el aseguramiento ocurrió durante patrullajes de vigilancia realizados por personal militar en calles de Tecate, donde detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario, una infracción al reglamento de tránsito que motivó la intervención de los elementos castrenses.

Una infracción de tránsito derivó en el hallazgo del cargamento

Tras marcar el alto al conductor, los militares realizaron una inspección preventiva al vehículo y localizaron diversos paquetes tanto en la batea como en el interior de la camioneta.

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En total fueron aseguradas 31 cajas y nueve mochilas que contenían una sustancia con las características propias del clorhidrato de metanfetamina.

La droga era transportada en 31 cajas y nueve mochilas dentro de una camioneta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del pesaje correspondiente, las autoridades determinaron que el cargamento ascendía a 969.75 kilogramos de cristal, una de las drogas sintéticas de mayor producción y tráfico por parte de organizaciones criminales en México.

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Los cuatro ocupantes de la unidad fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada y el vehículo utilizado para su transporte.

FGR obtuvo la vinculación a proceso

La dependencia informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), integró la carpeta de investigación y presentó ante un juez de control los datos de prueba recabados durante las primeras diligencias.

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Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los señalados permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal.

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Los cuatro detenidos fueron vinculados a proceso por un delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta con nuevas diligencias, peritajes y otros elementos probatorios.

Continúan las investigaciones

El aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes de metanfetamina registrados recientemente en Baja California, entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su cercanía con la frontera entre México y Estados Unidos.

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Aunque la FGR no dio a conocer el destino que tendría el cargamento ni informó si los detenidos están relacionados con alguna organización criminal en particular, las investigaciones continuarán durante los próximos meses para determinar el origen de la droga, la ruta de traslado y la posible participación de otras personas en la operación.

Mientras tanto, los cuatro imputados permanecerán sujetos al proceso penal conforme avancen las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.