Wendy Guevara presume que Rosalía le manda audios por redes sociales

Créditos: (Cross Flowers/ Infobae México)(REUTERS/Jack Taylor)

Rosalía le envió un audio a Wendy Guevara por Instagram en el que se declara fanática de la influencer y comediante mexicana, una confesión que la propia Wendy mostró en una transmisión en vivo y que desató rumores de una posible aparición de la cantante española en México durante agosto, cuando el LUX Tour toca cinco fechas en el Palacio de los Deportes.

El vínculo entre ambas figuras se hizo público a través de la cuenta de Guevara. En el audio, la cantante catalana le dice sin rodeos: “Wendy, tú no sabes, yo soy fan tuya, la más fan tuya que hay, no sabes cómo me río con los videos tuyos”. El mensaje circuló de inmediato en redes sociales y generó reacciones en miles de seguidores de las dos artistas.

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Wendy Guevara podría aparecer en el confesionario del LUX Tour en México

Wendy Guevara. Foto: (Wendy Guevara/FB)

Tras la difusión del audio, los rumores apuntan a que Wendy Guevara podría ser invitada al confesionario de alguno de los conciertos que Rosalía ofrecerá en el país el próximo mes. El confesionario es un espacio dentro del show donde la artista interactúa con figuras invitadas o con el público, y se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira.

La presencia de Guevara en ese espacio encajaría con el perfil de la gira: un espectáculo de alta producción que mezcla música, teatralidad y referencias a la cultura popular latinoamericana. Por ahora, ni la producción de Rosalía ni el equipo de Guevara han confirmado nada.

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El LUX Tour llega a México con siete funciones en agosto

Rosalía en su LUX Tour (The New York Times)

Rosalía arriba a México este agosto con una de las giras más ambiciosas de su carrera. La primera parada es en Guadalajara, con dos funciones en la Arena VFG los días 15 y 16 de agosto. El 19 del mismo mes toca en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

La Ciudad de México concentra la mayor parte de la visita: cinco conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes, los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. En total, siete fechas en territorio mexicano dentro de la misma gira.

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El LUX Tour arrancó en Estados Unidos en junio de 2026, con presentaciones en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, el United Center de Chicago y el Kia Forum de Los Ángeles. Antes de llegar a México, la gira recorrió Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

Wendy Guevara, de La Casa de los Famosos a la agenda internacional

Foto: (FB/Wendy Guevara)

La popularidad de Guevara desbordó las fronteras de la televisión mexicana desde su victoria en La Casa de los Famosos México en 2023. Su presencia en plataformas digitales, su lenguaje y sus videos la convirtieron en un referente de la comedia popular en español, con alcance en toda América Latina y entre comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.

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Que una figura de la talla de Rosalía la mencione públicamente como referente de entretenimiento confirma el peso que Guevara tiene más allá del espectáculo nacional. El audio de Instagram es, en ese sentido, un reconocimiento transatlántico que pocos influencers mexicanos han recibido de manera tan directa y espontánea.

La posibilidad de que ambas compartan escenario —aunque sea brevemente, en el formato del confesionario— mantiene a sus bases de seguidores pendientes de cualquier anuncio oficial durante las próximas semanas.

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