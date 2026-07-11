Hallan cadáver dentro de un tambo azul en Los Valles, Tijuana: la víctima estaba atada de pies

Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre sin vida fue hallado al interior de un tambo de plástico de color azul sobre el bulevar García, a la altura de la entrada al fraccionamiento Los Valles, en la delegación Natura de Tijuana, la tarde del viernes 10 de julio de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo vestía únicamente ropa interior de colr rojo y tenía los pies atados con cinta gris, señales que evidencian huellas de violencia.

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El hallazgo en el bulevar García

La alerta llegó al número de emergencias alrededor de las 13:36 horas. Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al cruce del bulevar García con el bulevar 2000 y confirmaron el hallazgo.

Durante un recorrido de vigilancia, los propios oficiales municipales observaron el contenedor abandonado en la vía pública y decidieron inspeccionarlo. Al abrir el tambo, encontraron a la persona sin vida en su interior.

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Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De inmediato, las autoridades acordonaron el área con apoyo de personal del Ejército Mexicano para preservar la escena del crimen. La medida buscó evitar la alteración de cualquier indicio antes de la llegada de los especialistas.

Las diligencias de la Fiscalía y Servicios Periciales

Agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales llegaron al lugar para iniciar el procesamiento de la escena. Su trabajo se centró en la recolección de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

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Los peritos levantaron las evidencias disponibles en torno al tambo y en el área inmediata del bulevar. El objetivo es reconstruir la secuencia de hechos que derivó en el abandono del cuerpo en ese punto de la ciudad.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Ahí se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

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Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pista de la camioneta gris

De manera extraoficial trascendió que una camioneta Nissan Murano de color gris podría estar vinculada con el abandono del cuerpo. Se presume que los posibles responsables viajaban a bordo de ese vehículo al momento de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna persona ha sido detenida en relación con el caso. Las autoridades tampoco han confirmado oficialmente la información sobre el vehículo.

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La víctima permanece sin identificar

La identidad del hombre hallado en el tambo se desconoce. La víctima permanece en calidad de no identificada mientras el Semefo avanza en los procedimientos forenses.

Las autoridades no han difundido ningún rasgo físico adicional que permita a familiares reconocerla. Cualquier información que contribuya a su identificación puede ser reportada a la Fiscalía General del Estado.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana supera los 480 homicidios en 2026

Este hallazgo se suma a una cifra que no cede: Tijuana acumula más de 480 homicidios en lo que va del año 2026. La marca ubica a la ciudad entre las de mayor violencia letal del país.

El caso del bulevar García reúne varios elementos que las autoridades deben resolver: la identidad de la víctima, el origen del tambo azul y el paradero de la camioneta Nissan Murano gris señalada de manera extraoficial.

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La Fiscalía General del Estado tiene en su poder los indicios recabados por Servicios Periciales en la escena. De esa evidencia depende, en gran medida, el avance de las investigaciones.

La víctima fue trasladada al Semefo, donde la necropsia de ley determinará la causa exacta de la muerte. Ese resultado será uno de los primeros datos concretos que las autoridades podrán confirmar públicamente.

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Hasta ahora, ninguna persona permanece detenida y la identidad del hombre sigue sin establecerse. La Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre el avance del caso.