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Embajador de Noruega en México invita a la afición del Tri a apoyar a su selección ante Inglaterra

La relación entre ambas aficiones quedó sellada con un emotivo gesto de Dag Nylander desde las montañas de su país

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Para el diplomático, la relación entre ambos países es muy estrecha y quedó fortalecida durante esta Copa del Mundo.
Para el diplomático, la relación entre ambos países es muy estrecha y quedó fortalecida durante esta Copa del Mundo. (IG Embajada de Noruega en México)

Pese a que México ya no se encuentra participando en el torneo, un mensaje por parte del embajador en nuestro país para a la afición mexicana apareció antes del partido entre Noruega e Inglaterra del Mundial 2026, luego del apoyo que la fanaticada azteca ha mostrado a la selección escandinava durante la justa.

Dag Nylander, embajador de Noruega en México, compartió un video en redes sociales previo al duelo de cuartos de final de este sábado 11 de julio. En el mensaje expresó su expectativa por el encuentro y dedicó unas palabras a los aficionados mexicanos.

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Nylander se presentó desde su país y aludió al vínculo que se ha formado con seguidores en México. “Soy el embajador de Noruega en México, ahora en vacaciones en las montañas de Noruega, esperando el partido con Inglaterra este sábado, pero siempre con México en mi corazón”.

Infundado en los colores de nuestro país, el embajador envió un mensaje para todos los seguidores de Haaland y compañía durante este duelo.
Infundado en los colores de nuestro país, el embajador envió un mensaje para todos los seguidores de Haaland y compañía durante este duelo. (Captura de video)

El mensaje del embajador antes del duelo

El video fue difundido en medio de la cercanía que surgió entre ambas aficiones durante el Mundial 2026. En sus palabras, el diplomático señaló que se encuentra de vacaciones en Noruega, a la espera del partido.

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El torneo también dejó muestras de apoyo de la afición mexicana hacia otras selecciones. Entre ellas figuran Irán, Japón, Marruecos y, más recientemente, Noruega.

El embajador difundió el mensaje como una muestra del trato amistoso que se ha generado entre ambos países. Además, subrayó que mantiene a México en su corazón.

El diplomático se está preparando para el partido más importante del Mundial 2026. (IG Dag Nylinder)

Hora, sede y panorama del partido

El duelo de cuartos de final se disputará en el Estadio Miami, en Florida, este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México), partido que será transmitido en nuestro país a través de televisión abierta desde el canal 5 y el canal 7 de TV Azteca.

El ganador obtendrá el tercer boleto a las semifinales y se enfrentará al ganador entre el ganador de la llave de Argentina y Suiza. Antes de ese cruce, Francia y España ya aseguraron su lugar en la siguiente fase del Mundial 2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Los reflectores del fútbol mundial se trasladan este sábado 11 de julio al Estadio Miami (Hard Rock Stadium), escenario de un enfrentamiento inédito e histórico: Noruega e Inglaterra se ven las caras por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA, disputando un boleto de oro hacia las semifinales del torneo.

Noruega: la rebelión vikinga que tumbó a Brasil

El conjunto escandinavo llega a esta cita con la moral por las nubes tras firmar una de las mayores hazañas en la historia reciente de los mundiales. En los Octavos de Final, guiados por la contundencia de su capitán, los noruegos eliminaron a la pentacampeona Brasil con un sorpresivo 2-1.

  • La figura clave: Erling Haaland llega encendido tras marcar un doblete ante la Canarinha. Su potencia física ha sido calificada por el propio Harry Kane como la de “una bestia”, y los ingleses reconocen que frenarlo será el gran dilema táctico del partido.
  • El cerebro: Respaldando a la potencia de Haaland, Martin Ødegaard llega como el eje conductor de un grupo bautizado por su prensa local como “25 vikingos y un mago”, capaces de resistir en bloque bajo y golpear con transiciones feroces.

Inglaterra: sobrevivientes del caos ante el anfitrión

Por su parte, los Three Lions avanzaron a los cuartos de final tras superar una auténtica prueba de fuego en el Estadio Azteca. El cuadro dirigido por Thomas Tuchel viene de imponer su jerarquía al vencer 3-2 a los anfitriones, México, en un partido de alta tensión donde supieron silenciar la presión local.

  • La respuesta al caos: Jude Bellingham se erigió como el héroe de la eliminatoria ante el Tri al marcar un doblete de antología. Junto con la experiencia de Harry Kane desde los once pasos, Inglaterra demostró pegada y madurez en momentos límite.
  • La revancha de Tuchel: El técnico alemán volverá a encontrarse en el banquillo con el árbitro central designado, el francés Clément Turpin, colegiado con el que tuvo roces severos en el pasado a nivel de clubes europeos, lo que le añade un ingrediente extra de morbo táctico al manejo del partido.

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