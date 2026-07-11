¿Pedro Sola dejará Ventaneando? El Capi Pérez desata rumores con un inesperado mensaje

Durante la emisión de “Los Protagonistas” dio pistas sobre el futuro del presentador tras su polémica por sus comentarios sobre perros

El comediante Carlos “El Capi” Pérez volvió a dar de qué hablar luego de bromear en televisión sobre la polémica que enfrenta Pedro Sola, desatando especulaciones entre los seguidores de Ventaneando sobre una posible salida del conductor de TV Azteca.

Los comentarios del comediante circularon rápidamente en redes sociales ante la posibilidad de un posible despido del conductor de Ventaneando, programa en el que lleva 30 años.

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¿Qué dijo El Capi Pérez?

Durante el programa, “El Capi” habló sobre la posibilidad de obtener un “contrato vitalicio” en TV Azteca, ya que se liberará una vacante.

Caracterizado como “Margarita McKenzie”, encargada de recursos humanos, y haciendo burla a Cristian Martinoli, “El Capi” Pérez abordó la situación que vive Pedro Sola.

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El comediante aseguró que no había problema por mencionar el contrato que posee el narrador, además de mencionar que había uno nuevo disponible, el contrato de Pedro Sola.

“El contrato vitalicio se va a lograr. Sobre todo porque nos queda uno disponible, el de Pedro Sola, ya no lo vamos a tener. No se crean, tenemos otro”, mencionó El Capi.

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Los alumnos de La Academia se llevaron una sorpresa con la visita de Capi Pérez Foto: IG@soymargaritavla

Esto solo aviva los rumores sobre las posibles sanciones que traerán las declaraciones de Sola durante la emisión de Ventaneando.

Sin embargo, todo fue una broma, ya que aún no existe una pronunciación oficial sobre las acciones que se tomaran en contra de Pedro Sola.

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A pesar de que un gran número de personas piden el despido inmediato del presentador debido a sus “macabras” declaraciones, la realidad es que la televisora aún no se pronuncia al respecto.

¿Cuál es la postura de TV Azteca?

La postura oficial de Tv Azteca respecto a las declaraciones de Pedro Sola, sobre envenenar perros, se basa únicamente en la respuesta que dio Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, a través de redes sociales.

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Salinas Pliego, a través de la red social X, calificó los comentarios del conductor como “lamentables”, sin embargo, no anunció sanción alguna.

(Captura de pantalla/X)

En su publicación, Ricardo Salinas no respondió a las exigencias de los usuarios y activistas sobre tomar medidas internas en contra de Pedro sola.

“Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública”, mencionó en otra publicación.

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Para concluir comentando que en ninguna de sus empresas esta permitido el maltrato animal, ni fomentar la violencia en contra de cualquier ser vivo. Los castigos o sanciones aún no han sido anunciadas, pero se espera que la televisora lo haga pronto, principalmente por la controversia que se generó.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Pedro Sola?

La controversia, que también involucró a la conductora Pati Chapoy, comenzó durante una emisión del programa Ventaneando.

Pedro Sola expresó su rechazo a la presencia de perros en tiendas, supermercados y restaurantes, afirmando que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

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Estas palabras, pronunciadas, ante las risas de Pati Chapoy, escalaron cuando Sola añadió que también sentía deseos de “darles un balazo a los dueños” que pasean a sus mascotas en carriola.

Pedro Sola y Pati Chapoy enfrentan la cancelación digital. (Infobae México especial)

Las disculpas de Sola

Días después de la polémica, Pedro Sola leyó una disculpa pública en Ventaneando, reconociendo que sus palabras fueron una falta de empatía y que no había sido consciente del impacto.

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Atribuyó su actitud a la generación a la que pertenece y aseguró que siente vergüenza por el episodio, prometiendo “educarse” sobre el tema.

Por su parte, Pati Chapoy no ofreció disculpas por haber aplaudido el comentario en el programa.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

A pesar del gesto, la disculpa fue recibida con escepticismo por parte de la opinión pública y activistas, quienes consideraron sus disculpas como falsas y contradictorias.

La disculpa fue insuficiente y señalaron que el daño ya estaba hecho, por lo que continúan las exigencias de sanción, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción disciplinaria contra el conductor.