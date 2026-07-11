“En el próximo Mundial, vas a meter gol”: el emotivo mensaje de unos niños a la “Hormiga” González que se hizo viral en redes

La Hormiga se tomó el tiempo de atender a sus fans. (Captura de pantalla)

Apenas unos días después de la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, un momento espontáneo fuera de las canchas se robó la atención de los aficionados.

Armando “Hormiga” González protagonizó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde un grupo de niños le expresó su admiración durante un encuentro en California, mientras el delantero mexicano disfrutaba de sus vacaciones.

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Lo que parecía ser una simple petición de autógrafos terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados entre la afición mexicana por el mensaje que recibió el delantero de Chivas, considerado una de las principales promesas ofensivas del futbol nacional.

“En el próximo Mundial vas a meter gol”: el mensaje que conmovió a la “Hormiga”

En el video, compartido por distintas cuentas deportivas, se observa a Armando González conviviendo con varios niños, firmando playeras y tomándose fotografías. Mientras el delantero atiende a los pequeños aficionados, uno de ellos le dice con total naturalidad: “En el próximo Mundial vas a meter gol”.

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(redes sociales)

La frase provocó una sonrisa inmediata en el atacante, quien agradeció el gesto antes de continuar saludando a los presentes.

El momento fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a compartir el clip, destacando la inocencia del niño y la confianza depositada en uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse como referente del ataque mexicano rumbo al siguiente ciclo mundialista.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos aficionados calificaron el momento como uno de los más emotivos tras la eliminación de México, otros señalaron que el comentario refleja la esperanza que existe alrededor de una nueva generación de futbolistas más “humildes”.

González disputó su primera Copa del Mundo este verano y todavía tiene margen para llegar con mayor experiencia a la edición de 2030.

El mexicano está de vacaciones antes de reportar con Chivas. @hormiga_glez

La “Hormiga” ya apunta al siguiente proceso

Más allá del video viral, Armando González atraviesa el momento más importante de su carrera profesional.

Después de convertirse en una de las grandes figuras de Chivas durante la temporada 2025-26, el delantero se ganó un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 gracias a su capacidad goleadora y a las actuaciones que lo colocaron entre los atacantes más destacados de la Liga MX.

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Previo a la Copa del Mundo, la “Hormiga” también logró marcar su primer gol con la Selección Mexicana en un partido amistoso, confirmando que su crecimiento no solo se limita al Guadalajara.

Además, durante el torneo fue considerado una de las apuestas de renovación del Tri, compartiendo convocatoria con jóvenes como Gilberto Mora y Mateo Chávez dentro de un proyecto que busca rejuvenecer al combinado nacional.

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Aunque su participación mundialista no estuvo acompañada de un gol, su nombre continúa apareciendo entre los futbolistas con mayor proyección del futbol mexicano e incluso ha sido relacionado con un posible salto al futbol europeo gracias a la temporada que firmó con el conjunto rojiblanco.

El mensaje del pequeño aficionado quedó como una anécdota que trasciende el resultado deportivo. En un entorno donde las críticas suelen dominar después de un Mundial, el gesto recordó que también existe ilusión por el futuro de la Selección Mexicana.

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Para Armando González, aquellas palabras pronunciadas en California representan más que un deseo: son el reflejo de la expectativa que muchos aficionados tienen sobre su carrera y la confianza de que, cuando llegue la próxima Copa del Mundo, pueda convertirse en uno de los protagonistas del ataque mexicano.