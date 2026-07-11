Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

El detenido refirió ser originario del estado de Chiapas. Crédito: FESC

Una operación coordinada entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó la noche del viernes 10 de julio en la detención de un hombre que portaba un arma corta y 600 dosis de metanfetamina en la Zona Norte de Tijuana.

Informes de inteligencia señalaron que el sujeto presuntamente se encargaba del trasiego de droga a distintos puntos de venta del sector.

El detenido fue identificado como Kenyi Ernesto “N”, de 29 años y originario de Escuintla, Chiapas. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones para definir su situación jurídica, debido al arma de calibre prohibido que portaba.

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Agentes detectaron actitud evasiva sobre la calle Artículo 123

Los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas del viernes 10, cuando las tres corporaciones realizaban recorridos de prevención sobre la calle Artículo 123, en la Zona Norte de Tijuana.

Durante esos recorridos, oficiales de la FESC observaron a un individuo que, al notar la proximidad de las unidades oficiales, adoptó una actitud evasiva.

Presuntamente el hombre arrojó algo al suelo antes de intentar huir. Reportes oficiales señalan que agentes lo interceptaron de forma inmediata y le explicaron el motivo de la intervención.

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Fue entonces cuando se identificó como Kenyi Ernesto “N”, de 29 años, originario del estado de Chiapas.

El objeto arrojado era una pistola Springfield Armory calibre 9 milímetros

Al inspeccionar el objeto que Kenyi Ernesto “N” había lanzado al suelo, los oficiales confirmaron que se trataba de un arma de fuego corta marca Springfield Armory, calibre 9 milímetros.

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El arma contaba con un cargador abastecido con 5 cartuchos útiles, lo cual representaba un riesgo latente para la seguridad pública del área.

La revisión precautoria del sujeto también arrojó el hallazgo de una bolsa de color rojo entre sus pertenencias. Dentro de ella, los agentes localizaron 20 paquetes sellados al calor, cada uno con 30 envoltorios individuales, para un total aproximado de 600 dosis de metanfetamina, que fueron puestas bajo resguardo.

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La FESC retiró casi más de 400 armas de las calles de Baja California en el primer semestre del año

En lo que va de 2026, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana decomisó 200 armas largas de alto poder y 226 armas cortas en operativos focalizados contra objetivos delictivos en la entidad.

A esas cifras se suman 17 armas blancas, para un acumulado de 443 armas retiradas de circulación durante el primer semestre.

Los operativos que derivaron en esos decomisos también arrojaron la detención de sujetos dedicados al sicariato. En paralelo, los agentes aseguraron 585 cargadores y 12 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, materiales que formaban parte del arsenal con el que organizaciones criminales buscaban mantener poder operativo en distintas zonas del estado.

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Armas aseguradas en Baja California. Crédito: FESC

Según reportes oficiales, la FESC concentra sus acciones en el decomiso de armamento como estrategia para reducir los hechos de violencia: cada arma retirada de las calles representa, para la dependencia, un hecho delictivo menos. Bajo esa lógica, los operativos no se limitan a la detención de personas, sino que priorizan el desmantelamiento del equipamiento con el que operan las células criminales.

Las cifras del primer semestre se suman al anuncio realizado en días recientes por la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó sobre la destrucción de más de mil armas decomisadas al crimen organizado de Baja California. Ambas acciones forman parte de un esquema de coordinación institucional entre corporaciones estatales y federales que opera de forma permanente en la entidad fronteriza.

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