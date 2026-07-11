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Agente de Gilberto Mora aclara rumores de fichaje y solicita no cargar más presión sobre el joven de 17 años

La representante de la joya confirmó propuestas de clubes grandes tras su gran desempeño en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

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Rafaela Pimenta advirtió que un salto prematuro hacia Europa podría frenar innecesariamente el desarrollo de Morita en Xolos. REUTERS/Hannah Mckay
Rafaela Pimenta advirtió que un salto prematuro hacia Europa podría frenar innecesariamente el desarrollo de Morita en Xolos. REUTERS/Hannah Mckay

El nombre de Gilberto Mora se ha convertido en uno de los más comentados a pocos días del cierre de la participación de la Selección Mexicana el Mundial 2026.

Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana brilló con el Tri y ya depsierta el interés de clubes europeos de primer nivel.

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El jugador mexicano es una de las más grandes promesas del futbol azteca.
Con 17 años, Gilberto Mora brilló con el Tri en la Copa Mundial de la FIFA, despertando el interés de clubes europeos de primer nivel. (IG Gilberto Mora)

Ante la ola de rumores sobre un fichaje inmediato, su representante, Rafaela Pimenta, salió a aclarar la situación. La agente brasileña pidió calma, subrayando que el talento de Mora es evidente, pero que aún no es momento de cargarlo con responsabilidades que podrían frenar su desarrollo.

Rumores de fichaje y la postura de la agente de Gilberto

La agente confirmó en entrevista con Julio Ibáñez que sí existen acercamientos de clubes europeos, pero insistió en que la decisión llegará en el momento adecuado: “Está listo para todo. Quizás pueda ser difícil cambiar de país, idioma, casa, pero en la cancha es igual para todos cuando sabes jugar futbol”:

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  • Liverpool ya habría iniciado conversaciones para adelantarse a otros interesados.
  • Real Madrid y Barcelona mantendrían seguimiento constante sobre su evolución.
  • Arsenal también figura entre los clubes que han mostrado interés.
Rafaela Pimenta pide calma ante las ofertas de fichaje y afirmó que para que el mediocampista pueda brillar en el futuro tendrá que ir "paso a paso". (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Rafaela Pimenta pide calma ante las ofertas de fichaje y afirmó que para que el mediocampista pueda brillar en el futuro tendrá que ir "paso a paso". (AP Foto/Eduardo Verdugo)

De esta manera, se confirma que el interés internacional por “Morita” es real, pero que los tiempos marcarán el ritmo de su carrera. Mora no podrá emigrar hasta cumplir la mayoría de edad en octubre de 2026, lo que abriría la primera ventana real en enero de 2027.

Evitar la carga de un país

La representante fue clara al pedir que no se le cargue la responsabilidad de “salvar” al fútbol mexicano: “No me parece bien que pongamos a México en sus hombros. No porque él no quiera esa responsabilidad, sino porque tenemos que dejar que vaya un paso a la vez”.

México vs Argentina
La representante rechazó que se le ponga a Gilberto Mora la responsabilidad de “salvar” al futbol mexicano. REUTERS/Pablo Sanhueza

Pimenta recordó que Mora necesita experiencia y que cometer errores es parte natural de su formación. Así, su entorno busca protegerlo de expectativas irreales y darle espacio para crecer con “pasos firmes”, evitando que cada actuación se convierta en un examen sobre el destino de la Selección Mexicana.

Madurez en la cancha y futuro inmediato de Mora

Aunque Mora es joven, su desempeño en la Copa del Mundo demostró personalidad y calidad. “Cuando está en la cancha no hablamos de un chico. Un chico no puede jugar en el Azteca como lo ha hecho él. Entonces es un hombre en la cancha”.

Con clubes de la Premier League y LaLiga atentos, y con la primera oportunidad de salida en enero de 2027, el mediocampista se perfila como la próxima gran exportación del futbol mexicano.

Gilberto Mora, Selección Nacional
El contrato de Gilberto Mora con Xolos se extiende hasta 2029 y el mediocampista se perfila como pieza para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030. (Foto: IG@gil_morita)

Su contrato con Xolos se extiende hasta 2029, con cláusulas que facilitan una salida futura. El joven futbolista se perfila como pieza clave para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030.

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