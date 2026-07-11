México

Feria del Libro de Antropología e Historia 2026: cuándo es y qué habrá en el evento del INAH gratis

Además de novedades editoriales, el encuentro ofrece espacios sobre patrimonio, historia, museos, género, revistas académicas y música tradicional, junto con homenajes y un concurso fotográfico para asistentes

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Collage de cuatro imágenes con actuaciones musicales, una máscara folclórica, una mujer con libros y artesanías, y una infografía del 37 FILAH con objetos personales.
El encuentro literario especializado en ciencias antropológicas más grande de América Latina regresa a uno de los espacios culturales más visitados del país, en su edición número 37 desde que arrancó en 1989. (FILAH edición pasada/ Galería INAH).

El encuentro literario especializado en ciencias antropológicas más grande de América Latina regresa a uno de los espacios culturales más visitados del país, en su edición número 37 desde que arrancó en 1989

La 37 FILAH toma el Museo Nacional de Antropología del 13 al 23 de agosto con once días de libros, artesanías, música, cine y entrada completamente libre, según confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en sus canales oficiales.

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Cortesía INAH

Qué vas a encontrar

Un póster colorido con un perro chihuahua, un monumento central, una bolsa de tela, un billete morado, un teléfono, una batería, una pluma, un cuaderno, y logos de Cultura e INAH
Un póster ilustra los elementos esenciales para visitar la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. (INAH)

Más de un centenar de sellos editoriales nacionales e internacionales, presentaciones editoriales, coloquios, conferencias magistrales, conversatorios, talleres, ciclos de cine, foros académicos y foros artísticos. También artesanías y música en vivo.

La edición anterior —la 36ª, celebrada en septiembre de 2025— reunió más de 400 actividades en sus 11 días, entre ellas 191 presentaciones editoriales, 11 foros académicos y siete instalaciones museográficas temporales. Todo, sin costo de entrada.

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El tema que guía la edición 2026

Mujer de cabello castaño con flequillo sostiene tres libros. Detrás, hay un expositor con textiles, un maniquí con ropa tradicional y un cartel
Cada edición también cuenta con un país y un estado mexicano invitados de honor, lo que permite estrechar lazos culturales, académicos y artísticos con otras regiones. Para 2026, ambos invitados aún no han sido anunciados oficialmente. (INAH)

Este año la feria gira en torno a “Ciencias Antropológicas, Ciencias Formales y Nuevas Tecnologías”: un diálogo entre las humanidades y el avance tecnológico que atravesará foros, conferencias y presentaciones a lo largo de los 11 días.

Cada edición también cuenta con un país y un estado mexicano invitados de honor, lo que permite estrechar lazos culturales, académicos y artísticos con otras regiones. Para 2026, ambos invitados aún no han sido anunciados oficialmente.

Un premio que abre el telón

La agenda del mes incluye un recorrido por el Museo Nacional de Antropología que estará especializado en las infancias. Foto INAH
El encuentro literario especializado en ciencias antropológicas más grande de América Latina regresa a uno de los espacios culturales más visitados del país, en su edición número 37 desde que arrancó en 1989. (Foto INAH)

La inauguración del 13 de agosto incluye la entrega del XXVIII Premio Antonio García Cubas, el galardón que el INAH otorga anualmente a la mejor labor editorial en disciplinas antropológicas. Instaurado en honor del escritor y cartógrafo Antonio García Cubas (1832-1912), el premio recibió 111 propuestas en 2025 y 103 en 2024, lo que da cuenta de su crecimiento sostenido.

Compiten obras publicadas entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, en 11 categorías: Obra Científica, Obra de Divulgación, Novela Histórica, Obra Infantil, Obra Juvenil, Libro en Lenguas Originarias, Libro de Arte, Catálogo, Edición Facsimilar, Libro Electrónico Científico y Libro Electrónico de Divulgación.

La obra ganadora en cada categoría tendrá presencia en horario estelar dentro de la feria, mampara especial y una cápsula audiovisual producida por el INAH. Además, recibirá apoyo para presentaciones editoriales en espacios del instituto hasta diciembre de 2026.

Qué tipo de foros y actividades esperar

Un hombre de cabello trenzado y vestimenta multicolor toca tambores. A su lado, una máscara oscura con ojos rojos y cabello verde. Se observan micrófonos y focos de luz púrpura y naranja
Entre los espacios que han formado parte de ediciones recientes están el Foro Internacional de Música Tradicional (INAH)

La FILAH tiene una estructura consolidada de foros que se repite y enriquece cada año. Entre los espacios que han formado parte de ediciones recientes están el Foro Internacional de Música Tradicional, el Simposio Román Piña Chan, el Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural, la Jornada de Género, Equidad e Inclusión, el Foro de Revistas Académicas, el Foro de Historia, el Foro de Museos y el Festival de Cine Antropológico.

También hay talleres para todo público, homenajes a investigadores y figuras de la cultura, y un concurso fotográfico denominado Miradas sin tiempo.

Qué no puede faltarte

Tres músicos tocan guitarra, acordeón y violín en un escenario iluminado con luces de colores. Detrás se ve una batería Yamaha y una pantalla grande
La 36ª edición, en septiembre de 2025, recibió a Costa de Marfil y Tabasco, bajo el eje “Derechos y diversidad cultural”. Contó con más de 100 sellos editoriales, 191 presentaciones, 11 foros académicos y homenajes a figuras como el escritor marfileño Maurice Bandaman y los investigadores Leonel Durán y Marcus Winter, entre otros. (INAH)

El propio INAH lo resumió con humor en redes: tote bag para los libros nuevos, pluma para autógrafos, teléfono para grabar los conciertos, powerbank —“porque la batería nunca es suficiente”—, libreta para apuntar ideas y algo de efectivo para el pan de elote.

Cómo llegar

El Museo Nacional de Antropología está en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Las estaciones de Metro más cercanas son Auditorio y Chapultepec, ambas de la Línea 7.

El programa completo de actividades estará disponible en feriadelibro.inah.gob.mx.

Cómo han sido las ediciones recientes

La 35ª edición, en agosto de 2024, tuvo a Belice y Quintana Roo como invitados de honor, con el área maya y las transformaciones del Tren Maya como hilo conductor de sus 12 foros académicos. Reunió más de 400 actividades gratuitas.

La 36ª edición, en septiembre de 2025, recibió a Costa de Marfil y Tabasco, bajo el eje “Derechos y diversidad cultural”. Contó con más de 100 sellos editoriales, 191 presentaciones, 11 foros académicos y homenajes a figuras como el escritor marfileño Maurice Bandaman y los investigadores Leonel Durán y Marcus Winter, entre otros.

Ambas ediciones incluyeron instalaciones museográficas temporales, el Festival de Cine Antropológico, el Foro Internacional de Música Tradicional y la entrega del Premio Antonio García Cubas en la ceremonia inaugural.

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