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Sheinbaum supervisa presa el Tunal II en Durango, asegura que la mitad de la capital recibe agua contaminada por arsénico y flúor

La obra busca asegurar el suministro del líquido vital a más de 340 mil habitantes durante los próximos 50 años

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La presidenta explicó que la presa el Tunal II almacenará agua que se conducirá a la presa Guadalupe Victoria, donde se potabilizará antes de llegar a la ciudad. El objetivo es sustituir los pozos que actualmente abastecen a la mitad de la capital duranguense y que presentan contaminación por arsénico y flúor. (Crédito: Presidencia)

Durante su gira en Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la obra hidráulica “Tunal II”, junto al gobernador Esteban Villegas, con quien se mostró a través de un video visitando el lugar, donde precisó que el estado ha esperado 70 años por la presa, la cual ya se inició durante su sexenio.

Sheinbaum destaca presa para frenar suministro contaminado

Se estima que la obra beneficie a 350 mil habitantes de la ciudad de Durango con acceso a agua potable libre de arsénico y flúor. La presidenta explicó que la presa almacenará agua que se conducirá a la presa Guadalupe Victoria, donde se potabilizará antes de llegar a la ciudad. El objetivo es sustituir los pozos que actualmente abastecen a la mitad de la capital duranguense y que presentan contaminación por arsénico y flúor.

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La obra está a cargo de la empresa ICA y cuenta con la supervisión de la Conagua, encabezada por Efraín Morales. Sheinbaum destacó el uso de tecnología moderna para la fabricación del concreto de la cortina, que se transporta desde una planta de mezcla directamente al sitio de construcción mediante una banda.

El gobernador Esteban Villegas agradeció a Sheinbaum el arranque del proyecto: “Había setenta años que estuvieron buscando hacer esta presa y nunca se había podido hacer. Yo, a nombre de todos los duranguenses, quiero agradecerle el que se haga esta presa, porque son cosas que a veces no se ven, la gente no las ve, pero que las va a sentir en el día a día cuando le abran a la llave del agua y salga agua en su casa”.

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Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)
Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)

La presidenta respondió con la frase que sintetiza la magnitud de la espera: "Setenta años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo". Adelantó que la obra se concluirá en su sexenio en 2028.

Estas son las repercusiones en la salud por consumo de agua con arsénico

El consumo prolongado de agua con arsénico desencadena el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), una enfermedad reconocida hace más de un siglo. Sus primeras señales aparecen en la piel: hiperhidrosis, descamación y picazón en palmas y plantas. Con el tiempo se desarrollan manchas oscuras, lesiones verrugosas y, en etapas avanzadas, cánceres de tipo basocelular y espinocelular.

Los daños no se limitan a la piel. La exposición sostenida al arsénico eleva el riesgo de cáncer de pulmón, vejiga e hígado, además de provocar fibrosis pulmonar y polineuropatía sensitivo-motora, que afecta los nervios de las extremidades y compromete tanto el movimiento como la sensibilidad.

Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)
Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)

La OMS también vincula esta exposición con enfermedades cardiovasculares y diabetes, efectos que se manifiestan tras años de consumo de agua con concentraciones superiores a los 10 microgramos por litro.

La intoxicación aguda, en cambio, es poco frecuente y casi siempre resulta de accidentes o exposiciones laborales a grandes cantidades.

Por su parte, el flúor resulta tóxico desde una ingesta de 1 parte por millón (ppm), aunque los efectos pueden demorar más de 20 años en hacerse evidentes. Este elemento, altamente reactivo, se encuentra presente en productos cotidianos como té, pescado de mar, carnes, frutas, agua, así como en artículos utilizados como aditivos en pastas dentales, enjuagues bucales y recubrimientos antiadherentes de sartenes y hojas de afeitar, como el teflón.

Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)
Sheinbaum supervisa obra hidráulica el Tunal II en Durango: “70 años esperando esta presa y ahora ya la estamos haciendo”. (Foto: X/@EVillegasV)

Además, el flúor se ha empleado para reducir la caries dental. Estudios clínicos y experimentales han documentado que el flúor altera la morfología y la bioquímica cerebral, lo que repercute en el desarrollo neurológico y afecta funciones relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

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