Los mejores ejercicios para entrenar los femorales desde casa

Una mujer ejecuta un ejercicio de puente de glúteos sobre una colchoneta negra en el suelo de un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los femorales son uno de los grupos musculares más descuidados en las rutinas de entrenamiento en casa. Ubicados en la parte posterior del muslo, estos músculos intervienen en la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera, dos movimientos presentes en casi cualquier actividad física cotidiana. Trabajarlos con regularidad reduce el riesgo de lesiones y mejora el rendimiento en ejercicios como sentadillas, zancadas y carreras.

El error más común es concentrar el trabajo de pierna en cuádriceps y glúteos, y dejar los femorales como músculo secundario. El resultado es un desequilibrio muscular que con el tiempo se traduce en dolor lumbar, rodillas inestables y mayor probabilidad de desgarres. La buena noticia es que no se necesita ningún equipo para entrenarlos de forma efectiva.

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El peso corporal es suficiente para activar los femorales

Una mujer sobre una colchoneta azul demuestra el ejercicio de puente de glúteos en dos fases, mostrando los músculos abdominales, glúteos e isquiotibiales resaltados en rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puente de glúteos con énfasis femoral es el punto de partida. Acostado boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, se eleva la cadera hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Al bajar lentamente —entre tres y cuatro segundos por repetición— la carga se desplaza hacia la parte posterior del muslo. Tres series de 15 repeticiones activan el músculo de forma progresiva.

La variante con una sola pierna, conocida como puente unilateral, duplica la demanda sobre cada femoral. El pie de la pierna de trabajo permanece en el suelo; la otra se extiende en el aire. Este ejercicio también corrige asimetrías entre ambas piernas, un problema frecuente en personas que pasan muchas horas sentadas.

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El curl femoral en el suelo reemplaza a la máquina del gimnasio

Sin máquina ni polea, el curl femoral con toalla, liga o calcetines reproduce el movimiento de flexión de rodilla sobre el suelo. Acostado boca arriba con las piernas extendidas y los talones sobre una superficie lisa, se doblan las rodillas jalando los talones hacia los glúteos mientras la cadera se mantiene elevada. El regreso debe ser lento y controlado.

Este ejercicio trabaja los femorales en su función principal: la flexión de rodilla bajo carga excéntrica, que es el tipo de contracción donde el músculo es más propenso a lesionarse si no está entrenado. Dos o tres series de 10 repeticiones son suficientes para comenzar.

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El peso muerto rumano con mancuernas o sin equipo

Una mujer concentrada realiza un peso muerto rumano con una barra cargada en la sala de su casa, mostrando una opción efectiva para el entrenamiento de fuerza en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso muerto rumano entrena los femorales en su segunda función: la extensión de cadera. De pie, con las piernas casi extendidas, se inclina el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta, como si se quisiera tocar el suelo con las manos. El movimiento parte de la cadera, no de la cintura. Se regresa a la posición inicial contrayendo los femorales y el glúteo.

Sin mancuernas, el ejercicio funciona igual con el peso corporal. Con botellas de agua llenas, mochilas cargadas o cualquier objeto con peso manejable, la resistencia aumenta de forma gradual. Cuatro series de 12 repeticiones con dos segundos de bajada y uno de subida generan suficiente estímulo para el crecimiento muscular.

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La sentadilla sumo activa la cara interna del muslo posterior

(Captura de video: YouTube - TrainFTW)

La sentadilla sumo —con los pies más separados que el ancho de hombros y las puntas hacia afuera— recluta los femorales internos junto con los aductores. Al bajar, las rodillas siguen la dirección de los pies y la cadera desciende hasta quedar paralela al suelo. La subida debe ser explosiva.

Este ejercicio complementa al curl y al peso muerto porque trabaja el músculo desde un ángulo distinto. Incluirlo en la misma sesión garantiza una activación completa de toda la cadena posterior del muslo, desde la inserción en la rodilla hasta la unión con el glúteo.

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