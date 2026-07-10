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Esta fue la curiosa reacción de Haaland a la canción mexicana que le dedicaron

Agrupaciones locales llevaron el cántico del Manchester City al Mundial 2026 a través del pasito duranguense, el mariachi y la banda

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El atacante noruego suma siete tantos y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro contra Kylian Mbappe y Lionel Messi, mientras en México crece el respaldo digital. (Fotos: REUTERS-Daniel Becerril / Instagram)
El atacante noruego suma siete tantos y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro contra Kylian Mbappe y Lionel Messi, mientras en México crece el respaldo digital. (Fotos: REUTERS-Daniel Becerril / Instagram)

El impacto del Mundial 2026 no se ha limitado al césped. Erling Braut Haaland se ha colocado en el centro de un fenómeno musical y digital impulsado por la afición mexicana.

El noruego ha recibido dedicatorias musicales popularizadas en Europa que lo han convertido en tendencia nacional tras la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra.

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La Selección Mexicana cayó en octavos de final ante Inglaterra, por lo cual los aficionados ahora piden venganza a Haaland en los cuartos, donde es el siguiente rival de los Tres Leones. REUTERS/Paul Childs
La Selección Mexicana cayó en octavos de final ante Inglaterra, por lo cual los aficionados ahora piden venganza a Haaland en los cuartos, donde es el siguiente rival de los Tres Leones. REUTERS/Paul Childs

La respuesta del delantero a la versión mexicana de su canción selló el cruce cultural y encendió las redes sociales. El episodio dejó claro que el futbol y la música pueden unir a dos países en plena Copa del Mundo.

Del Manchester City al mariachi: la canción de Haaland toma sabor mexicano

El primer impacto del fenómeno fue la aparición de distintas versiones mexicanas del cántico de Haaland. Agrupaciones locales transformaron la melodía europea en piezas reconocibles para el público nacional.

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  • El tema original, basado en Moskau y popular en el Manchester City, fue adaptado al pasito duranguense, mariachi y banda.
  • La letra se modificó con frases como: “Haaland, Haaland, es azul como el papá. Ahora está en el Etihad. Ha-ha-ha-haaland, ¡ey! Haaland, Haaland, a Inglaterra va a golear y se llevará el Mundial”.
  • Banda La Prestigiosa llevó la canción al ámbito del regional mexicano y logró viralidad inmediata.

Banda La Prestigiosa llevó la canción de Haaland al regional mexicano, logrando viralidad inmediata. (Instagram/ @bandalaprestigiosa )

De esta manera, el fenómeno musical permitió a la afición mexicana mantener presencia en la fiesta mundialista pese a la eliminación de su selección.

La reacción de Haaland: “Les escucho”

La reacción de Erling Haaland llegó de inmediato. El delantero noruego utilizó sus redes para responder de manera directa al gesto de los mexicanos.

  • En Instagram, Haaland escribió: “Les escucho”, acompañado de un emoji de taco y la bandera de México.
  • El mensaje fue recibido como un guiño auténtico hacia los aficionados mexicanos y detonó miles de interacciones.
  • Usuarios interpretaron la respuesta como señal de simpatía, destacando la habilidad de Haaland.
Haaland respondió en Instagram con el mensaje “Les escucho”, junto a un emoji de taco y la bandera de México. (Instagram)
Haaland respondió en Instagram con el mensaje “Les escucho”, junto a un emoji de taco y la bandera de México. (Instagram)

Así, la respuesta de Erling Braut consolidó la alianza simbólica entre la afición mexicana y la Selección Noruega.

Noruega avanza y México lo celebra

El rendimiento de Noruega en la Copa Mundial ha sido uno de los temas centrales para la afición mexicana tras la eliminación del Tri. Haaland se transformó en referente y símbolo de la esperanza compartida.

  • Noruega avanzó a cuartos de final con siete goles de Haaland en cuatro partidos, colocándose en la pelea por la Bota de Oro contra Mbappe y Messi.
  • El apoyo mexicano se expresó con videos, memes y mensajes de aliento al delantero noruego.
Noruega avanzó a cuartos de final con siete goles de Haaland en cuatro partidos, con el respaldo de la afición mexicana para el paso a semifinales. REUTERS/Dylan Martinez
Noruega avanzó a cuartos de final con siete goles de Haaland en cuatro partidos, con el respaldo de la afición mexicana para el paso a semifinales. REUTERS/Dylan Martinez

En este sentido, el Mundial se ha jugado en la cancha, pero también en el entorno digital, con Haaland como puente entre ambas aficiones.

México, fuera de la competencia, mantiene viva la fiesta a través del respaldo a Noruega en un enfrentamiento de vida o muerte.

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