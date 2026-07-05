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¿Y si sí?: Pato O’Ward gana en Mid-Ohio y alimenta la ilusión de México rumbo al duelo contra Inglaterra

O’Ward se sumó a la racha de triunfos mexicanos este domingo 5 de julio

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(Pato O'Ward / Instagram)
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Pato O’Ward volvió a lo más alto de la IndyCar al conquistar el Gran Premio de Mid-Ohio 2026, resultado que significó su primera victoria de la temporada, la décima de su trayectoria en la categoría y su primer triunfo desde Toronto 2025.

El piloto mexicano de Arrow McLaren protagonizó un intenso duelo con su compañero Christian Lundgaard, a quien superó en la vuelta 42 para quedarse con el liderato y administrar la ventaja hasta la bandera a cuadros.

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Así fue la victoria de Pato O’Ward en Mid-Ohio

(Pato O'Ward / Instagram)
(Pato O'Ward / Instagram)

O’Ward partió desde la segunda posición, justo detrás de Christian Lundgaard, pero la carrera cambió en la vuelta 42 cuando ambos pilotos pelearon rueda a rueda por el liderato.

Los monoplazas de Arrow McLaren llegaron incluso a tocarse durante la maniobra, aunque el mexicano logró mantenerse por el exterior de la curva para completar el rebase y tomar la punta de la competencia.

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Después de la última parada en pits, O’Ward regresó a la pista con una ventaja de cuatro segundos sobre Lundgaard, diferencia que administró hasta cruzar primero la meta.

Con este resultado, el mexicano llegó a 10 victorias en IndyCar, quedando a solo una del récord de triunfos para un piloto mexicano en la categoría, marca que pertenece a Adrián Fernández.

Resultado del GP de Mid-Ohio 2026

  1. Pato O’Ward
  2. Christian Lundgaard
  3. Kyle Kirkwood
  4. Rinus VeeKay
  5. Alex Palou

Pato O’Ward se suma al buen augurio mexicano antes del México vs Inglaterra

(Pato O'Ward / Instagram)
(Pato O'Ward / Instagram)

Después de la carrera, O’Ward aseguró ante los medios sentirse emocionado por la victoria y reconoció que seguiría de cerca el partido entre México e Inglaterra.

El piloto incluso mencionó el ya popular “¿Y si sí?”, frase que se ha convertido en uno de los símbolos de la ilusión de la afición mexicana durante el Mundial 2026.

La victoria del regiomontano coincidió con el triunfo del ciclista mexicano Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de France, resultados que entre aficionados han sido tomados como un buen augurio para el compromiso que disputará el Tricolor este domingo.

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