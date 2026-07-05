México

El presidente nacional del PAN llama a llevar la unidad del Mundial a la agenda política del país

Jorge Romero Herrera afirma que el ánimo que rodea a la Selección puede servir para “construir un futuro mejor”

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Jorge Romero afirmó que el Mundial refleja que México tiene “esperanza, fuerza y capacidad de unirse”. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Jorge Romero afirmó que el Mundial refleja que México tiene “esperanza, fuerza y capacidad de unirse”. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, sostuvo este 5 de julio que el Mundial 2026 muestra que México “tiene esperanza, fuerza y capacidad de unirse” y llamó a trasladar esa unidad a la atención de los principales problemas del país, según un comunicado del partido.

Según un comunicado del PAN, Romero Herrera planteó que, así como millones de personas se agrupan para apoyar a la Selección Nacional, el país puede unirse para “recuperar la seguridad, fortalecer la economía, mejorar la salud, defender las libertades y reconstruir la confianza en las instituciones.

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México tiene esperanza. Lo vemos en cada familia que se reúne, en cada niña y niño que se emociona, en cada persona que cree que sí se puede. Esa misma fuerza que hoy nos une alrededor del futbol debe servirnos para recordar que también podemos unirnos para solucionar los problemas del país”, expresó el dirigente del PAN.

Romero Herrera añadió que México necesita “menos división y más propósito común; menos confrontación y más capacidad para construir soluciones desde la ciudadanía, los gobiernos, los partidos y la sociedad civil”, y afirmó que: “Cuando México se une, México puede; y el PAN está listo para poner de su parte”.

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PAN presenta una denuncia penal ante la FGJCDMX por cuatro muertes en los festejos de la Selección Mexicana

El PAN presentó una denuncia penal ante la FGJCDMX contra funcionarios del Gobierno de la CDMX por la muerte de cuatro personas durante los festejos de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, un caso que ya derivó en investigaciones ministeriales y en el anuncio de nuevos operativos para los próximos partidos del Mundial 2026.

La querella fue promovida por el diputado federal Federico Döring Casar, vocero del PAN en la capital, junto con Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Ambos pidieron que se investiguen las presuntas omisiones en la organización del evento masivo y que se definan responsabilidades.

Döring sostuvo que las autoridades convocaron a la ciudadanía con garantías de seguridad que, afirmó, no se cumplieron. En ese contexto declaró: “La negligencia de Clara Brugada ha dejado cuatro muertos. No basta con que nos digan que ahora reforzarán los operativos; el hecho es que aseguraron que existían protocolos de actuación y hoy, después de cuatro fallecimientos, anuncian que lo harán mejor.

Denuncia incluye a seis funcionarios del Gobierno capitalino

Federico Döring Casar y Priscila Vera Hernández impulsan la querella del PAN y piden investigar presuntas omisiones en la organización del evento masivo en CDMX. (Archivo Infobae)
Federico Döring Casar y Priscila Vera Hernández impulsan la querella del PAN y piden investigar presuntas omisiones en la organización del evento masivo en CDMX. (Archivo Infobae)

La denuncia del PAN mencionó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,, Myriam Urzúa; a la secretaria de Cultura, Ana Francis López; y al secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

El partido sostuvo que las autoridades tenían la obligación de garantizar medidas de protección civil, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica y coordinación entre dependencias para un evento de alta concentración. La exigencia central de la querella es que se esclarezca si hubo omisiones en la planeación y operación del festejo.

La cronología oficial reportó tres fallecimientos por asfixia en medio de las aglomeraciones. La cuarta víctima murió después de presentar una crisis convulsiva, intoxicación y un paro cardiorrespiratorio.

Priscila Vera afirmó que las disculpas públicas no sustituyen la obligación de investigar lo ocurrido y sancionar a quien resulte responsable. Héctor Barrera, secretario general del PAN en la capital, agregó que en los momentos de mayor concentración hubo personas desmayadas y con crisis de pánico, además de que el personal de seguridad y auxilio resultó insuficiente para atender la emergencia.

El diputado Daniel Chimal señaló que las autoridades no calcularon correctamente la magnitud de la asistencia ni aplicaron de forma adecuada los protocolos de Protección Civil.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, en los puntos habilitados para seguir el partido México contra Ecuador participaron alrededor de 1.4 millones de personas. Tras lo ocurrido, la administración capitalina anunció la prohibición de venta de alcohol, más personal operativo y la instalación de pantallas en distintos puntos para reducir la concentración en el Ángel de la Independencia.

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