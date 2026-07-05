¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de Inglaterra? Uno de ellos enfrentará a México

La visita de los Tres Leones a la Ciudad de México pone en escena a sus máximos anotadores, situando el foco mediático en su líder actual al frente del ataque. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

La trayectoria de la Selección de Inglaterra está marcada por una serie de emblemáticos goleadores que han dejado una huella profunda en el futbol mundial.

Cada generación ha contado con referentes que se han encargado de llevar el ataque inglés a lo más alto y que hoy inspiran a toda una nueva generación de jugadores.

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El cruce de este 5 de julio ante la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México pone en primer plano la tradición goleadora de Inglaterra. REUTERS/Annegret Hilse

El cruce de este 5 de julio ante México en el legendario Estadio Azteca los pone en primer plano, ya que uno de los integrantes del selecto grupo encabezará el ataque de los Tres Leones en una cita que reunirá pasado y presente en un solo escenario.

Los máximos goleadores ingleses de todos los tiempos

A lo largo de su historia, Inglaterra ha tenido figuras que han dejado cifras memorables. El listado de los máximos anotadores sintetiza décadas de talento:

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Harry Kane : 84 goles en 118 partidos.

Wayne Rooney : 53 goles en 120 partidos.

Bobby Charlton : 49 goles en 106 encuentros.

Gary Lineker : 48 tantos en 80 partidos.

Jimmy Greaves : 44 goles en 57 juegos.

Michael Owen : 40 goles en 89 apariciones.

Alan Shearer , Nat Lofthouse y Tom Finney : 30 goles cada uno.

Frank Lampard y Vivian Woodward: 29 tantos.

Wayne Rooney se mantuvo durante muchos años como el máximo anotador de Inglaterra, con 53 anotaciones. Reuters/Carl Recine

Estos nombres ilustran así la tradición goleadora inglesa y el estándar de excelencia que hoy encarna Hurrikane.

Harry Kane: de romper récords a brillar en el Mundial 2026

El máximo goleador histórico de Inglaterra logró superar a Wayne Rooney con un penal ante Italia el 23 de marzo de 2023. Con el paso de tres años logró consolidarse indiscutiblemente en el primer lugar.

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En Copas Mundiales , Kane acumula 13 goles , ubicándose entre los seis mejores artilleros en la historia del torneo .

En el Mundial 2026 , ya suma 5 tantos en sólo cuatro partidos , situándose como uno de los principales aspirantes a la Bota de Oro .

Sus goles recientes, incluidos los dos decisivos ante la República Democrática del Congo, permitieron que Inglaterra avanzara a octavos.

Harry Kane sumó ante República Democrática del Congo su quinto gol en 4 partidos de esta Copa del Mundo. REUTERS/Claudia Greco

La capacidad de Kane para aparecer en los momentos importantes ha sido clave para que el conjunto inglés mantenga sus aspiraciones por el título en un escenario históricamente adverso como el Estadio Ciudad de México.

El reto para la defensa mexicana y el Azteca

El encuentro ante la Selección Mexicana representa una prueba doble para Kane: mantener su racha goleadora y desafiar la portería en cero del Tricolor.

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La zaga mexicana, liderada por Johan Vásquez y César Montes, no ha recibido goles en este Mundial 2026 y buscará frenar a uno de los delanteros más letales de la competencia.

México solamente ha perdido dos veces en partidos en el Estadio Azteca , ninguna frente a equipos europeos.

La Selección Inglesa tiene un historial adverso en el recinto.

Inglaterra nunca ha vencido a México en el Coloso de Santa Úrsula en encuentros oficiales.

La zaga mexicana de Johan Vásquez y César Montes, invicta hasta ahora, tendrá un reto sin igual frente a uno de los delanteros más letales de la actualidad y de la historia de los Mundiales. Alfredo ESTRELLA / AFP)

La altitud y el apoyo de casi 84 mil aficionados suman presión al desafío en un partido que puede definir no sólo el camino de ambas selecciones, sino también el legado del máximo goleador inglés.

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